البوابة - أجمل الكلمات عن العشر الأواخر من رمضان الأيام المباركة، هذا ما سيتم تناوله في هذا المقال، شهر رمضان المبارك هو شهرالطاعة والعبادة والتفرغ إلى الدعاء والاستغفار والصدقة وقراءة القرآن الكريم وبر الوالدين، ويكون المسلم فيه قلبه عامراً بالإيمان والتقوى لله، وخاصة في آخر أيام هذا الشهر الفضيل.

أجمل الكلمات عن العشر الأواخر من رمضان

من أجمل الكلمات عن العشر الأواخر من رمضان، جو رمضان مليء بالخواطر الدينية والروحانية التي تداعب قلوب وعقول جميع المسلمين التي تطلع إلى التقرب من الله عز وجل.

العشر الأواخر 2023 هي خير أيام رمضان وخير أيام العام كلّه، وفيها ليلة القدر، التي تقدر فيها كلُّ أمور الخلائق، فمن أدركته واقفاً بين يدي ربّه، خاشعاً في محراب ذكره وعبادته، فذلك هو الإنجاز الحقيقي، أسأل الله أن يوفقنا إلى انتهاز كلّ لحظة من لحظات العشر الأواخر.

مع العشر الأواخر من رمضان 2023 يتجدد وعينا بشهر رمضان، ويضيء في قلوبنا شعاعاً من الأمل، فهذه سانحة يستدرك فيها ما فاتنا من الخير الكبير، في العشر الأواخر، هي خير أيام شهر رمضان وخير أيام العام كله، وفيها ليلة القدر والتي تقدر فيها كل أمور الخلائق، فمن أدركته واقفاً بين يدي ربه، خاشعاً في محراب ذكره وعبادته، فذلك هو الإنجاز الحقيقي.

وتتميز العشر الأواخر من رمضان أنها أيام يتم فيها تجديد الروح ووعي العبد بشهر رمضان، حيث يعمل الله بإضاءة قلوبنا بالنور والإيمان والأمل.

أيام العشر الأواخر من رمضان تعد فرصة ذهبية ويتم فيها إدراك ما فات العبد من خير ورزق كبير، لذلك لأنها خير أيام رمضان بل خير أيام السنة كلها.

قوافل العتقاء أوشكت على الرحيل فأجمع زادك وأخلص نيتك وأدرك الركب فأجتهد، تدرك في ليلة تعدل عمرك كله، لعلها تكون الليلة، واذكرنا في دعائك.

الشعور بالطمأنينة والراحة النفسية في العشر الأواخر أي طمأنينة القلب وراحة الصدر حيث يشعر الإنسان براحة وطمأنينة كبيرة جداً عن تلك الشعور في بقية الليالي.

سألت السيدة عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الدعاء في ليلة القدر قـــال: “اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني” فأكثروا من هذا الدعاء فقد تكون الليلة هي ليلة القدر.

إنها الليلة الجميلة ليلة الصفاء والنقاء، ليلة يقوم فيها القلب الصادق بالبكاء متمنياً الرحمة والمغفرة والعتق من النار، إنها ليلة الشرف ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر ليلة الشرف الجميل.

ها هي العشر الأواخر من الشهر المبارك قد أظلتنا، وها هي نفحاتها قد هبت علينا ترجو منا البر والوفاء والاجتهاد مع الخوف والرجاء، ها هي تفتح لنا ذراعيها عسى أن نعوض ما فاتنا من أجر وأن نجبر ما أصابنا من كسر.

بدأت أواخر شهرنا هيا ابدأوا، عزماً جديداً في رحاب أواخر، استنهضوا جهداً حميداً راشداً، ليحل فيكم نور فضل ذاخر، الصوم آذان بالرحيل فشمروا، صدق انطلاق للضياء الفاخر، فتندموا إن فاتكم شهر الهدى في لهو إغفال وسوء تفاخر.

عشر ليال الرحمة فاتوا مسرعات، وعشر ليال المغفرة ها هن آتيات، وتليهن عشر ليال من النار معتقات، يا رب اجعلني ومن أحبهم فيك ممن رحمتهم وغفرت لهم ومن النار اعتقتهم.

أول الدروس النبوية المتعلقة بهذه العشر الأواخر، هو أن الإنسان ينبغي أن يخرج فيها من كل قيد من قيود الحياة، لمدة عشرة أيام، يعتكف فيها بما تبقى له من ساعات العمل والوظيفة.

عبارات عن العشر الأواخر من رمضان

من عبارات عن العشر الأواخر من رمضان، يا خالق الهلال والبدر، يا خالق الهلال والبدر، يا كريم، أكرمني في ليلة القدر.

اللهم اختم لعائلتي في شهر رمضان بالعتق من النيران.

أسأل الله أن يوفقنا إلى انتهاز كلّ لحظة من لحظات العشر الأواخر العظيمة.

أوشك موسم الخير والبركة على الذهاب وعلى الانقضاء فليكن خير أعمالنا ختامها، يا رب.

دعاء العشر الأواخر من رمضان