عاد موسم الحج مرة أخرى، وتكثر رسائل تهنئة بمناسبة الحج فهي أفضل طريقة للدعاء الجميل لهم جميعاً لمن غادرنا لأداء فريضة الحج، فهناك عدد كبير من رسائل تهنئة بمناسبة الحج التي ستساعدك على أن تتمنى لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكورًا يمكنك إرسالها كنص، أو في بطاقة خاصة للحج، فالخيارات كثيرة، وفيما يلي أجمل رسائل تهنئة بمناسبة الحج:

أجمل رسائل تهنئة بمناسبة الحج

تقبل الله أعمالك وأفعالك بكل خير وأعادك إلى أهلك سالم غانم يا حاج بيت الله، حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور بإذن الله.

من أجمل رسائل تهنئة بمناسبة الحج، عملاً فضيل سيُسجل في صحائف أعمالك، مبارك عليك أداء هذه الفريضة المباركة وأسأل الله أن يتقبل منك ويتقبلك ممن عادوا إلى أهليهم كيوم ولدتهم أمهاتهم.

من أجمل رسائل تهنئة بمناسبة الحج، حجاً مبروراً وسعياً مشكورا، لقد اصطفاك الله من حُجاج بيته الحرام فهذا نعمة عظيمة، مبارك عليك وتقبل الله منك صالح الأعمال.

اجمل ما قيل عن الحج، وداعاً يا أحلى أيام الدنيا مع مغيب شمس هذا اليوم نودع التكبير المقيد والمطلق، اللهم تقبل منا ومن حجاج بيتك وضيوفك.

عملاً يُباركه الله ويمحو به الذنوب والخطايا، مبارك عليك أداء هذه الفريضة العظيمة فريضة حج بيت الله الحرام.

الحج هو ميلاد جديد للإنسان؛ فهنيئاً لمن كتب الله له الحج، وهنيئاً لمن تقبل منه.

لقد فزت بجائزةً عظيمة من الله بأن وفقك لأداء فريضة الحج المباركة، ألف مبروك وأسأل الله أن يجعله حجاً مبرورا.

من رسائل تهنئة بمناسبة الحج، أهنئك يا حاج بيت الله الحرام على إتمام فريضة الحج فهذه نِعمةٌ يتمناها الكثير، مبارك عليك وتقبل الله منك.

تقبل الله طاعتك وأداء فريضة الحج المباركة، مبارك عليك الفوز والفلاح والتجارة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى.

مبارك عليك فوزاً وفلاحاً وتجارةٌ مع الله رابحة، حجاً مبروراً متقبلاً يا رب، هذه أجمل رسائل تهنئة بمناسبة الحج.

الحج هي دعوة من الله لزيارة بيته تأتي متى ما شاء، سبحانه تقبل الله منه، وبارك بمن سعى لذلك، تقبل الله حجكم.

وداعاً حجاج بيت الله الحرام تقبل الله طاعاتكم وردكم إلى أهاليكم سالمين حج مقبول وسعي مشكور وذنب مغفور وتجارة لن تبور.

إنه الفوز والنجاة والقرب من الله، مبروك عليك أداء فريضة الحج وتوفيق الله لك، وأسأل الله أن يجعلها بداية حياة جديدة لك.

كل عام وأنت حاجاً لبيت الله الحرام، مبارك عليك أداء هذه الفريضة المباركة، أسأل الله أن يجعله حجاً مبروراً متقبلاً.

إنها نعمةٌ عظيمة جداً من الله أن وفقك لأداء فريضة الحج، فمبارك عليك هذا العمل العظيم والرائع وأسأل الله لك القبول.

عبارات عن الحج للواتس

يا واقف بجبل عرفات ومستجاب الدعوات لسه الوقت ما فات تتذكرنا بالدعاء.

أسأل الله العلي العظيم الذى لن تطيب الدنيا إلا بذكره ولن تطيب الآخرة إلا بعفوه ولن تطيب الجنة إلا برؤيته أن يديم ثباتك ويقوى إيمانك وصحتك ويرفع قدرك ويشرح صدرك ويسهل خطاك لدروب الجنة وأن يجعلك من عتقائه من النار ومبروك عليك يوم عرفة ويجعل كل أيامك عيد.

