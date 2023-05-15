أجمل العطور الربيعية.. القائمة الأفضل من اختيارنا

يأتي فصل الربيع حاملاً معه أجواء منعشة، حيوية تتيح لنا العديد من الخيارات المختلفة تماماً عن تلك التي كنا نعتمدها في فصل الشتاء. و

تعتبر العطور من أكثر العناصر التي نحرص على اختيارها بما يتلاءم ويتناسق مع عناصر الربيع من الشمس المشعة والحرارة التي تبدأ بالارتفاع يوما بعد يوم فالحرص على اختيار ما يتلائم ودرجات الحرارة العالية وطبيعة المكان هو الأهم في هذا الفصل.



ترتبط روائح عطور فصل الربيع بكل ما يتعلق بالروائح الأثيرية والحسية العالية لحلم ربيعي ساحر وناعم، بمكونات ترتكز على الحمضيات بأنواعها المختلفة من البرغموت والبرتقال بشتى أنواعه مثل البرتقال المر والبرتقال الصقلي وأيضا تتصدر أوراق الحمضيات مثل ورق السافرونو ورق البرتقال المشهد في عطور الربيع.

كلما كانت العناصر نضرة و ستوحاة من قلب الطبيعة كلما كانت الروائح الناتجة أكثر انسجاما وتناغما مع طبيعة هذا الموسم الخلابة.



لا يمكن أن تخلو العطور الربيعية من المكونات الزهرية الخلابة من وحي الطبيعة الساحرة، فنوتة أزهار السوسن والياسمين بأنواعه المختلفة من ياسمين سامباك والياسمين العربي وياسمين صقليا هي جميعها مكونات مشرقة وتزيد من قوة أداء العطر وجماليته.

قائمة أجمل العطور الربيعية:

من جيرلان أكوا أليجوريا فلورا تشيريسا



أطلقت علامة غيرلان (Guerlain) عطرqua Allegoria Flora Cherrysia من خط العطور الأيقوني أكوا أليغوريا المستوحى من الطبيعة وعناصرها على يد صانع العطور تييري واسر ( Thierry Wasser)، وهو عطر أروماتيك ممزوج برائحة الفواكه، يتألف من مزيج من روائح البطيخ والبرغموت وزهر الكرز والكمثرى والورد، وتستقرّ في قاعدة العطر روائح المسك الأبيض والبنفسج والأخشاب والياسمين.

شانيل تشانص أو توندر Chanel Chance Eau Tendre

هو من سلسلة مجموعة عطور تشانص (Chance) لدار شانيل( Chanel)، صنع على يد صانع العطور جاك بولج (Jacques Polge)، ويتميّز بتركيبة زهرية مموجة مع خلاصة الفواكه. تدخل في تركيبته روائح السفرجل والجريب فروت والياسمين، بالإضافة إلى نفحات المسك والسوسن وخشب الأرز والعنبر الدافئة.

مارك جايكوبس ديزي Marc Jacobs Daisy

أو ما يعرف بزهرة الأقحوان فلا دال على فصل الربيع أكثر من زهرة الأقحوان التي تنمو في المدن والقرى وكل مكان في فصل الربيع. بتركيبة زهرية خشبية.

يتألف العطر من افتتاحية من رائحة الفراولة وأوراق البنفسج والجريب فروت الأحمر، فيما تفوح من قلبه روائح الياسمين والغاردينيا، لتستقرّ في قاعدته تركيبة المسك والأخشاب البيضاء والفانيليا.

من جوتشي فلورا اصدار جاردينيا 2012

أضافت الدار الايطالية الفرد الجديد الى عائلة فلورا ولكن بطابع أنثوي مغري وأنيق ومركز،وهو عطر زهري غني بروائح زهرة الكمثري والتوت الأحمر والماندرين الإيطالي، بالإضافة إلى نفحات الغاردينيا والياسمين الناعمة. أما قاعدة العطر فتتألف من السكر البني والباتشولي.

تتراوح أسعار هذه العطور ابتداء من 70 دولار الى 140 دولار بنقاط بيع العطور الموثوقة والمواقع العالمية.