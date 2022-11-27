أجمل دعاء لدولة الإمارات وشعبها لتحقيق مبدأ الولاء، الحب، الفخر والانتماء بين أبناء الوطن الإماراتي، أيام قليلة تفصلنا عن اليوم الوطني الإماراتي الـ 51، حيث تعتبر دولة الإمارات العربية دولة اتحادية وهي مكوّنة من 7 إمارات ممتدة على طول الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية، وهي: دبي، الشارقة، ابو ظبي، عجمان، رأس الخيمة، أم القيوين، والفجيرة.

أجمل دعاء لدولة الإمارات وشعبها

ممّا ورد في سنّة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أجمل دعاء لدولة الإمارات وشعبها، ما يأتي:

اللهم يا رب احفظ الإمارات العربية المتحدة من كلِّ وباء وشر ومرض يا رب العالمين.

اللهم يا رب يسر للإمارات سبل السلام، وأدم على أراضيها السلام.

يا مجيب الدعاء، اللهم نسأل أن تبعد كلَّ أسباب الموت والخراب والتدمير عن دولة الإمارات العربية المتحدة.

اللهم اني نصرا ومناصرا في كل موقف مع الامارات بحق عبده ونبيه محمد.

بارك الله في الإمارة ، الشيوخ، الأطفال ، النساء، الرجال والشباب ، بارك الله في كل من يسكن أرضهم اللهم.

اللهم اجعل الإمارات العربية المتحدة آمنة ومرتاحة ورحماً من بلاد المسلمين المختلفة.

اللهم يا رب اكفنا شر الحسد اللهم اكفنا شر الفتن.

اللهم يا رب احفظ دولة الإمارات العربية المتحدة حكومةً وشعباً وأدم علينا نعمة الأمن والأمان يا رب.

اللهم احفـظ بلادنا وحكامنا وعلمائنا ورجال أمننا وشعبنا بحفظك وامـنهم بأمنك، اللـهم أدم علينا الأمن والأمان، اللـهم من أرادنا وبلادنا بسوء فاشغله في نفسه واجعـل كيده في نحره واجعل تدبيره تدمـيراً عليه.

اللهم إني استودعتك وطني وأهلها، أمنها وأمانها، ليلها ونهارها، أرضها وسماءها.

اللهم إنا نستودعك رجال وطني ونساءها وشبابها وأطفالها اللهم وفق رئيسنا ورجال أمننا وأبطال جيشنا إلى كل خير

اللهم احفظنا، واحفظ الوطن آمناً مستقراً، واحفظ ولاة أمره وعلماءه الصالحين من أهله، اللهم إنِّي أسألك يا رب العالمين أن تحفظ أوطاننا من شر الأشرار، وتحفظها من طوارق الليل والنهار

اللهم آمنا في أوطاننا وأدم نعمة الأمن والأمان في بلادنا وبلاد المسلمين يا رب.

اللهم احفظ دولة الامارات سلطة وشعبًا وأرزقها نعمة الأمان والأمان يا رب العالمين.

اللهم من أراد بالامارات سوء

اللهم ربنا الجنة والجمال الله بموهبتك احمي الامارات واجعلها وطن الامن والامان والسلام والطمأنينة.

ربنا يهب الرزق والحيوية لأبناء الإمارات ، ويقدم ما يكفي من الخير والثمار والمال لتدفق الإمارات العربية المتحدة ، يارب.

رب اجعل ارض الامارات ارض رخاء وكرم وسلام يا رب العالمين.

يارب احفظ الإمارات من كل وباء وشر ومرض يا رب العالمين.

اللهم رضي الإمارات بطرق السلام وآدم بالسلام في أرضهم.

اللهم استجابة دعائكم ، نسأل دولة الإمارات العربية المتحدة القضاء على كل سبب اسباب الدمار والموت والدمار.

دعاء لدولة الامارات تويتر

رب أجعل هذا البلد امنا.

اللهم احفظ دولة الامارات حكومةً وشعباً، وأدم علينا نعمة الأمن والأمان يا رب العالمين.

اللهم احفظ دولة الإمارات وحكامها وشعبها وأدم علينا الأمن والأمان والاستقرار.

اللهم اجعل دولة الإمارات العربية المتحدة آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين يا رحيم.

اللهم احفظ شيوخ الامارات تويتر

اللهم يا رب احفظ دولة الامارات حكومةً وشعباً وأدم علينا نعمة الأمن والأمان يا رب العالمين

اللهم احفظ شيوخ الامارات يا رب العالمين.

اللهم أدم علينا الأمن والأمان.

نصائج جمالية لتسريحة شعر بسيطة تليق بالمرأة الإمارتية في عيدها الوطني

كلمة عن اليوم الوطني الإماراتي 51