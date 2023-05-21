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عبارات تهنئة للأمير هاشم بن عبدلله الثاني بمناسبة التخرج من المدرسة

نادين طاهر

نادين طاهر

تاريخ النشر: 21 أيّار / مايو 2023 - 07:20
عبارات تهنئة للأمير هاشم بن عبدلله الثاني بمناسبة التخرج من المدرسة
عبارات تهنئة للأمير هاشم بن عبدلله الثاني بمناسبة التخرج من المدرسة

عبارات تهنئة للأمير هاشم بن عبدلله الثاني بمناسبة التخرج من المدرسة

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يحتفل يوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023 تخرج الأمير هاشم بن عبد الله الثاني من مدرسة كينغز أكاديمي - King's Academy، وبمناسبة التخرج من المدرسة يقدم لكم موقع البوابة أجمل عبارات تهنئة للأمير هاشم:

عبارات تهنئة للأمير هاشم بن عبدلله الثاني بمناسبة التخرج من المدرسة

ستسعفكِ هذه العبارات في تهنئة من تحب بتخرجهم من المدرسة بكلمات بسيطة ومعبرة:

  • زرعنا خير، وفي الأخر حصدنا خير تخرجنا والله وفقنا يا هاشم بن عبدلله الثاني.
  • الكل فرحان وسعيد بالتخرج الكل في عيد، وترتفع الأصوات والزغاريد.
  • من عبارات تهنئة للأمير هاشم بن عبدلله الثاني بمناسبة التخرج من المدرسة، لكل من جد واجتهد في دراسته حق في النجاح.
  • فرحة التخرج لا تساويها أي فرحة، فادرس بجد لكي تتألق بنجاحك العظيم.
  • يا عسى الفرحة تحييك بنجاحك وتخرجك وتفوقك، وشهادتك بتهنيك ألف مبروك.
  • ناس تنتظر الأعياد والمناسبات، وأنا أنتظر يوم نجاحك يا الأمير هاشم في كل لحظة.

عبارات معبرة عن التخرج من الابتدائي

  • مبارك لك التميز والتفوق في الابتدائي يا هاشم بن عبدلله الثاني يا أجمل الطلاب، مبارك لك يا غالي.
  • مبارك التخرج.
  • هاشم بن عبدلله الثاني العسل، أسأل الله أن يوفقك يا رب وينفع بك وينفعك ويزيدك من العلم على الدوام يا رب العالمين.
  • بفضل الله ومنه علينا رأيناك خريجاً اليوم من الثانوية، وغداً نفرح بتخرجك من الجامعة يا أجمل الأبناء وأعزهم على قلبي.
  • وهكذا تمتطي خيل المجد والتفوق والعلى، وتمشي في طريق العلم خريجاً جميلاُ يا هاشم بن عبدلله الثاني، ألف ألف مبروك.
  • أنت الآن أنهيت المرحلة الثانوية، ولأن مشوار العلم طويلاً، يجب أن تعد نفسك للآت، مبارك التخرج للأمير هاشم بن عبدلله الثاني وأسعدك الله بعلمك.
  • ما أجمله من يوم هذا الذي أراك فيه خريجاً يا هاشم بن عبدلله الثاني في أول مشاورك العلمي، أنت مثالًا للتميز والنجاح، نحن فخورين بما فعلت.
  • أهنئك تهنئة مغلفة بالورد ومعطرة بالياسمين يا أغلى الناس على قلبي، ألف ألف مبارك تخرجك من الثانوية.
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