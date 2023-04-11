البوابة - العشر الأواخر من رمضان هي الأيام المباركة التي تحمل ليلة القدر وهي ليلة نزول القرآن الكريم، ليلة المغفرة والعفو والعتق من النار، حيث يسعى المسلمون في هذه الأيام إلى كثرة الصلاة وقراءة القرآن والدعاء للحصول على العفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى، وفيما يلي أجمل عبارات عن العشر الأواخر من رمضان:
عبارات عن العشر الأواخر من رمضان
- اللهم اختم لعائلتي في شهر رمضان بالعتق من النيران.
- نبارك لكم دخول العشر الأواخر من رمضان، ونسألكم الدعاء.
- أسأل الله أن يوفقنا إلى انتهاز كلّ لحظة من لحظات العشر الأواخر العظيمة.
- يا خالق الهلال والبدر، يا خالق الهلال والبدر، يا كريم، أكرمني في ليلة القدر.
- أوشك موسم الخير على الذهاب وعلى الانقضاء فليكن خير أعمالنا ختامها، يا رب.
- إني أحبكم في الله: لا تحرمونا من صادق دعائكم في هذه الليالي المباركة "العشر الأواخر من رمضان".
- بارك الله لكم في شهر رمضان شهر الطاعات والرحمات ورزقكم فيه الدرجات وختم لكم فيه بالصالحات وأدخلكم أعلى الجنان يا رب.
- في شهر رمضان صافح قلبك، وابتسم لذاتك، وصالح نفسك، وأطلق جميع أحزانك، وعلّم همومك الطيران بعيداً عنك.
- إني أحبكم وأحب لقياكم لا تحرمونا من الدعاء لنا في تلك الليالي العظيمة.
- الحمد لله الذي أوصلنا إلى محطة رمضان لتزود منها بالوقود الإيماني فلنغتنم هذه الفرصة الذهبية حتى نصل إلى خط النهاية.
- هبت روائح الجنان وهي العشر الأواخر من رمضان، واقتربت فلنشمر ونشد من الهمة فهذا يعتبر عتقاً من النيران.
- عشرون ماضية وعشرة باقية أكثر من الدعاء وعمل الخير في الباقية لتدرك ما فاتك في الماضية، دعواتك.
- نحمد الله عزّ وجل على أن يمُدّ في أعمارنا حتى ندرك هذه الأيام والليالي الفاضلة "العشر الأواخر من رمضان"، ألا فلنغتنم خيراتها.
دعاء العشر الأواخر من رمضان
- اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك، وانزل علي فيه بركاتك، ووفقني فيه لموجبات مرضاتك، واسكني فيه بحبوحات جناتك، يا مجيب دعوة المضطرين.
- اللهم اغسلني فيه من الذنوب، وطهرني فيه من العيوب، وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب، يا مقيل عثرات المذنبين.
- اللهم اني اسألك فيه ما يرضيك، واعوذ بك مما يؤذيك، واسألك التوفيق فيه لأن اطيعك ولا اعصيك، يا جواد السائلين.
- اللـهم يا رب اجعل سعيي فيه مشكورا، وذنبي فيه مغفورا وعملي فيه مقبولا، وعيبي فيه مستورا، يا اسمع السامعين.
- اللهّم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري
- ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا
- اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك فأجبرني جبرًا يليق بك
- اللهم يا قاضى الحاجات و يا مجيب الدعوات اقض حوائجنا وحوائج السائلين
- اللهم يا رب أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أجرنا من جهنم وسعيرها
- اللهّم يا رب أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واجعل الموت رحمه لي من كل سوء
- اللهم يا غني يا حميد أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك وجودك وكرمك عن أي مخلوق
- اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان، واغلق عني فيه أبواب النيران، ووفقني فيه لتلاوة القرآن، يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين.
- اللهم يا رب اجعل لي فيه الى مرضاتك دليلا، ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا، واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا، يا قاضي حوائج الطالبين.
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