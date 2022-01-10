أجمل صور سميرة سعيد في عيد ميلادها الـ 64

تحتفل اليوم الفنانة المغربية سميرة سعيد بعيد ميلادها الـ64، حيث ولدت في 10 يناير 1958.

وبمناسبة عيد ميلاد سميرة سعيد جمعنا لكم أجمل الإطلالات من صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام التي ارتدتها متمنين لها العمر المديد ودوام الصحة والعافية والتألق.

من هي سميرة سعيد؟

سميرة سعيد هي أسطورة، مغنية مغربية الاصل وهي من مواليد مدينة الرباط في المغرب، ولدت في 10 يناير 1958م وهي من أقدم الفنانات العربيات التي لازالت مستمرة حتى الآن.

سميرة سعيد درست اللغة الفرنسية في الجامعة بالمغرب وقد كانت لها عدة مشاركات منذ عمر التسع سنوات، من أول أعمالها كانت "شكونا لأحبابنا" ومسلسل "مجالس الفن والأدب"

أول اسطوانات سميرة سعيد كانت تحت اسم "لقاء" عام 1970م، علماً أنها تخرجت من البرنامج المغربي "مواهب" حيث اكتشفها حينها الملحن عبدالنبي الجيراري

انتقلت بعدها لمصر عام 1977م لتقوم ببعض الأغاني مع محمد سلطان من ضمنها "الحب اللي أنا عيشاه"، كما شاركت الفنان محمد الموجي ببعض أعمالها أيضاً من أبرز الأغاني التي اشتهرت بها سميرة سعيد حتى اليوم " قال جاني بعديومين" و"مش حتنازل عنك".

تعاونت سميرة سعيد مع العديد من فنانين الخليج مثل عبادي الجوهر وطلال مداح وغيرهم حيث كانت أول مطربة تغني وتطرح ألبوم خليجي كان تحت عنوان "بلا عتاب" وأيضاً كانت أول مطربة تغني في العيد الوطني للإمارات.

زواج سميرة سعيد

تزوجت الفنانة سميرة سعيد مرتين الأولى td عام 1988م كانت لمدة سبع سنوات من الموسيقار هاني مهنى، أما المرة ثانية كانت في عام 1994م من رجل الأعمال المغربي مصطفى النابلسي ورزقت منه ولد وحيد اسمه شادي عام 1995م وهي منفصلة حالياً.

ألبومات سميرة سعيد

"مش حتنازل عنك" 1987م

"شفت القمر" 1992م (البوم خليجي)

"خايفه" 1992م،"عاشقه" 1993م

"عالبال" 1998م ،"ليله حبيبي" 2001م

"يوم ورا يوم" 2002م.

وغي عام 2013 أطلقت أغنية منفردة حملت اسم "ما زال" لاقت نجاحاً كبيراً وحصدت العديد من الجوائز منها جائزة MEMA، أما في عام 2014 إنضمت إلى شركة روتانا للمرئيات والصوتيات وأطلقت أول عمل مشترك معهم وهي أغنية منفردة حملت اسم "اللي بينا".

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