مسجات عيد الكريسماس 2021، عيد الميلاد أو الكريسماس وهو من أهم الأعياد لدى المسحيين حول العالم وياتي في المنزلة الثانية بعد عيد القيامة، ويرمز عيد الميلاد إلى ذكرى ميلاد المسيح عليه السلام يوم 25 ديسمبر ميلادي.

ويحتفل بعدها بايام المسيحيين بشكل خاص بالسنة الجديدة ولعيد الكريسماس الكثير من الطقوس للاحتفال من بينها تزيين شجرة الميلاد وصنع الحلويات المختلفة من معمول وكوكيز وتبادل الزيارات وتبادل الهدايا والتهاني والرسائل من اجل هذه المناسبة الدينية ويتفاءل المسيحيون بتساقط الثلوج في هذه المناسبة وخاصة مع دخول العام الجديد، وهناك العديد من الاغاني حول العالم التي تحتفل بهذه المناسبة الدينية:

متى عيد الكريسماس 2021؟

موعد عيد الكريسماس 2021 يوافق في 29 ديسمبر 2021 كانون الأول يوم الجمعة تبعًا للتقويم الروماني، يعود الاحتفال بهذا اليوم على أنه عيد ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام، وحسب علماء الفلك كان من أطول الليالي وأقصرها في النهار فلكيًا، وبعد تلك الليلة يبدأ الليل في النقصان ويبدأ النهار في زيادة.

وبمناسبة أعياد الأخوة المسيحين بعيد الميلاد المجيد "الكريسماس" لعام 2021 يقدم لكم "موقع البوابة" أفضل مجموعة من رسائل ومسجات مسجات عيد الكريسماس 2021 نتمنى أن تنال إعجابكم:

مسجات عيد الكريسماس أو الميلاد 2021

مع آخر لحظات نطفي شموع ونتمني لكم سنه حب جديدة بلا دموع

كل عام وأنت بخير

بكل عبارات التهاني بكل الحب والأماني بكل إحساس وجداني، كل كريسماس وانت بخير

مسجات عيد الكريسماس 2021، أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد واتمنى لك احلى عيد كريسماس

مسجات عيد الكريسماس 2021، جيت باسابق الساعات عشان اقولك عيد ميلاد مجيد

قبل تنشغل جميع الخطوط والشبكة تصبح أخطبوط طوط طوط اتمنى اشوفك في عيد الكريسماس مبسوط

صيغة تهنئة المسيحيين بعيدهم، أنطلقت مني أحلى التهاني بعيد الميلاد المجيد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط

اقدم لك هديه اعتبرها عيديه روحي وقلبي و باقه ورد و بوسه على أحلى خد

مسجات عيد الكريسماس 2021، للكلمه ردود وللفرحه وجود ولايام العيد وقت محدود وليك تهنئه ملهاش حدود

مسجات عيد الكريسماس 2021، نفسى أكون بابا نويل وآجى فى نص الليل واقولك happy new year

يا ملائكة السماء زوريهم وقبل الناس فرحيهم وبعيد ميلاد يسوع هنيهم

صيغة تهنئة المسيحيين بعيدهم العدرا بتوبها تغطيك ..الرب بنوره يحميك ..يسوع بقلبه يخبيك ..وبميلاده اهنيك

اقيدلكم الشموع واصليلكم بخشوع …تكونوا فى رعاية يسوع … كل سنة وانت طيب

ياطيور العدرا زوريهم ومن كأس الخلاص اسقيهم وبعطر المسيح عطريهم وبرأس السنة وعيد الميلاد المجيد هنيهم واجعليها سنة حلوة عليهم وعالينا

صيغة تهنئة المسيحيين بعيدهم، يازهرة فى البستان ..يا جميل كأرز لبنان ..كل يوم وانت قلبك ..بالمسيح مليان

مسجات عيد الكريسماس 2021، كلام فى كلام ليك يا اجمل انسان ..كل سنة وانت فى احضان يسوع متصان

خير وحب وفرحة قلب ونعمة رب وعيد سعيد يا اطيب قلب

أحلى لحظة في حياتي أني أسمعك تقول فيها.. كل عام و أنتم بخير

مسجات عيد الكريسماس 2021، يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير

أنطلقت مني أحلى التهاني بعيد الميلاد المجيد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط

يا رسالة دوريه و أمسكيه و بوسيه و قبل الزحمة بعيد الكريسماس هنيه

للغالين بس اللي أحبهم و يحبوني كل عام و أنت بخير بالسنة الجديدة

كل ساعه كل يوم كل أسبوع كل شهر كل عيد ميلاد مجيد وانت بخير وسعيد

مين قال إني في عيد أو إني حتى سعيد أنا عيدي والله يوم أشوفك إنت سعيد

تهنئة عيد الميلاد 2021

كل عام وأمانيك محققة وكل خير تتمناه لديك، فقلب مثل قلبك يا صديقي لا يستحقّ إلّا أجمل الأشياء.

أتمنى لك في في عامك هذا عمراً مديداً وقلباً سعيداً ونجاحاً محققاً وليس بعيداً.

كل عام وانت الحب والخير، يا أغلى من الغير، ويا صاحب القلب الي أرق من الطير.

