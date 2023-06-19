أجمل ماقيل عن الأب 2023

في 21 يونيو/حزيران يصادف عيد الأب، وهذا اليوم هو فرصة لإحضار هدية للأب فهو الجناح الذي نطير به في سماء الحياة، وهو من يزرع حدائقنا، دون انتظار إهداءه وردة، وهناك الكثير العبارات والأشعار التي تعبر عن مدى حبنا وتقديرنا للأب ودوره في حياه أبنائه لتكريمهم في يوم الأب.

عبارات عن يوم الأب

أنت الأفضل يا أبي الغالي انا احبك.

لا حب بعد حب الأب، كل عام وأنت سندي.

أنا فخور جدًا بك يا أبي بكوني ابنك.

أبي الغالي أنت في كل ذكرياتي المفضلة.

أبي حبيبي عمري ما زلت الشخص الذي أفكر فيه أولاً عندما يكون لدي سؤال حول شيء ما أو عندما أحتاج فقط إلى بعض الدعم والنصائح الجيدة. شكرا على تواجدك بجانبي دائما.

عيد أب سعيد للرجل الذي وضع الخوف من أبي في كل تواريخي، كل عام وأنت بخير.

من اصدق ما قيل في الأب، لقد علمتني الكثير من الأشياء المهمة التي أعرفها بما في ذلك بعض الكلمات المختارة لمواقف معينة.

الأب هو تاج الزمان، شكرًا لوجودك هناك كل يوم فقط بالحب والإرشاد الذي أحتاجه.

أنت والدي الوحيد وسيكون لدي دائمًا مكانة خاصة في قلبي من أجلك.

اجمل ما قيل عن الأب السند

أبي الغالي بدونك لما تجاوزت كل تلك العقبات في حياتي، أشكرك لأنك لطالما كنت السند و الصديق الذي يحنو عليّ دوماً دون أن يكل.

ابي وصديقي الغالي وكل ما لي، أحبك من أعماق قلبي فبدونك لم أكن لأصل لتلك المرحلة من حياتي.

أحبك أبي جداً، لأنك لطالما دفعتني نحو أحلامي، و لم تجعلني أكِل يوماً.

لا أجد من الحروف ما يوفي حقك و حبي لك يا ابي الغالي، ولكن أود أن تعلم يا أبي أنني مهما قصرت في إظهار مشاعري تجاهك تيقن أنني أكن لك كل الحب والإحترام في قلبي.

وإن سألوني عن حبي الأول، سأقول أبي و من مثل أبي يستحق ذلك المكان.

رسالة شكر للرجل الذي أفنى عمره، لأجل رؤيتي سعيدة، أشكرك من كل قلبي يا أبي الغالي.

اجمل ما قيل عن الأب والأخ

الأب والأخ هم السند والعضد، الأب والأخ هم الرجال الذين لا يعوضهم شيء في الحياة، إنهم إن ضاقت بك الدنيا ستتسع لك قلوبهم.

الأب والأخ هم العضيد امام تقلبات الحياة وضياع المبادئ، الأب والأخ هم الأمان والإطمئنان، هم الجنود البواسل الذين يكونون دائماً خلفك لحمايتك.

الأب والأخ هم الأمان في وقت الخوف والحب الذي لا يعرف المصلحة، هم الأشخاص الذي لا يبدلون، نعم إنهم الأخ والأب.

الأخ والأب هم الشي الجوهري الذي لا يقدر بثمن هم الذين تستند بضهرك عليهم العمر كله فلا يمكن أن ينحنوا ليتركوك تقع على الأرض.

الأب بمثابة الشخص الذي مهما عملنا له لا نقدر عن نجازيه ومهما كتبنا عنه لا يمكننا أن نصفه لمكانته الكبيرة في حياتنا.

الأب هو الأمان وهو عماد البيت ودونه الحياة قتام أما الأخ هو السند ووجوده السعادة ولا عوض له.

أجمل ماقيل عن الأب والأم

أجمل ماقيل عن الأب والأم، طيبة الأب هي أعلى من القمم أما طيبة الأم أعمق من المحيطات.

الأم هي عين المرء أما الأب عينه الأخرى، فإن أصيب أحدهما بمكروه اختلّت رؤيته.

ليس هناك مكان ينام فيه الطفل بأمان مثل غرفة أبيه.

ليس يرقى الأبناء في أمة ما لم تكن قد ترقّت الأمهات.

عَلَيْـكَ بِبِـرِّ الـوَالِدَيْـنِ كِلَيْهِـمَا وَبِـرِّ ذَوِي القُـرْبَى وَبَـرِّ الأَبَاعِـدِ.

الأب والأم لهما فضل كبير على أبنائهما لو تجسّد لساوى جبال العالم كله بل وزاد عنها.

من لا يستطيع أن يقوم بواجب الأبوة، لا يحق له أن يتزوج و ينجب أبناء.

قلب الأم هي مَدرسة الطفل أما قلب الاب كل شي.

اجمل ما قيل في الأب شعر

اجمل ما قيل في الأب لأبو تمام:

إذا ما رأس أهل البيت ولى بدا لهم من الناس الجفاء

اجمل ما قيل في الأب لأحمد بن عبد ربه

ما مات حي لميت أسفا أعذر من والد على ولد

اجمل ما قيل في الأب لأحمد شوقي