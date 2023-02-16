البوابة - مع حلول يوم المرأة العالمي الذي يصادف في 8 مارس من كل عام، وهي مناسبة إعتزاز وفخر بالمرأة، وبدورها الرائع في المجتمع، ويأتي يوم المرأة العالمي 2023 ليشهد لها مزيدًا من التقدم والرقي وتحقيق الإنجازات والإنتصارات.

ويأتي الاحتفال بـ يوم المرأة العالمي 2023 بعد انعقاد مؤتمر الاتحاد النسائي، والذي عقد في باريس عام 1945 ميلادي، وكان الأول من نوعه لدعم دور المرأة في المجتمع وأيضاً إبراز دورها في جميع المجالات سواء اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية.

شعار يوم المرأة العالمي 2023

لقد كان شعار يوم المرأة العالمي 2022 يحمل " النساء ودورهن القيادي: تحقيق مستقبل متساو في عالم يسوده جائحة كوفيد - 19"، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم إطلاق "شعار يوم المرأة العالمي 2023" ويتم انتظار مؤسسة UN حتى تطلق هذا الشعار الجديد.

فعاليات يوم المرأة العالمي 2023

إرسال بريد إلكتروني للموظّفات والإداريين شكر على نجاحهم ووجودهم في الشركة.

من فعاليات يوم المرأة العالمي 2023 كتابة عبارات تحفيزية خاصة بكل موظّفة ووضعها على مكتبها الخاص.

التخطيط لجلسة حوارية حول نجاحات الشركة والموظفين والتصفيق لهم.

من فعاليات يوم المرأة العالمي 2023 ، ارتداء اللون البنفسجي في يوم المرأة العالمي.

التخطيط لغداء عمل جماعي من باب التغيير والاحتفال بنجاح الموظفات في الشركة.

توزيع كوكيز باللون البنفسجي على الموظفين.

تزيين الشركة ببلالين باللون البنفسجي ووضع باقات من الورود لجعل الشركة طاقتها إيجابية.

توزيع وردة لكل موظفة ومكتوب عليها عبارة خاصة عن نجاح المرأة.

كتابة عبارة "شكراً" على بطاقة وتوزيعها على مكاتب الموظّفات.

كلام عن اليوم العالمي للمرأة 2023

المرأة هي أكبر مربي للأجيال وتحتاج أن نحتفل بها في يوم خاصّ نسلط الضوء فيه على إنجازاتها العظيمة، كلّ عام وكل نساء العالم بخير.

في عيدك السنوي ويومك العالميّ كلّ عام وأنتِ بخير فأنت الأم والأخت والزوجة والحبيبة، حماك الله وعافاكِ.

المرأة نصف المجتمع وهي من ربي ويتعب لينشئ الطرف الآخر.

في كلّ عام 8 آذار نقول لك أيتها المرأة أنت السند أنت الرفيق أنت الصديق، أنت الحبّ والأمان، كل عام وأنت بخير.

وراء كل رجل عظيم وناجح امرأة

المرأة هي الألماسة إن أهملتها انطفت.

المرأة هي الشعلة إذا عرف الرجل كيف يمسكها أضاءت له طريقه وإذا أخطأ في مسكها أحرقت يده.

أجمل كلام عن اليوم العالمي للمرأة 2023، المرأة القوية لا تبكي على فراق رجل لا يقدرها وإنما تبكي على قلبها الذي صانته طويلاً ثم أهدته لمن لا يستحقه.

المرأة نحلة رائعة تعشق الزهور وتعطيك العسل ولكنها قد تلسعك، هذا أجمل كلام عن اليوم العالمي للمرأة.

المرأة القوية تبتسم وكأنها لم تتذوق الألم يوماً وتضحك وكأنها لم تجرب البكاء أبداً.

إن المرأة كالجيتار لا تعطي ألحانها إلا لمن يتقن العزف على أوتار قلبها.

هناك من يظن أن الأنثى رحالة من قلب إلى قلب تبحث عن أحاسي مؤقتة وترحل، بل الأنثى هي وطن لمن استوطنها وقدرها.

الأنثى من طبعها تقول كلاماً سيئاً لحظة الغضب وتفعل عكسة في لحظة الرضا لا يوجد أصفى من قلبها.

المرأة هي الوردة تستدرج الرجل بأريحها لتلسعه بأشواكها.

المرأة مثل الكهرباء إذا أحسنت إستخدامها أنارت لك حياتك، وإذا أسأت استخدامها كهربت حياتك

الأنثى هي الزجاجة تعكس لك جمال الحياة.

المرأة هي تحفة الكون

المرأة هي نصف المجتمع

أجمل كلام عن يوم المرأة 2023

فعاليات يوم المرأة العالمي 2023 في العمل