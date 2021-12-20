أجمل رسائل الصباح على الواتس آب، ما أجمل أن تستيقظ وتستقبل على هاتفك الجوال رسائل صباحية مليئة بالحب والشوق سواء من حبيب أو صديق أو من الأهل وفي قلبك شوق لهم فتبادر بإرسال كلمات تعبّر عمّا في داخلك أنت أيضاً، وفي هذا المقال سوف نذكر لكم بعضاً من هذه الرّسائل التي تحمل من المحبّة والاحترام.

أجمل رسائل الصباح على الواتس آب

بداية يوم جديد...صباح الخير

أيّها الصباح ما أجمل فيك الأمل ما أجمل أن نراك نقطة صفر للانطلاق من جديد نطوي صفحات الماضي لنفتح بك صفحة جديدة.

أيّها الصباح رأيت الجميع معك ينطلق بأمل جديد بعيون تترقب الفرح بقلب يخفق للأمل فيقترب المساء لتتبعثرالآمال وتؤجّل لصباح آخر ونقول غداً ونقول غداً.

أيّها الصباح ونصحو من جديد يرافقنا أمل جديد شمس ذهبية تشرق بعد ظلام وسكون نرى زهوراً تتفتح نسمع العصفور يغرد فراشات تتراقص في الشرفة رائحة القهوة تنعشنا من جديد وما أجمل ابتسامة الأحبة كل صباح.

تذكر كل صباح أن التفاؤل يجعل الإنسان محباً للحياة ومطمئن القلب.

صباحك نعمة الرّحمن، صباحك خير للإنسان، يحفظك ربّي المنّان بآياتٍ من القرآن.

صباحك نعمة الرّب، صباحك حلو عالقلب، يحفظك ربّي بكلّ درب، هذا دعائي من القلب.

أحب أصبّح بهداوة نهارك، هادي بطراوة، بطعم العسل والحلاوة، صباح الخيـــر.

صباح الشّهد، صباح العسل، صباح الحبّ والغزل، صباح مصحوب بالأمل، صباح الحبّ يا عسل.

يا صباح الأماني والفجر الجميل على حلو المعاني والشّوق الأصيل.

صباح الحبّ والعهود، صباح الفلّ ودهن العود، صباح الورد لأحلى قلب بالوجود.

أهديك وردة ياسمين، لونها لون قلبك، تصبّح عليك وتقول يا عسى الخير دربك.

صباحك نرجس وعنبر، صباح أحلى من السكّر، صباح العطر والكادي، صباحك مسك ومبخر.

وصّيت الطّير وحلّفته بربّ الخير، يبوسك ويقول لك صباح الخير.

ما في أحلى من صباحك، والشّمس تنوّر حياتك، وأكون أوّل رسائلك، وأقول يسعد صباحك.

محتار كيف أصبّح عليك، أقول يا ورد صباح النّور، أو يا نور صباح الورد.

صباح الشّوق يا إلي أصفى من العسل، ولو بإيدي علاج النّاس لأخلّي شوفتك وصفة.

صباح الخير يا مصحصح، يا عسل، يا ورد متفتّح، أنا أبي نهاري خير، قلت برقمك أتصبّح.

رسائل صباحية جميلة وقصيرة

أنا وعبير الورد، ونسمة البرد، نقول صباح الورد، يا ورد.

يا عطر الشّوق، يا شهد وذوق، يا نور الشّمس، يا صوت الهمس، يسعد صباحك.

جمال الصّبح بنظرة عيونك، ونور الشّمس مرسوم بجفونك، وكلّ الكون ما يسوى بدونك.

صباح الغلا والمعزّة، صباح الحبّ في كلّ حزّة، يا أغلى وأحلى من أعزّه.

يا صباح الحـبّ كلّه، وشمس عمري وظلّه، مهما تغيّر الزّمان حبّك إنت في محلّه.

صباح الشّوق ودهن العود، صباح يحتويه الكون لأنّك أنت فيه موجود.

صباح الورد بكلّ ألوانه، صباح الرّوح بكل إحساسه، صباح الشّوق بكثر أوقاته.

صباحك يختلف نوره، تفتّح ورده وزهوره، تبشّر بالهنا طيوره، صباح الخير وسروره.

صباح الخير لأحلى طير، صباح الحبّ لأطيب قلب، صباح الهنا لعمري أنا.

أرسلت لك قلبي محمول على جناح الطّير، يبوسك ويقولّك صباح الخير.

صباح أحلى من السكّر، حلو أحلى من الحالي، عليه المسك والعنبر، يخصّ عيون الغالي.

صباح جميل لإنسان أصيل، ألقى مثل طيبته مستحيل، يا رب عسى عمره طويل.

