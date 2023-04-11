البوابة - العشر الأواخر من رمضان هي الأيام المباركة التي تحمل ليلة القدر وهي ليلة نزول القرآن الكريم، ليلة المغفرة والعفو والعتق من النار، حيث يسعى المسلمون في هذه الأيام إلى كثرة الصلاة وقراءة القرآن والدعاء للحصول على العفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى، وفيما يلي أجمل عبارات عن العشر الأواخر من رمضان:

عبارات عن العشر الأواخر من رمضان

اللهم اختم لعائلتي في شهر رمضان بالعتق من النيران.

نبارك لكم دخول العشر الأواخر من رمضان، ونسألكم الدعاء.

أسأل الله أن يوفقنا إلى انتهاز كلّ لحظة من لحظات العشر الأواخر العظيمة.

يا خالق الهلال والبدر، يا خالق الهلال والبدر، يا كريم، أكرمني في ليلة القدر.

أوشك موسم الخير على الذهاب وعلى الانقضاء فليكن خير أعمالنا ختامها، يا رب.

إني أحبكم في الله: لا تحرمونا من صادق دعائكم في هذه الليالي المباركة "العشر الأواخر من رمضان".

بارك الله لكم في شهر رمضان شهر الطاعات والرحمات ورزقكم فيه الدرجات وختم لكم فيه بالصالحات وأدخلكم أعلى الجنان يا رب.

في شهر رمضان صافح قلبك، وابتسم لذاتك، وصالح نفسك، وأطلق جميع أحزانك، وعلّم همومك الطيران بعيداً عنك.

إني أحبكم وأحب لقياكم لا تحرمونا من الدعاء لنا في تلك الليالي العظيمة.

الحمد لله الذي أوصلنا إلى محطة رمضان لتزود منها بالوقود الإيماني فلنغتنم هذه الفرصة الذهبية حتى نصل إلى خط النهاية.

هبت روائح الجنان وهي العشر الأواخر من رمضان، واقتربت فلنشمر ونشد من الهمة فهذا يعتبر عتقاً من النيران.

عشرون ماضية وعشرة باقية أكثر من الدعاء وعمل الخير في الباقية لتدرك ما فاتك في الماضية، دعواتك.

نحمد الله عزّ وجل على أن يمُدّ في أعمارنا حتى ندرك هذه الأيام والليالي الفاضلة "العشر الأواخر من رمضان"، ألا فلنغتنم خيراتها.

دعاء العشر الأواخر من رمضان