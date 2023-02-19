البوابة - في 25 فبراير من كل عام يصادف العيد الوطني الكويتي الـ 62 ، وهو يوم الاحتفال السنوي باستقلال الكويت وانفصالها رسميًا عن المملكة المتحدة، حيث يحرص الشعب الكويتي في هذه المناسبة على الاحتفال بعدة طرق مختلفة مثل إقامة الحفلات الغنائية،إطلاق الألعاب النارية، صنع الحلويات، تبادل رسائل وعبارات التهنئة، وفيما يلي نقدم أجمل رسائل تهنئة عن العيد الوطني الكويتي:

أجمل رسائل تهنئة عن العيد الوطني الكويتي

الكويت تعلمت منك الانتماء والوفاء، الحب،الإخلاص، تعلمت الكرم والطيبة، الأخلاق تعلمت النبل حلمت لكل ذرة من ترابك وها أنا أعيش هذا الحلم الجميل بين أراضيك.

من أجمل رسائل تهنئة عن العيد الوطني الكويتي، وطني عشقت هواك و صحاريك، عشقت سهولك وديانك، جبالك وهضابك، حبك بقلبي يعيش من شمالك إلى جنوبك من شرقك إلى غربك، فأنت وطني الكويت.

كل عام والأمة الكويتية بألف ألف خير.

كل عام والأمة الكويتية بصحة وعافية وسلام، كل عام ودولة الكويت من أعظم الدول، كل عام وحياتنا مليئة بالفرح والسعادة، كل عام وسموه وولي العهد بألف ألف صحة وخير وأمان، دمتي سالمة يا كويت .

وطني "الكويت" يا أغلى الأوطان، يا يلاد البطولات والمجد، يا أغلي يوم في حياة الشعب الكويتي دام لنا استقلالك وسيادتك.

في هذا اليوم العظيم "العيد الوطني الكويتي" يجدد الشعب الكويتي ومعادة الولاء والحب لهذا الوطن الغالي، والذي نقدم في سبيله أرواحنا وحياتنا فداء له.

منذ لحظة استقلال الكويت وتشير الكويت بخطى ثابتة وواثقة وناجحة نحو تقديم حياة أفضل و تنمية شاملة ونهضة مستمرة، المواطن الكويتي يعيش حياة آمنة وكريمة، تحت قيادة آل الصباح ، دمتم لنا ولبلادنا الكويت.

وطني الكويت الغالي هو الحضن الأمن والأمان، والحضن الدافىء، هو من أشم به رائحة أمي وأعيش في فخر أبي وأجدادي.

وطني الكويت من لي غيرك عشقًا، ولكن أتغنى وأقدم له التهاني والأشواق، فأنت من هو الوطن الغالي يا الكويت.

شعر عن العيد الوطني الكويتي 2023

يا وطنا دام عزك شامخ والدين سيرة *** مارضينا غير ارضك نسكن ونعشق ثراها

انتمي لك والفخر لي شخص وارضه جزيرة *** من يلوم اللي يحبك ام وتغلي ضناها

يا لكويتي بس اسمك لا لمع في كل ديرة *** والله انه تاج اكبر من على هامة سناها

شعب ودستور وأمه ترتوي من فيض خيره *** لا عدمنا من حكمنا ولا نسينا من بناها

من شمالك لي جنوبك كل شبر فيه غيره *** حاسدك ربي يعينه مادرى انه ما نساها

يحتمي بك رغم غيضه اه ياشين البصيره *** وين ماترحل عيونه يرجع ويذكر سماها

كل حرف لا كتبته غير اسمك استشيره *** وين يا كلي تمهل ارفق ولملم حلاها

ايه احبك يا بلادي دون شك ودون حيره *** كل عرق لا نشدته قال ينبض من غلاها

يحفظك رب كريم من صودايف عسيره *** يا منار الحق للي ضاعت حقوقه لقاها

دام صباح الاحمد يقودك سيري دروبك يسيره *** والمواطن في يمينه خط ما نبغى سواها

ايه احبك يا بلادي دون شك ودون حيره *** كل عرق لا نشدته قال ينبض من غلاها

يا فديتك بالمشاعر والا روحي لك ذخيره *** ما تردينا من اول كيف لاجت في سواها