أهدي الورد لأهل الورد، صباح الشّوق لأهل الذّوق، وصباح الهنا لحبيبي أنا.

رسائل صباحية للأصدقاء

صباح السّكينة ورواسي السّفينة على أجمل ميناء، والأشواق الحنينة، عسى حياتك فرح ما تنتهي سنينه.

احترت كيف أصبّح عليكم، صباح الورد الأبيض مثل قلوبكم، صباح العود والبخّور وهو طيبكم، صباح الشّهد يا أحلى الزّهور وهذا زينكم، ممكن أصبّح عليكم، وأقول اشتياقنا لكم فاق شوقكم.

صباح الكلمة الحلوة، صباح الحبّ بلا حدود، صباح ريحته قهوة، وطعمه بالحلا معقود، صباح النّور للغالي.

نبدأ باسم الرزّاق الفتّاح، يجعل صباحك عطر فوّاح، وأيّامك كلها أفراح.

أجمل معاني الحبّ، للي سكن قلبي أهديها، صباح الورد، وصافي الودّ، وطيب المسك حاويها، صباح طيّب هادي، وعين الله تحميها، أسأل ربّي لها قرباً من الباري.

أحلى ما في الكون قلب صافي يحبّك فيبحث عنك، يفتقدك فيسأل عليك، ويقدم لك أجمل أشعار الصباح، يشتاق فيدعو لك، تشغله الدّنيا فيذكرك، صباح القلوب الصّافية.

صباح الخير يا الزّين كلّه، صباح الورد بأزهاره وفلّه، صباح مخصوص من الكون كلّه.

مسجات صباح الخير رومانسية

صباح الخير يا حبيبتي/حبيبي

صباح الخير يا قصيدتي الأزلية التي تُعزف في قاعات قلبي، أحبك وما زلت إلى الآن أنتظرك حتى يبدأ صباحي بعينيك.

الصباح هو النعمة التي وهبها الله للناس عامة والعاشقين خاصة، إنني الآن أغبط نفسي على هذا الجمال الذي وُهبته وكأنّ الحياة قد صبّت سحرها كله بين يديك يا أنشودة المطر والصيف في آنٍ معًا.

عبارات صباحية واتس اب

صباح الحياة التي تشرق من دواخلنا لتضيء ما حولنا صباح مبشّر بكل ماهو جميل بإذن الله.

صباح الاجواء اللي تشرح الصدر صباح السعاده صباح الجمال.

اللهـُم صبآح جَميِل مٌبشر بأقدار جَميلة.

شروق الصباح جمال لا تُفسِره أي لغة ولا يُترجمه أي إحساس، هو بداية والبدايات دائماً جمّيلة صباح الخير.

أشد أنواع الخسارة أن تكون الجنة عرضها السماوات والارض ولايكون لك مكاناً فيها اللهم أرزقنا الجنة ومايقرب إليها من قول أو عمل يارب صباح الخير.

لا تستسلم كلما تعثّرت انهض وكلما أخطأت صحّح وكلما فشلت حاوِل وكلما أصرّت الأيام على أن تجعلك عابساً ابتسم رغماً عنها.

يارب إستجّب لي ما أعجز عن قوله أنت اعلم بما ينقصني وما أريد و أنت أعلم بكُل دعوة تُحتبس في صدري ولا أعلم كيف أرفعها إليك صباح الخير.

أي هرب ما دامت الأشياء تسكننا وما دمنا حين نرحل هربا منها نجد أنفسنا وحيدين معها وجها لوجه صباح الخير.

العافون عن النّاس أقوامٌ تعلقت قلوبهم بِرَبِّ الجِنّة والنّاس أقوامٌ هم في الدنيا وقلوبهم في الآخرة قوالبهم في الدنيا وقلوبهم في الآخرة يعفون لا يخافون مِن ملامة اللائمين.

اغرس في قلوب الناس بذور المحبة واسقها بحسن التعامل فالحياة لن تدوم ولا يبقى إلا جميل ما زرعت.

الصباح بدايات هادئة ودعوات ترفع للسماء ربي أجعل يومنا كله خير صباح الخير.

صباح يتنفس بذكر الله ومن رحيق إحساسكم مـن نشوة أرواحكم من حفيف أمسياتكم صباح تسكنه أمواج مزاجكم ببنفسج الحرف وعذوبة الفرح.

كلمات صباحية رقيقة

يسعد صباح من هم على القلب غاليين، تمشي لهم الأرواح قبل الرسائل، نبعث لكم الورد والياسمين، يجعل صباحك من الهمّ زايل.

صباح الخير .. يا أجمل إنسانه تسكن قلبي وتجري بدمي .. وتعيش بين ضلوعي صباح الخير .. يا أجمل ورده في بستان حياتي .رغم أن حياتي كلها لا توجد بها زهرة سواكِ

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