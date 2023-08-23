يحتفل الشعب السعودي بيوم 23 من شهر أيلول، بـ اليوم الوطني السعودي، حيث تزيين الشوارع وتطلق الألعاب النارية، حيث يظهر الشعب السعودي مظاهر الإحتفال بهذا اليوم المميز من خلال رفع أعلام السعودية في كافة الشوارع السعودية، يتغني الشعراء بهذا اليوم من خلال ظهور أبيات الشعر والخواطر الشهيرة عن السعودية، وفيما يلي أجمل ما قيل عن اليوم الوطني السعودي 93:

أجمل ما قيل عن اليوم الوطني السعودي 93

لَا تقلْ وَطَنِي السَّعُودِيَّة بلْ قلْ هُو عزّ الْأَوْطَان ، لَا تقلّ فِي جَمَالِه شعراً ونثراً بلْ قلْ أُخْلِصَت رُوحِي فداءً لترابه الْغَالِي ، رَبِّي أَحْفَظ لِي أَرْضٌ.

آبائي وأجدادي وَلَا تَجْعَلْ لِلْكُفْر يداً تسطو عَلَى بِلَادِ الْقُبَّة الْخَضْرَاء.

وَطَنِي تَسِيل دمائي وروحي فَدَاه ، فَمَهْمَا قدّمنا لَه فَلَن يَكْفِي لنوضّح محبتنا لَه.

هَذَا يَوْمُ يرفعُ فِيه كلّ مَوَاطِن رَأْسَه شموخاً وفخراً بِمَا تحقّق عَلَى أَرْضٍ وَطَنِه المعطاء ، وَنَدْعُو اللّهَ العليّ الْقَدِير أنْ يَحْفَظ لَنَا وَلَّاه أَمَرَنَا وأنْ يمتّعهم بِالصِّحَّةِ والعَافِيَة.

وَطَنِي أَنْت وَمَالِي لَا اسْمَيْك وَطَن فِيك الْأُمِّيّ تَهُون وَقَلِيلٌ مِنْك ينسيني الشَّجَن.

يمتعهم بِالصِّحَّةِ والعَافِيَةِ وَإِن يُجْزِئُهُم خيرالجزاء لِمَا يبذلونه لِرَاحَة أَبْنَاءُ هَذَا الشّعْبِ الْوَفِيّ .

دُمْت ياوطني متفرداً بالحُب وَالْعَطَاء متميزاً بالأ‌من وَالرَّخَاء شامخاً بِالْمَجْدِ وَالعِزَّةِ .

فرحك فرحٌ لأبنائك الْمُخْلِصِين . . فَكُلّ عامٍ وَأَنْت وَطَن الْعَطَاء وَالْأَمْن وَالِانْتِمَاء .

93 عاماً . . عَام يَأْتِي وَعَام يَمْضِي وكُل عَام يُخلد حُبَّ الْوَطَنِ أَكْثَرَ مِنْ الّذي مَضَى . . حَمَاك اللَّهُ يادولة التُوحيد.

93 عاما من الازدهار والنماء، دام عزك ياوطن ودمت رمزا للشموخ على مر الزمن.

حماك الله يا دولة التوحيد، ستبقى رايتنا الخضراء عالية في السماء.

بنينا المجد بأيدينا وفي ذكرى يومك يا وطني امتلأت النفوس عزة وفخرا نحلم وتحقق المزيد جيل بعد جيل.

يا السعودية، لقد شغفت قلبي حبًّا، دمتِ عزيزة شامخة رمزا للعزة والكرامة.

عبارات اليوم الوطني قصيرة

بلادي فخري وعزّي، كل عام ووطني في تقدم وازدهار.

عشتَ يا وطني في قلبي، عيدك يوم فرح وتجديد.

عاش وطني في سلام ورخاء، لك الحب والولاء.

بك نفتخر ومنك نتعلم، عيد وطني سعيد ومجيد.

وطني الغالي دائماً في قلوبنا، فخورون بماضيك ومتطلّعون لمستقبلك.

بأمانك نستمد قوتنا، كل عام ووطني في تقدم ونماء.

نفتخر بتراثنا وهويتنا، عيد وطني سعيد لكل أبناء الوطن.

وطنٌ أعطانا الحياة والأمان، كل عام ووطني بألف خير يزين.

نحملك في قلوبنا ونفديك بأرواحنا، عاش وطني في عزّ وازدهار.

وطن الأمان والتقدم، عيدك يوم سعادة وتمجيد.

فرحك فرحٌ لأبنائك المخلصين، كل عامٍ وأنت وطن العطاء والأمن والانتماء.

عبارات عن اليوم الوطني السعودي

عيد وطني سعيد، يسكن قلوبنا حب هذا الوطن الغالي.

كل عام ووطني الحبيب الغالي بخير في هذا اليوم الوطني العزيز.

فخورون بتطور وتقدم وطننا في هذا اليوم الوطني السعودي 93.

تجلى في هذا اليوم عظمة ووحدة وطننا العزيز.

إنجازاتنا تروي قصة تقدم وازدهار في هذا اليوم الوطني.

اليوم الوطني هو فرصة لنجدد عهدنا ببناء مستقبل أفضل لوطننا.

من الجبال إلى البحار نحتفل بروح الوحدة والتآخي في اليوم الوطني.

عشق لا ينتهي، وولاء لا يتزعزع، هذا هو حبنا لوطننا في اليوم الوطني.

من أجمل عبارات عن اليوم الوطني السعودي عيشت الوطن في قلوبنا، وازدهرت آمالنا بتحقيق أحلامه في هذا اليوم الوطني.

نجدد في هذا اليوم المميز اليوم الوطني السعودي 93 عهدنا بالعمل والبذل من أجل تقديم مستقبل مشرق لوطننا.

عبارات عن اليوم الوطني للاطفال