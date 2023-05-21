عبارات تهنئة للأمير هاشم بن عبدلله الثاني بمناسبة التخرج من المدرسة

يحتفل يوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023 تخرج الأمير هاشم بن عبد الله الثاني من مدرسة كينغز أكاديمي - King's Academy، وبمناسبة التخرج من المدرسة يقدم لكم موقع البوابة أجمل عبارات تهنئة للأمير هاشم:

عبارات تهنئة للأمير هاشم بن عبدلله الثاني بمناسبة التخرج من المدرسة

ستسعفكِ هذه العبارات في تهنئة من تحب بتخرجهم من المدرسة بكلمات بسيطة ومعبرة:

زرعنا خير، وفي الأخر حصدنا خير تخرجنا والله وفقنا يا هاشم بن عبدلله الثاني.

الكل فرحان وسعيد بالتخرج الكل في عيد، وترتفع الأصوات والزغاريد.

من عبارات تهنئة للأمير هاشم بن عبدلله الثاني بمناسبة التخرج من المدرسة، لكل من جد واجتهد في دراسته حق في النجاح.

فرحة التخرج لا تساويها أي فرحة، فادرس بجد لكي تتألق بنجاحك العظيم.

يا عسى الفرحة تحييك بنجاحك وتخرجك وتفوقك، وشهادتك بتهنيك ألف مبروك.

ناس تنتظر الأعياد والمناسبات، وأنا أنتظر يوم نجاحك يا الأمير هاشم في كل لحظة.

عبارات معبرة عن التخرج من الابتدائي