تهنئة عيد الميلاد، يا عيوني افرحي معاه، ويا قلبي رفرف حوالينه، واجعل ياربي السعادة قبلته والخير بين إدينه.

هذي يا ناس أختي ونظر عيوني، هنوها بميلادها وبهالقلب هنّوني، كل عام وانتِ جوة العين بين الرمش وجفوني.

لك صدق الودّ لك أجمل التّحيات في يوم عيدك أشعلت الشمع لعيونك.

تهنئة عيد الميلاد، صديقي..كل عام وأنا أول من ينير شمع عامك الجديد وأكثر من يشدُّ على يديك، وآخر من يغادر المكان.

تهنئة عيد الميلاد يا ريح الورد يا صوت القصيد، يا ضحكة الماضي الجديد كل عام وأنت بألف خير وعامك سعيد.

إن كان قلبك بعيد، والإيد مو قادرة تلامس الإيد، تذكر إني أحبّك وأتمنّى لك عيد سعيد.

ما بين حرف وسطر أفرحت الدّنيا يا أغلى البشر وأقول كل عام وأنت بخير.

تهنئة عيد الميلاد، الله يحقّق مرادك أين ما تمشي، وكلّ من حولك يهنّونك بيوم ميلادك.

تهنئة عيد الميلاد عسى عامك سعادة، وتفرح بالدينا كلّها، يا ساكن جوة روحي ويا شمس عمري وظلّها. كل عام وأنت بخير يا أحلى صديق.

ودعت بك عام مضى، وأقبلت بك عام جديد، حياتي لك رضى، يا لله عسى عامك الجديد سعيد.

معايدات عيد ميلاد 2021

في أحلى يوم بالشهر حبيت أسبق البشر وأهني اللي أحلى من القمر وأغلى من النظر، وأبارك له بيوم ميلاد العمر واطلب من ربي يحفظها طول الدهر.

مرت سنة بكل ما فيها وجاءت سنة أحلى ما فيها إنك معي فيها.

قلب يبيك وبحبه يشتريك وبنبضه يرويك وبميلادك يهنيك.

يا ريح الورد يا صوت القصيد يا ضحكة الماضي الجديد يجعل مساك دايم سعيد، كل عام وأنت بخير.

أقول بسرعة قبلهم كلهم كل عام وأنت بخير يا بعدهم كلهم.

أنا ما أقول كل عام وأنت بخير لكن أقول أنت الخير لكل عام.

عبارات عيد الكريسماس 2021

كل سنة وأنت طيب، أتمنى أن تحظى بعيد ميلاد رائع.

أتمنى أن تكون كل أعوامك سعيدة.

أتمنى لك عيد ميلاد ممتعًا، فأنت تستحق ذلك.

أنا سعيد بمعرفتك وأتمنى أن يكون يومك رائعًا.

استمتع برحلتك القادمة حول الشمس.

عبارات عيد الكريسماس 2021

عام سعيد وعيد ميلاد مجيد بكل لغات العالم.

حب وتسامح، فرحة، ونشوة، ومودة، ورحمة رب، وعيد سعيد يا أطيب قلب.

بكرة الشمس تشرق بيوم جديد من سنة جديدة يا رب المصاعب تلين وتتحقق أمانينا في العيد المجيد.

يا أغلى البشر والأحباب العيد المجيد على الأبواب ودمعي والله على حد الأهداب قررت أنسى العتاب بلا ذنب وبلا أسباب وأهديك أحلى المسجات وأتمنى منك أسمع الجواب.

المرسل: واحد من الناس، المستقبل: أعز وأغلى الناس، النص: عيد ميلاد مجيد قبل كل الناس.

أعايدك جعـلك طـيلة العمر وأنت بخـير وأزف لك باقة ورد بالعطـر فـواحه.

يا ورد روح لحبيبي وقوله أنا هدية لك من إنسان بحبك ويقول لك كل عام وأنت بخير.

لست أول المهنئين لكنني أرقهم كلمة وأصدقهم مشاعر وألطفهم عبارة، أنتقي أحرفي بكل إتقان ليس لأني مبدع الكلمة بل لأنّني سأوجهها لمن يستحقها كل عام وأنت بألف بخير.

نفسي أكون جنبك وأهمس بإذنك وأقولك من كل قلبي كل عام وأنت بخير.

أتحدى العالم وأنا معك وأقول للبشر بأعلى صوت أنا أهواك ومع العيد المجيد أقول يا حبيبي أنا وقلبي وروحي وإحساسي برضو معك.

صور بوستات عيد المسيحيين

رسائل عيد ميلاد مسيحية للاصدقاء

يا صديقي من كان بجانبي دائماً مهماً بلغ حجم المصاعب التي واجهتني كنت معي دائما، أنا ممتن لهذه الصداقة المختلفة والرائعة التي تمنحني إياها باستمرار، أنا اسعد إنسان لأنك صديقي.

كل عام وانت في أفضل الأحوال يا صديقي، أتمني من كل قلبي أن تصل إلى جميع الأهداف التي تسعى إليها فأنت أغلى الناس.

انت صديقي الذي أفضله عن باقي الأشخاص وأقرب الناس إلى قلبي، أتمنى من الله أن يديمك دائما في حياتي. كل عام وأنت الأفضل يا صديقي، الشخص الذي يقف بجانبي باستمرار، انت أعز الناس على قلبي.

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