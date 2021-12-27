أجمل رسائل المساء على الواتس آب، ما أجمل وأنت جالس في المساء تشرب القهوة أو الشاي وتستقبل على هاتفك الجوال رسائل مسائية مليئة بالحب والشوق سواء من حبيب أو صديق أو من الأهل وفي قلبك شوق لهم فتبادر بإرسال كلمات تعبّر عمّا في داخلك أنت أيضاً، وفي هذا المقال سوف نذكر لكم بعضاً من هذه الرّسائل التي تحمل من المحبّة والاحترام.

أجمل رسائل المساء على الواتس آب

المساء جميل في ضوء أحبتي، المساء مخملي بإطلالتكم، المساء يفوح برائحة حبي لكم مساء الخير جميعًا.

مسائي دائماً مختلف معكم أحبتي، يأتي مساء ويذهب الآخر ومشاعري وحبي لكم لايتغير أحساسي يقترب ليعانق مساكم.

تعال نتقاسم المساء... القهوة لك والسهر لي.

أجمل رسائل المساء على الواتس آب، شعور الهبوط اللي يجيني بعد مااشرب القهوه على جوع فيه شي من اللذة احس اني سويت جهد.

تعال لنتحدث هذا المساء بحجة أن القهوه مره وحديثك سكر.

هل بأمكاني استعارتك من حياتك و أخذك إلى عالمي في هذا المساء لنشرب القهوة.

مساء الخير لملوك القهوة ،أصحاب الذوق الرفيع، صانعي المزاج المتفرد بنكهة الصبر على الواقع واحتماله.

مساء هادئ أعشق غروبه كعشقي لأمنية أزداد تمسكا بها كلما أزداد بعدها.

من أجمل رسائل المساء على الواتس آب: مساء الخير للهادئين لمن يراعون اختلاف الطباع لبسطاء الروح لمن يختارون أحاديثهم بعناية وللمتعبين من تقلبات الحياة لكنهم يؤمنون بلطف الله.

مع ساعات المساء عسى الجنه داري وداركم قولوا امين.

و امنيتي في هذا المساء أن احظى أنا وانتم ب تلك الجنة التي لا يتسللها حزنا ولا يباغتها هما مساء الخير.

من أجمل رسائل المساء على الواتس آب: مساء جميل يضئ قلوبا بالحب أزهرت مساء الورد الذي يحمل معه كل الود لكم ولمن أحببنا.

مساء الخير لكل حلم أطال القدوم لكل أمنيه لازالت معلقه في طرف السماء، ولكل دعوه تنتظر من الله الإستجابه ثم مساء الخير لكم جميعا.

الحب هو عندما تكون الحقيقة احلى من الاحلام فاظهر لمن تحب مالا رأى من قبل ولا سمع ولا خطر على باله مساء الورد لكم.

من أجمل رسائل المساء على الواتس آب: أتمنى لكم مساء هادئ وجميل مساء الخير.

الوفاء ليس مجرد لقاء إنما هو صدق وتواصل وصفاء فسلامي لكم بمقدار إحترامي ممزوجا بود لا يعرف الرياء قد ننشغل ولا نسأل قد نرحل ولا نعود لكن تبقى القلوب بالمحبة مساء الخير.

الدنيا جميلة بالقلوب الطيبه والوجوه المشرقه التي تبث فينا الأمل وتشعرنا دائما بالود والمحبه أسأل الله لي و لكم السعادة في الدنيا والاخرة مساء الخير اهديها الى قلوب احببتها فى الله بصدق.

من أجمل رسائل المساء على الواتس آب: مساء الخير لكم اما انا مسائي من احب.

أمنية مسائيه يارب عافيه و ايام جميلة لي و لكم مساء الخير.

أسأل الله بكل ما تحمله هذه الساعات من بركة وفضل أن يجعلكم من أسعد السعداء وأن يتم عليكم النعمه والهناء وأن يغفر لكم ولوالديكم وان يحفظكم من كل سوء وبلاء.

قد يقتلك الروتين الهادئ لحياتك، يضيق صدرك تشابه أيامك ولو تأملت -قليلا- لأدركت أن يومك الذي يشبه أمسك في صحتك وقرب أهلك وخلوه من فواجع المصائب، لهو يوم مبهج تحمل ساعاته ألف ألف نعمة ونحن لا نشعر.

أحبتي لأن قلوبكم نقية أتمنى لكم مساء يشبهها.

مساء معطر بعطر رياحين الجنه تحمله أجمل النسمات إلى أعز الناس لكم أحبتي.

أسعد الله مسائكم أحبتي بكل طيب وكتب لكم السعادة أينما كنتم.

رسائل المساء على الواتس آب

مساء الخير يا أحبتي

مسائكم حب وسعادة وراحة بال

بحروف الحب وكلمات الأمل، تخط اناملي وتقول لكم مسائكم متيم بالامنيات السعيدة مساء الخير احبتي.

