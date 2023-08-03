أجمل المجوهرات والأحجار الكريمة لجلب الحظ لمولودة أغسطس

تتمتع مولودات شهر "آب" (أغسطس) بالحماس والإندفاع الذاتي والعناد والحيوية والنشاط. كما تعرف مولودات هذا الشهر الصيفي بحسن استباق الأمور والبديهة العالية، إذ يقال إنهن دائما ما يسبقن الأخريات بخطوة وبالتالي قادرات على التنبؤ بالعقبات أو المشاكل التي يمكن أن تعترض طريقهن وبالتالي الإستعداد لها جيدا.

وإلى جانب قوة الشخصية والإرادة، تعرف مولودات شهر " آب" بالإخلاص والشجاعة والصراحة، ويعشقن أيضا أن يكن في مركز الاهتمام. أما في عالم الأحجار الكريمة، فلمولودات هذا الشهر حجران مميزان، وهما الزبرجد والإسبنيل.

يتمتع الأول بلون أخضر فاتح أما الثاني فهو ذو ظلال تتراوح بين الأرجواني والوردي والأزرق. في هذا المقال سنسلط الضوء على أحجار حظ مولودة هذا الشهر ونتوقف عند مميزات حجري الزبرجد والإسبنيل وخصائصهما وفوائدهما المختلفة.

حجر الزبرجد

يعتبر حجر الزبرجد "Peridot" من أحجار الحظ الحديثة الخاصة بمولودات شهر "آب". ويعرف الزبرجد بحجر الشمس، ويتخذ هذا الحجر الجميل لونه من عنصر الحديد الذي يدخل في تركيبته.

ويمنح الحديد حجر الزبرجد لونه وبريقه الفريدين من نوعهما. كما يطلق على الزبرجد لقب الزمرد المسائي، وذلك لقدرته على اللمعان عند التعرض للضوء الطبيعي للقمر والاصطناعي أيضا.

ويمكن العثور على حجر الزبرجد في النيازك الساقطة والحمم البركانية، وهذا ما يزيد من جاذبيته وغموضه.

وعادة ما تتوفر أحجار الزبرجد في وشاح الأرض العلوي وتطفو على السطح عبر الحمم البركانية الملتهبة. وتقول إحدى الدراسات إنه تم العثور على الزبرجد في مصر للمرة الأولى، ويعتقد أنه استخدم ليرصع تاج الملكة كليوباترا السابعة.

ويستخرج الزبرجد اليوم من هاواي وفيتنام وميانمار (بورما سابقا) والصين والولايات المتحدة الأميركية ومناطق أخرى.

حجر الإسبنيل....ألوان متعددة وتأثير ساحر

الإسبينل Spinel, وهو من أحجار الحظ الحديثة الخاصة بمولودة شهر آب، وغالبا ما كان يتم الخلط بين الإسبينل وأكسيد الألمونيوم، أي العائلة التي تنتمي إليها أحجار الياقوت والروبي.

ويعود اللبس بين أحجار الإسبينل والياقوت والروبي إلى التشابه الكبير واللافت في اللون والمناجم. ولكن إذا ما دخلنا في التفاصيل، يؤكد الخبراء أن تركيبة أحجار الإسبينل والياقوت والروبي مختلفة.



وتتواجد أحجار الإسبينل بمجموعة متنوعة من الألوان في الطبيعة منها البرتقالي والوردي والأرجواني وحتى الأسود.

ويعد الأحمر والأزرق اللونين الأكثر ندرة والأكثر شعبية لأحجار الإسبينل. ونظرا إلى ارتفاع الطلب عليهما، يرتفع سعر هذين اللونين تحديدا.

كذلك، يشتهر حجر الإسبينل بلونه الوردي الزاهي الجميل الذي يشكل هدية رومانسية أنثوية رائعة. وحديثا، ارتفعت شعبية الإسبينل الأسود بسبب تشابهه مع الألماس الأسود.

وتستخرج أحجار الإسبينل من المواقع التي يعثر فيها على رواسب الياقوت، مثل أفغانستان وميانمار وسريلانكا.