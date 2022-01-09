أرقى إطلالات كيت ميدلتون بمناسبة عيد ميلادها الـ40

سن الـ40 هو سن النضج الكامل لشخصية المرأة على الرغم من المخاوف الكثيرة التي تثير قلق بعض النساء حول فقدانهن لجاذبيتهن في عمر الأربعين.

لكن هناك الكثير من الرجال الذين يقدرون عقل وجمال ونضج المرأة الأربعينية، وينجذبون إليها، بل أن البعض منهم يحلُم بالإرتباط بها، وكأنها إشارة لكل إمرأة أربعينية أن تعيش الحياة بلا خوف أو تردد، وأن تتفائل بما هو قادم، فالعمر مجرد رقم.

ويصادف اليوم عيدميلاد كيت ميدلتون الـ 40 رمز الأناقة، التي تلتفت إليها النساء لاستلهام إطلالاتهن بعد كل ظهور جديد لها، خاصة وأنها لا تفضل الأزياء المترفة التي يستحيل علينا اقتنائها.

إذا كنت تريدين التألق كأميرة من عائلة ملكية واعتماد إطلالات ملفتة وأنيقة تحاكي إطلالات كيت ميدلتون، فعليك تجديد خزانة ملابسك وإضافة بعض القطع إليها.

من هي كيت ميدلتون؟

كاثرين إليزابيث ميدلتون الملقبة بكيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام دوق كامبريدج، ولدت كاثرين إليزابيث ميدلتون بمستشفى رويال بيركشاير في ريدنج في التاسع من يناير للعام 1982.

استقرت كيت ميدلتون في برادفيلد سانت أندرو، بيركشاير، في العشرين من يونيو للعام 1982، تعتبر الابنة البكر لرجل الأعمال مايكل ميدلتون وزوجته كارول إليزابيث جولدسميث، وتنتمي كيت ميدلتون لأسرة تعتبر من الأسر النبيلة، انتقل والداها إلى العاصمة الأردنية عمّان وذلك لعمله، حيث أن والدها كمدير لمكتب الخطوط الجوية البريطانية، ودرست كيت تاريخ الفن في جامعة سانت أندروز الموجودة في اسكتلندا.

أصل عائلة كيت ميدلتون

ولدت ميدلتون في مستشفى رويال بيركشاير في ريدنج 9 يناير عام 1982، وعمدت في برادفيلد سانت أندرو، بيركشاير، في 20 يونيو 1982، هي الابنة البكر لرجل الأعمال مايكل ميدلتون وزوجته كارول إليزابيث جولدسميث، وهي تنتمي لأسرة تعتبر من الأسر النبيلة.

قصة كيت ميدلتون

تزوّجت كيت ميدلتون من الأمير ويليام عام 2011 وهما من أشهر الأزواج في العالم. ويُقال إن دوق كامبريدج قد وقع في حب زوجته المستقبليّة خلال عرض أزياء خيري شاركت فيه كيت.

في 29 أبريل 2011، عقد الأمير وليام وكيت ميدلتون قرانهما في وستمنستر آبي في لندن أمام حشد متحمّس والملايين من المشاهدين. واليوم، هما والدين لثلاثة أطفال، جورج وشارلوت ولويس، بعد أن بدأت قصّتهما على منصّة العرض في جامعة سانت أندروز في العام 2002.

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