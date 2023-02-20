البوابة - شهر شعبان هو مقدمة لشهر رمضان المبارك وتدريب للنفس على الأعمال الصالحة والعبادة التي يُشرع للمسلم الإكثار منها في شهر رمضان الكريم، شهر شعبان من النفحات الربانية وقال عنها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عن طريق الدعاء الذي يستجاب في هذا الشهر المبارك والعظيم، وفيما يلي دعاء أول يوم في شهر شعبان 2023:

دعاء أول يوم في شهر شعبان 2023

اللهم إني أسألك أن تسامحني وترحمني وتجعلني بيمينك راضية وراضية ومتواضعة في كل الأحوال.

اللهم يا رب كما بلغتنا شهر شعبان بلغنا رمضان وأنت تتقبلنا في شعبان ورمضان وسائر العام، اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة وممن يقولون فيعملون وممن يقولون فيخلصون وممن يخلصون فيتقبل منهم، اللهم اجعلنا نقوم بالقرآن ونمشى بالقرآن.

اللهم يا رب اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يامن اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا.

اللهم يا رب إني أسألك أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته.

اللهم كما بلغنا شهر شعبان وصلنا رمضان وتقبلنا في شعبان ورمضان وباقي العام.

اللهم يا رب اغفر لمن ليس عنده إلا الدعاء فأنت فاعل لما تريد.

دعاء شهر شعبان مفاتيح الجنان

اللهم يا رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائباً إلا رددته، ولا مظلوماً إلا نصرته، ولا أسيرًا إلا فككته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين.

اللهمَّ إنَّ هذا هلالُ شهرٍ وقد وَرَدَ وأنْتَ أعلمُ بِما فيه مِنَ الإحسانِ فَاجعَلْهُ اللهُمَّ هِلالَ بَركاتٍ وسَعَاداتٍ كامِلَةِ الأمانِ والغُفرانِ وَالرِّضْوانِ وماحِيَةِ الأخطارِ في الأحيان والأزمانِ وَحامِيَةً من أذى.

دعاء دخول شهر شعبان

اللهم باركّ لنا في شعبان وَبلغنا رمضان من غير أن نرى دمعة حبيب ، ولا فِراق غالي ، ولا استمرار مرض لقريب، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في احسن حال واعنا اللهم على صيامه وقيامه يا رب العالمين .

اللهم إني أتقرب اليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك واسألك بجودك ان تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وان تلهمني ذكرك .

اللهم يا رب إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعاً وفي جميع الأحوال متواضعاً، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته .

أدعية مستجابة في شهر شعبان

اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار، الذين أوجبت حقوقهم, وفرضت طاعتهم وولايتهم.

اللهم صل على محمد وآل محمد واعمر قلبي بطاعتك، ولا تخزني بمعصيتك، وارزقني مواساة من قترت عليه من رزقك، بما وسعت علي من فضلك، ونشرت علي من عدلك، وأحييتني تحت ظلك، وهذا شهر نبيك سيد رسلك، شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان، الذي كان رسول الله صل على محمد وآل محمد يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه، نجوحا لك في إكرامه واعظامه، إلى محل حمامه.

اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه، ونيل الشفاعة لديه، اللهم واجعله لي شفيعا مشفعاً وطريقا إليك مهيعاً واجعلني له متبعاً حتى ألقاك يوم القيامة، عني راضياً وعن ذنوبي غاضياً قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.

موعد ليلة النصف من شعبان 2023

بحسب البحوث الفلكية سيكون موعد ليلة النصف من شعبان 2023 يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023.

فضل ليلة النصف من شعبان 2023

ليلة النصف من شعبان 2023 من أفضل الأيام لأن الدعاء فيها مستجاب بإذن الله.

ليلة النصف من شعبان 2023 ترفع الأعمال من العباد لخالق العباد.

يستحب في ليلة النصف من شعبان 2023 الصلاة والإكثار من الدعاء والإستغفار للتقرب من المولي عزوجل.

يجوز في ليلة النصف من شعبان 2023 صيام نهارها وقيام ليلها.

دعاء غرة شهر شعبان

اللهم يا رب إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني، وانقطاع عمري.

اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان.

اللهم يا رب إني أسألك العفو والعافية، في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. اللهم لك الحمد كله.

اللهم يا ب إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل.

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا

اللهم يا رب إني أسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك

يا رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا، لك رهابا، لك مطيعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، واهد قلبي

دعاء رؤية هلال شعبان 2023

اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله وشهر شعبان المبارك اختصه الله عن باقي الشهور حيث ليلة النصف من شعبان التي تحولت فيها قبلة المسلمين من المسجد الأقصى ببيت المقدس إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة.

دعاء ليلة النصف من شعبان

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ.

اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ.

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ؛ فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.

إِلهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

اللهم لا تشمت اعدائي بدائي واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي انت ثقتي ورجائي واجعل حسن ظني بك شفائي، اللهم ثبت علي عقلي وديني ، وبك يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقاً حلالاً، يكفيني وابعد عني شر من يؤذيني ، ولا تحوجني لطبيب يداويني ، اللهم استرني، على وجه الارض.

اللهم ارحمني في بطن الارض، اللهم اغفرلي يوم العرض عليك، بسم الله الرحمن الرحيم طريقي والرحمن رفيقي والرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني.

اللهم اعوذ بك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي اللهم يا مسهل الشديد و ياملين الحديد في امر جديد ، اخرجني من حلق الضيق الى اوسع الطريق بك ادفع ما لا اطيق،ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ، اسالك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها ايوب بعد الابتلاء ان لاتبق لي هما ولاحزنا ولاضيقا ولاسقما الا فرجته ، وان اصبحت بحزن فامسيني بفرح وأن نمت على ضيق فايقظني على فرج ، وان كنت بحاجه فلا تكلني إلى سواك وان تحفظني لمن يحبني وتحفظ لي احبتي ، اللهم انك لا تحمل نفساً فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة مالا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا وتقلب حوادثها كما باعدت بين المشرق والمغرب.

اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى، اللهم بشر من أرسل لي هذا لدعاء ومن يرسله بحاجة تفرح قلبه وتدمع عيناه منها، اللهم آمين.

دعاء أول جمعة من شعبان

دعاء ليلة النصف من شعبان 2023