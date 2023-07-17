Tribales Rose des Vents أقراط الأذن الجديدة من ديور من أمجاد الأساطير

تمتلك أقراط الأذن لمسة خاصة ومميزة في إطلالة أي سيدة، إذ تعد هذه القطعة المؤلفة من زوج جميل من الإبتكارات الفنية من أكثر قطع المجوهرات أهمية، فهي تغني السيدة عن العقد فهي قطعة وإضافة قوية بلا شك إلى الإطلالات.

وتمنح إطلالتها أناقة استثنائية وجميلة، بحيث يميل الكثير من السيدات إلى الاكتفاء بقطعة مجوهرات واحدة خدمة لبساطة المظهر وجاذبيته والحفاظ على رونق وصفة توازن الإطلالات، وغالبا ما يقع الخيار على أقراط الأذنين أو ما يعرف بالـ"حلق".



و تملأ الأقراط المسافة ما بين طرف الأذن وأول الكتفين، وتختلف من حيث التصميم والحجم والشكل ومادة التصنيع، لكنها على تنوعها تبقى القطعة الأبرز خاصة تلك الفاخرة منها والتي تتدلى بالأحجار الكريمة والملونة فليس هنالك أكثر جمالا وفخامة من أقراط أذنين مزدانة بأحجار وألوان تتدلى من الأذنين.

لذا ينظر الكثير من خبراء المجوهرات إلى الأقراط على أنّها القطعة الوحيدة التي لا غنى عنها حتى ولو كانت صغيرة في بعض الأحيان.

وأدرك أهم دور المجوهرات أهمية أقراط الأذنين فأفردت مساحة خاصة من تصاميمها وابتكاراتها للأقراط، وتحديدا في دار Dior ديور، التي خصت أقراط الأذن بتصاميم فريدة وغاية في الأنوثة.

انضمام الأقراط الجديدة إلى مجموعة سابقة من ديور

وفي إبداع جديد من الدار العريقة، تتلاقى أقراط "ديور تريبال" (Dior Tribales) الأيقونية مع مجموعة "روز دي فان" (Rose des Vents) الخالدة، بلقاء طبيعي بين أيقونتين من دار ديور، يعكس المظرة الإبداعية الثاقبة لـ"فيكتوار دو كاستيلان"، المديرة الإبداعية لمجوهرات "ديور" (Dior Joaillerie).

فصل جديد يروى بروح ثمينة وراقية من الدار

فمن ناحية قدمت "كاستيلان" تفسيرا جديدا لأقراط أذن "ديور تريبال" ومن ناحية أخرى أثرت مجموعة "روز دي فان" بتصاميم مستوحاة من استدارة الأزهار على الأنماط والخطوط الخارجية للمجموعة، فكانت "تريبال روز دي فان" Tribales Rose des Vents في هذه المرة أكثر شاعرية وجوهرية وتعبيرا عن الجمال.

التنسيق المختلف ليلعب دورا هاما في إطلالتك

تجمع هذه القطع الإستثنائية المصنعة بكل دقة وفخامة من الدار العريقة قرصا دائريا باستدارة كاملة ومزينا بوردة الرياح، التي استوحى كريستيان ديور تصاميمه منها في قديم الزمان.

ونمطا ذي وجهين مرصعا بالحبيبات الماسيّة أو مؤلفا من الأحجار الزينية والياقوت والزبرجد الفاخر. تتوفر هذه الإبتكارات العجيبة بالذهب الأصفر أو الوردي، ويمكن وضعها بمفردها أو كمجموعة ثنائية، بأسلوب مُتطابق أو غير مُتطابق، مما يسمح باعتماد تنسيقات مختلفة ومميزة في كل مرة.