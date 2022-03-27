بطاقات تهنئة شهر رمضان المبارك 2022 لتشاركوها مع أحبائكم هذا ما سنقدمه في هذا المقال لأننا على وشك أن ندخل في ثاني أعظم وأكبر عبادة في الإسلام، إنها عبادة الصيام.

تهنئة رسمية بمناسبة رمضان 2022

مبارك عليكم شهر رمضان أسأل الله أن يتقبل منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال.

رمضان شهر الخير، دنت أيام رمضان طهر قلوبنا يا الله وثق سراءرنا وبلغنا جمال لحظاته ونحن في أحسن حال.

رمضان مبارك كل عام وأنتم بخير.

أسأل الله أن يبارك لكم في شهر الطاعات والرحمات وأن يرزقكم فيه الدرجات وأن يختم لكم فيه بالصالحات.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات.

مبارك عليكم الشهر ويا عسى ربي يعينا على قيامه وصيامه.

كل عام وأنت إلى الله أقرب ولفعل الطاعات أسبق وإلى الجنة أرغب.

أتقدم بتهنئتكم بحلول شهر رمضان الكريم تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وكل عام وأنتم بخير.

رمضان كريم صوماً مقبولاً وذنباً مغفوراً بإذن الله، اللهم حصن أحبتي بذكرك الكريم وبارك لهم الشهر الفضيل.

شهر رمضان شهر التوبة والغفران.

بطاقات تهنئة شهر رمضان المبارك 2022

منشورات عن شهر رمضان 2022

رمضان يقترب يا رب احفظني واحفظ أحبتي فرداً فرداً وبلغني إياهم بالصحة والعافية.

بدأت روائح رمضان تداعب القلوب اللهم بلغنا رمضان وأنت راضِ عنا.

رائحة رمضان تزداد يوماً بعد يوم لتعلن قربه اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين.

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينت من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه.

رمضان مبارك أهنئكم بقدوم شهر رمضان المبارك أعاننا الله على صيامه وقيامه.

معايدة رمضان كريم

رمضان كريم في قلبي حطيتك وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك وبقرب دخول رمضان هنيتك.

مبارك علينا وعليكم الشهر وجعلنا ممن استكمل الأجر وممن يوفق لقيام ليلة القدر ويسعد في يوم الحشر، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والإيمان والسلامة والإسلام.

يسعدني أن أبعث إليكم باصدق آيات التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان العظيم داعياً الله أن يعيده عليكم بموفور الصحة والعطاء وان يجعله شهر خير وبركة.

أدعية جميلة لشهر رمضان

رسائل رمضان 2022