عبارات تهنئة للأمير هاشم بن عبدلله الثاني بمناسبة التخرج من المدرسة
يحتفل يوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023 تخرج الأمير هاشم بن عبد الله الثاني من مدرسة كينغز أكاديمي - King's Academy، وبمناسبة التخرج من المدرسة يقدم لكم موقع البوابة أجمل عبارات تهنئة للأمير هاشم:
عبارات تهنئة للأمير هاشم بن عبدلله الثاني بمناسبة التخرج من المدرسة
ستسعفكِ هذه العبارات في تهنئة من تحب بتخرجهم من المدرسة بكلمات بسيطة ومعبرة:
- زرعنا خير، وفي الأخر حصدنا خير تخرجنا والله وفقنا يا هاشم بن عبدلله الثاني.
- الكل فرحان وسعيد بالتخرج الكل في عيد، وترتفع الأصوات والزغاريد.
- من عبارات تهنئة للأمير هاشم بن عبدلله الثاني بمناسبة التخرج من المدرسة، لكل من جد واجتهد في دراسته حق في النجاح.
- فرحة التخرج لا تساويها أي فرحة، فادرس بجد لكي تتألق بنجاحك العظيم.
- يا عسى الفرحة تحييك بنجاحك وتخرجك وتفوقك، وشهادتك بتهنيك ألف مبروك.
- ناس تنتظر الأعياد والمناسبات، وأنا أنتظر يوم نجاحك يا الأمير هاشم في كل لحظة.
عبارات معبرة عن التخرج من الابتدائي
- مبارك لك التميز والتفوق في الابتدائي يا هاشم بن عبدلله الثاني يا أجمل الطلاب، مبارك لك يا غالي.
- مبارك التخرج.
- هاشم بن عبدلله الثاني العسل، أسأل الله أن يوفقك يا رب وينفع بك وينفعك ويزيدك من العلم على الدوام يا رب العالمين.
- بفضل الله ومنه علينا رأيناك خريجاً اليوم من الثانوية، وغداً نفرح بتخرجك من الجامعة يا أجمل الأبناء وأعزهم على قلبي.
- وهكذا تمتطي خيل المجد والتفوق والعلى، وتمشي في طريق العلم خريجاً جميلاُ يا هاشم بن عبدلله الثاني، ألف ألف مبروك.
- أنت الآن أنهيت المرحلة الثانوية، ولأن مشوار العلم طويلاً، يجب أن تعد نفسك للآت، مبارك التخرج للأمير هاشم بن عبدلله الثاني وأسعدك الله بعلمك.
- ما أجمله من يوم هذا الذي أراك فيه خريجاً يا هاشم بن عبدلله الثاني في أول مشاورك العلمي، أنت مثالًا للتميز والنجاح، نحن فخورين بما فعلت.
- أهنئك تهنئة مغلفة بالورد ومعطرة بالياسمين يا أغلى الناس على قلبي، ألف ألف مبارك تخرجك من الثانوية.