المساء الجميل والمساء السعيد وصفاء القلب وراحة البال أتمناه لى و لكم جميعا مساء الخير.

أتمنى لكم مساء جميل أحبتي اما أنا ف تفاصيل الأشتياق ترهق مسائي.

جميعكم دون إستثناء فليبعث لكم ربي فرحًا لا يفنى مساء الخير أحبتي.

علمتني الحياة أن أحفظ الوفاء لمن يستحقه والتواصل مع الأخيار أمثالكم، فسلامي لكم احبتي ممزوجا بالتقدير والمعزة مساء الخير.

أحبتي لنكون في رعاية الله أذكاركم حصن لكم إن لم تكن ممن كان يقولها في السابق فلتبدأ من اليوم لعلها تكون فاتحة خير مساء الخير.

قهوتي وطن مر الطريق للوصول الى حلاوتها طويل يحتاج تأمل نسيان و الكثير من القصائد اتمنى لكم مساء خالي من الحزن أحبتي.

في هذا المساء أرسل لكم أحبتي أجمل الأمسيات وأقول لكم أسعد الله مساؤكم أما حبيبتي فلك مساء خاص كالعادة.

مساء الخير والصبر الجميل ايها الاعزاء ارجو لكم مساء رائعا وجميلا.

عرفت أن الدنيا رائعة مادامت أرضها تحمل أمثالكم وأن النفس العظيمة لا يملكها إلا صاحب القلب الطيب حفظكم الله ورعاكم وغفر لكم ولوالديكم ولكل عزيز عليكم.. مساء الخير.

إشتياقي له يفقدني لذة الجلوس مع الأخرين مساء الخير لكم.

محبه الناس لك كنز عظيم فاليحافظ كل شخص على كنوزه ليعيش ملك في هذا العالم مساء المحبه لكم أحبتي.

ما أجمل اليوم عندما يبدأ بابتسامة و نظرة أمل و تفائل ابحثوا عن من يقدم لكم الابتسامة كل يوم مساء الخير أحبتي.

البيت المضاء تشع أنواره من الشبابيك ، كما يظهر إيمان القلب على الجوارح مساء الشوق.

مساء الأمل ب الله، والطمأنينه في ظله، والثقة بما عنده يارب يكتب لي ولكم الخير ف هذا المساء.

كلما ضاقت بك الحياة ساعد إنساناً لا تعرفه مساء الخير والنور لكم.

لو ان للحنين رائحه مثل رائحه الياسمين لا فتضح أمر الكثيرين مساء معطر بالياسمين لكم جميعا.

الدنيا جميلة بالقلوب الطيبه والوجوه المشرقه التي تبث فينا الأمل وتشعرنا دائما بالود والمحبه أسأل الله لي و لكم السعادة في الدنيا والاخرة مساء الخير.

مسجات مسائية حلوة

مساء الورد والحب لكل شخص جعل الدنيا بعيني أجمل لكل الذين أحبهم فوق ما أظن ويظنون ومساء الخير لكم جميعًا.

أحبتي مساء الخير لكم جميعًا مساء مليئ ب رائحه الجنه.

احبتي مساء الخير لكم جميعا اسأل الله ان يجمعناسويا في الفردوس مع رسولنا الحبيب محمد صل الله عليه وسلم.

البعض يتابعك بصمت يفتح باب صفحتك، يقرأه، يعيشه، يتنفسه ثم يغلق الباب خلفه و يتنهد ويمضي بصمت مساء الخير لكم جميعًا.

صور مساء الخير واتس اب 2022

عبارات مسائية واتس اب

نسمات جميله تعطر سمائكم احبتي تفوح منها رائحه المسك والعنبر وتملى حياتكم مساء نجدد التواصل مع كل انسان نقي ارتقي لقيم الانسانيه النبيله وتقدم لاخر بقلب سليم مملوه حب وتسامح تحياتي لكم جميعا.

في كل مساء يجمعني بكم احبتي تخونني العبارات وتهرب مني الكلمات ف اتبعثر بأحرفي لأعزف لكم اصدق الأمنيات يسعد مساكم احبتي.

مساء الأمل بالله الطمأنينة في ظله والثقة بما عنده، اللهم اكتب لي و لكم الخير في هذا المساء مساء الخير أحبتي.

دائماً نبقى نحلم بعالم مثالي بمدينه فاضله تخصص لانقياء الذين ادركوا وامتلكوا الجمال الحقيقي لجوهر الإنسان النقي احلى مساء نطل به عليكم أحبتي بالخير والسعاده والفرح الدائم تحياتي لكم جميعا.

مساء الطيور الجارحه في عيوني تبعث لكم سلام أحبتي "مساء الخير".

في كل مساء تتلهف روحي وتتسارع نبضات قلبي وتتزين حروفي وعباراتي لتعزف لكم أعذب الكلمات وأرق العبارات واجمل الدعوات لكم أحبتي.

أجمل رسائل الصباح على الواتس آب