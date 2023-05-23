أجمل عبارات تهنئة عن العيد الوطني في اليمن والذي يصادف في 22 مايو من كل عام، ويعتبر من أفضل الأيام التي مرت على تاريخ اليمن، لذلك نقدم لكم في هذا المقال أجمل عبارات تهنئة عن العيد الوطني في اليمن.
أجمل عبارات تهنئة عن العيد الوطني في اليمن
- من أجمل عبارات تهنئة عن العيد الوطني في اليمن، اليمن كتب التاريخ عنه، وخط أمجاده كحروف من ذهب والألماس.
- اليمن هي رمز للمجد، وعنوان للتقدم، ومنبع الجود، وموطن الحضارات.
- تمتد مسيرة العطاء في دولة اليمن، ونمضي قدمًا في خضم تطور الحياة،
- من أجمل عبارات تهنئة عن العيد الوطني في اليمن، ونحن نحمل في قلوبنا حباً ينبض في كل عرق فينا تصويراً لوفائنا لك.
- طربت لمقامات الأغاني والأناشيد وعشق اليمن في فؤادي سكن، فلو كان جدي يماني الأصل فإني لوديان الأجداد أحن، شعور يراود شرايين دمي، وأطرب بأفراح قلبي شجن، أرى الفكر مرّة على جبال صنعاء، ومرة أجده بسواحل عدن، وكل ما أريده أجده بين يدي.
- وطني الغالي اليمن، أنا مغرم بك كثيراً، ولا أنوي أن أنتمي إلى أي وطنٍ أخر، مهما قدم لي من خيرات أو فرص، لأن الوطن هو الأمان والمأمن وأنا حصلت على كافة تلك الأمور معك.
- اليمن العزيز الغالي هو المكان الذي نحب ونرتاح به، كما أنه الجدار الذي يحمينا ويزيل التعب والإرهاق منا، وطننا اليمن هو أفضل الأوطان.
- العيد الوطني في اليمن هو عيد الأصالة والشهامة والقوة، دولة اليمن هي بلد الكرامة والسعادة والمحبة والمودة.
- الوطن اليمني هو المكان الأول والأخير للمواطن، وهو الذي يمكنه أن يشعر بك كثيراً، ويوفر لك كل ما تحتاجه من أمور مختلفة عن أي شيء في تلك الحياة، وكما نعلم فإن الحياة صعبة ولكن اليمن يساعدنا على تخطيها.
- أنا اليماني صامداً عالياً مثل اليمن وجِباله، أنا ابن سبأ،وبلقيس، وابن الجنوب، وابن شرق اليمن وغربه وشِماله.
- اليمن هو الوطن، والخير، والرزق الذي أعطاه لي ربي من أول نفس لي في تلك الحياة، أتمنى أن أكون من مواطنيها القائمين بواجبات الوطن على أكمل وجه.
- وطني اليمن الغالي هو القلب والشريان، هو الحياة والوريد الذي نستمد منه قوتنا، وصحتنا، وأماننا.
- الفل بكل أشكاله يزهر في اليمن، اليمن بلد الزهور الجميلة، وبلد الحياة، والنشأة السعيدة.
- نحن أحفاد اليمن ونحن مواطنوه، ونحن من يحميه وهو من يحمينا في الصعاب.
- أحلق فوق سمائك يا اليمن، ولا أريد التحليق في أي سماء أخرى دونك يا يمن. اليمن هو القوة لنا ونحن له عشاق.
- اليمن رمز من رموز المجد والتقدم ومنبع الحضارات أيضًا.
- اليمن هو الأصالة والشهامة والقوة، اليمن بلد الكرامة والسعادة والمحبة، وطني اليمن الجميل الذي أحبه كثيراً، أحب أن أكون دائماً متواجداً به.
- وطني الغالي الجميل، وطني الحبيب، لا أريد أن أغادرك يا يمن ما دمت حياً.
- وطني اليمن لن أعشق غيرك، ولن أحب أحدًا سواك، دمت لي وطناً، ودمت لك عاشق مدى الحياة.
- الوطن عزيز فقط على قلوب الشرفاء، وطني اليمن أنت غالي علي كثيراً، وسيصبح دائماً حبك في دمي وفي دم عائلتي، ولن أميل ولن أبتعد، وسوف تظل وصيتي هي أن أدفن في أراضيك يا وطني.
- اليمن وطني وعشقي الأول.
- أنا من اليمن العزيز وهو بلد الأصالة والشهامة والعز والكرامة.
- اليمن ميلاد البطولة والشجاعة والمحبة.
- اليمن هي نبض قلبي حباً، وهلت تغاريد السعد حناناً ووداً، وارتسمت بسمة السعادة على شفتي، فأيقظت في نفسي شوقاً، فترجمت حروفي عزاً وافتخاراً لوطني اليمن الذي أحببته كل الحب، فبادلني العطاء بسخاء.