الحج هو عبادة جزيلة الثواب وحسبنا أنه يمحو الخطايا ويطهر الإنسان من أدران ذنوبه السابقة فيرجع الحاج إلى أهله طاهر القلب نقي السريرة وكأنما ولد من جديد ويبقى ذلك مشروطاً بالطاعة الخالصة والإقبال الصادق.

من عبارات عن الحج للواتس، للكعبة البيت الحرام قلوبنا تصفو وتظهر شوقها المكتوما طاف العباد بها وصلوا خشعًا وترنموا بتلاوة القرآن ترنيما وتجردوا في كل شيء عندما جاءوا وقد نالوا الثواب كريماً لبوا نداء الحق بالقلب الذي سمع الأذان في السماء رخيماً.

عبارات عن الحج قصيرة

مرحبا بحجاج بيت الله الحرام ضيوف الرحمن تقبل الله منا ومنكم وحجا مبرورا وسعيا مشكورا وردكم الله إلى أهلكم سالمين غانمين.

الحج دعوة من الله لزيارة بيته تأتي متى ما شاء سبحانه تقبل الله منه وبارك بمن سعى لذلك.

سعادته وهو مقبل لربه تقبل الله منا ومنهم صالح أعمالهم.

هنيئا لحجاج بيت الله هذه الرحلة المباركة تقبل الله حجكم، وشكر سعيكم.

من عبارات عن الحج قصيرة، تقبل الله منكم صالح الأعمال وجعلها خالصة لوجهه ورزق الله كل مسلم يريد الحج والعمرة حجا وعمرة.

كلمات عن الشوق للحج

أقبلت أيام الحج وعيد الأضحى المبارك تقبل الله طاعاتكم ورد حجاجكم سالمين غانمين وكل عام وأنتم بخير.

تحية لمن غادرنا لأداء فريضة الحج 2023 تقبل الله حجهم ورزقنا وإياهم المغفرة وحفظهم في حلهم و ترحالهم.

تقبل الله طاعتكم واحرصوا على أن لا تعدوا بعد الحج كما كنتم قبله بل كونوا خيرا منكم قبل حجكم حفظكم الله.

شعر عن الحج

شعر عن الحج لابن القيم رحمه الله يصف حال الحجيج في بيت الله الحرام:

فَلِلَّهِ كَمْ مِنْ عَبْرَةٍ مُهَرَاقَةٍ وَأُخْرَى

عَلَى آثَارِهَا لا تَقَدَّمُ وَقَدْ شَرِقَتْ

عَيْنُ الْمُحِبِّ بِدَمْعِهَا فَيَنْظُرُ

مِنْ بَيْنِ الدُّمُوعِ وَيَسْجُمُ وَرَاحُوا

إِلَى التَّعْرِيفِ يَرْجُونَ رَحْمَةً وَمَغْفِرَةً

مِمَّنْ يَجُودُ وَيُكْرِمُ فَلِلَّهِ ذَاكَ الْمَوْقِفُ

الأَعْظَمُ الَّذِي كَمَوْقِفِ يَوْمِ الْعَرْضِ بَلْ

ذَاكَ أَعْظَمُ وَيَدْنُو بِهِ الْجَبَّارُ جَلَّ جَلالُهُ

يُبَاهِي بِهِمْ أَمْلاكَهُ فَهْوَ أَكْرَمُ يَقُولُ

عِبَادِي قَدْ أَتَوْنِي مَحَبَّةً وَإِنِّي بِهِمْ بَرٌّ

أَجُودُ وَأُكْرِمُ فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي غَفَرْتُ ذُنُوبَهُمْ

وَأُعْطِيهِمُ مَا أَمَّلُوهُ وَأُنْعِمُ فَبُشْرَاكُمُ يَا أَهْلَ

ذَا الْمَوْقِفِ الَّذِي بِهِ يَغْفِرُ اللَّهُ الذُّنُوبَ وَيَرْحَمُ

فَكَمْ مِنْ عَتِيقٍ فِيهِ كَمَّلَ عِتْقَهُ وَآخَرُ يَسْتَسْعِي وَرَبُّكَ أَكْرَمُ