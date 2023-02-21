البوابة - قدم الله تعالى لرمضان ببريد وسفير، فمن هو بريد رمضان؟ وما هو سفير رمضان؟ إنه شهر شعبان أجمل سفير وأعظم سفير، يحمل المؤمن فيه أعمال صالحة لترفع إلى الله تعالى، ويصلي صلاة النافل ويصوم صلاة النافل.

شهر شعبان هو أحد الأشهر الهجرية الذي يأتي بين شهر رجب وشهر رمضان المبارك، وفيما يلي أجمل عبارات عن شهر شعبان 1444/2023:

أجمل عبارات عن شهر شعبان 1444/2023

كل عام وأنتم بألف خير.

أهلاً شعبان شهر يغفل عنه الناس بين رجب وشعبان.

شهر شعبان شهر فلاح ورمضان عطرها.

اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام.

"شهر شعبان" نتمنى لكم شهر ملىء بالخيرات والبركات.

شعبان هو شهر فلاح ورمضان عطره لاح عسى أيامك أفراح وكل أحزانك تنزاح.

أشرقت شمس شعبان، وكتب الله لك الغفران وبلغك شهر رمضان وبيض وجهك بالإيمان.

الله ينور قلبك بالقرآن، ويجمعني بكم في ظل الرحمن، ويبلغنا سوياً بركة شعبان، وعتق رمضان وغفران الكريم المنان.

اسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يطيل في عمرك وأن يضاعف حسناتك ويمحو سيئاتك، اسأل الله أن يبارك لكم في صحتك ومالك وذريتك وأهل بيتك، يسر الله أمرك وفرج كربك وهمك، وشرح بالإيمان صدرك، بارك الله لك في شعبان وبلغك رمضان، وجعلك من عتقائه والمقبولين فيها.

ضيفاً أضاءت بالخيرات أنواره، فراح يفوح في الأرجاء انساناً، فما أحلاه من جو وإيمان، اسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلي وباسمه الأعظم الذي إذا دعي أجاب وإذا سأل به أعطي أن يبارك لكم في شعبان.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى عليّ واحدة صلى الله عليه عشراً ويجب لكل مؤمن لبيب أن لا يغفل في هذا الشهر، بل يتأهب فيه لاستقبال شهر رمضان بالتطهر من الذنوب والتوبة عما فات وسلف فيما مضى من الأيام، فيتضرع إلى الله تعالى في شهر شعبان، ويتوسل إلى الله تعالى بصاحب الشهر محمد صلى الله عليه وسلم اتم التسليم حتى يصلح فساد قلبه، ويداوي مرض سره، ولا يسوف يؤخر ذلك إلى غد.

رسائل تهنئة بحلول شهر شعبان 2023

شهر شعبان كله خير وبركة على الجميع.

اجمل رسائل تهنئة بحلول شهر شعبان 2023 شهر شعبان خير على الجميع.

كل عام وأنتم بخير آتي علينا شهر كريم.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا في هذا الشهر ووفقنا لما تحب وما ترضي.

أسال الله العظيم أن يجعل هذا الشهر عليك من أجمل شهور السنة.

كل سنة وأنت طيب يا غالي أهنئك بقدوم شعبان وننتظر شهر رمضان سوياً.

جاء شهر شعبان ليحمل لنا الخير والبركات ويقربنا من شهر الخير والبركات.

اللهم اغفر لنا ما تقدم لنا من ذنوب وما تأخر منها ووفقنا في هذا الشهر المبارك.

ما هو سبب تسمية شهر شعبان بهذا الاسم؟

سبب تسمية شهر شعبان بهذا الاسم لتشعب القبائل العربية وافتراقها للحرب بعد قعودها عنها في شهر رجب، وشهر شعبان من الأشهر التي لها مكانة عظيمة في الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أغلب أيام شهر شعبان.

فضل شهر شعبان

كان النبي صلى الله عليه وسلم يُكثر الصيام في شهر شعبان، لأنه يقول: أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "ما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر قط إلّا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياماً منه في شعبان".

وشهر شعبان يكون مقدمة شهر رمضان المبارك فيكون الصيام فيه كتمرينٍ، وبذلك يكون قد اعتاد عليه، حتى لا يكون في صيام شهر رمضان تعب ومشقّة وكلفة على الناس بل يُقبلون عليه بكلّ نشاط.

فضل الصيام في شعبان

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهراً من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم.

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