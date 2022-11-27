اليوم الوطني الإماراتي الـ 51 يطل علينا في 2 ديسمبر 2022، والذي تسمو فيه معاني السعادة والفرحة بجميع أشكالها على المستوى الخليجي والعالمي.

اليوم الوطني الإماراتي هو اليوم الذي تنتظره كل إمرأة إماراتية على وجه الخصوص، لتوثق أجمل لحظاته ومظاهر احتفالاته المتعددة بأجمل إطلالاتها المبتكرة، ما يجعلها أيقونة الجمال الإماراتي في عيدها الوطني.

نصائج جمالية لتسريحة شعر بسيطة تليق بالمرأة الإمارتية في عيدها الوطني

يفضل اختيار التسريحات المريحة

عزيزتي في صباح اليوم الوطني الإماراتي يجب المحافظة على شعر جذاب وصحي عن طريق اختيار تسريحات الشعر المريحة لكِ، مثل تسريحة ذيل الحصان السائب، تسريحة الضفائر الفضفاضة، والتي تعتبر أنسب التسريحات للمناسبات الوطنية، لأنها تساعد على التحكم في الشعر وحمايته من التعرض لأشعة الشمس الحارقة.

الابتعاد من غسيل الشعر

ليكون شعرك جذاب في اليوم الوطني ابتعدي عن الإفراط في غسيل الشعر بالشامبو يتسبب في انتزاع الزيوت الطبيعية من فروة الرأس، لذلك يجب عليكِ الابتعاد عن غسل الشعر بالماء الساخن، لأنه يزيد من ضعف الشعر وتقصفه، ويفضل غسل الشعر بالماء البارد، لأنه يساعد على منع تساقط الشعر وتلفه، ويفضل أيضاً استخدام الشامبو الجاف على فروة الرأس وتمشيط الشعر للتخلص من الزيوت الزائدة دون الحاجة لاستخدام الشامبو يوميًا.

تجنب أدوات تجفيف الشعر مثل جهاز تمليس الشعر

حاولي قدر المستطاع الابتعاد عن جهاز تمليس الشعر ومجفف الشعر وذلك للحصول على شعر صحي وطويل ومنع تقصف الشعر وجفافه، وعند الحاجة لاستخدام هذه الأدوات يا عزيزتي فمن الضروري وضع بلسم الشعر، وكريم الحماية قبل استخدامها، و يفضل تجنب استخدام المواد الكيماوية مثل الصبغات وكريمات العناية بالشعر بأنواعه المختلفة.

تغطية الشعرعند التعرض للشمس

عند الاحتفال في اليوم الوطني الإماراتي يفضل يا عزيزتي الجميلة الاستعانة بوضع وشاح أو قبعة كبيرة لتغطية الرأس من أشعة الشمس فوق البنفسجية، وحماية فروة الرأس من الجفاف والأضرار الناتجة عن الهواء الجاف في خصوصاً في دول الخليج، وبالإضافة إلى حماية لون الشعر والحفاظ على ثبات لونه لفترات أطول، و كذلك من المهم جداً لبس طاقية السباحة أثناء السباحة لتغطية الشعر وحمايته من مياه برك السباحة، أو مياه البحر المالحة، التي يضاف إليها الكلور.

استخدام واقي الشمس

في صباح اليوم الوطني الاماراتي يجب استخدام واقي الشمس لأنه ضروري جداً لحماية الشعر والبشرة من أضرار الشمس والرطوبة، وضع كريم واقٍ للشمس على الشعر قبل الخروج تحت أشعة الشمس بنصف ساعة تقريباً.

ترطيب الشعر بشكل دائم

من الضروري يا عزيزتي أن تقومي بترطيب شعرك خلال ذهابك للاحتفال في اليوم الوطني الاماراتي، وذلك عن طريق استخدام مرطبات الشعر باختيار النوع المناسب لطبيعة الشعر وشرب الماء بكميات كبيرة وذلك لتعويض الشعر عن الرطوبة التي يفقدها بسبب التعرق، ولمنع جفاف الشعر وتنعيمه وحمايته من التجعد، وكل عام وأنتِ والإمارات بألف خير.

نصائح للعناية بجمالك في اليوم الوطني الإماراتي 51