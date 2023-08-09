يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة مميزة لتكريم دور المرأة في المجتمع، والإشادة بكل ما تقدمه للأسرة وللعمل والتعليم وكل قطاعات الحياة، وضمن الاحتفال بهذا اليوم نجد كل من يقدر دورها في حياته يبحث عن أجمل ما قيل في يوم المرأة الإماراتية كرسالة شكر وتقدير لها التي تجسد الاحتفاء والتقدير لها في يومها العظيم:

أجمل ما قيل عن يوم المرأة الإماراتية

إليك أجمل ما قيل عن يوم المرأة الإماراتية:

تقول الشيخة فاطمة بنت مبارك المرأة هي نصف المجتمع، وإذا تمكنت المرأة تمكن المجتمع بأكمله.

يقول محمد بن راشد آل مكتوم في يوم المرأة الإماراتية، نحتفل بقوتها وإرادتها، ونؤكد على دورها المهم في بناء وطننا وتطويره.

المرأة الإماراتية قوية وعزيزة، تسهم بشكل كبير في رسم ملامح النجاح والتقدم في وطنها.

تجسد المرأة الإماراتية الإرادة والتحدي، وهي قدوة للأجيال القادمة في تحقيق الأهداف وتجاوز الصعوبات.

المرأة الإماراتية تسير بثقة نحو تحقيق أحلامها وتحويلها إلى حقائق تلهم الجميع.

في يوم المرأة الإماراتية نعبّر عن اعتزازنا الكبير بالمرأة الإماراتية ونشجعها على الاستمرار في تحقيق النجاحات وتخطي الحدود.

المرأة الإماراتية هي عنوان للتفوق والإبداع وهي دافع للتغيير والتطور في مجتمعها.

بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، نقف احترامًا لقوتها وإبداعها، ونعبر عن امتناننا لمساهمتها الكبيرة في بناء مستقبل واعد.

المرأة الإماراتية ليست مجرد شخص، بل هي رمز للتحدي والإصرار والتميز.

على يوم المرأة الإماراتية 2023 نتذكر إسهاماتها الكبيرة في مختلف المجالات، من الاقتصاد إلى العلوم إلى الفنون.

لماذا تم اختيار 28 أغسطس يكون يوم المرأة الإماراتية؟

تم اختيار 28 أغسطس يكون يوم المرأة الإماراتية لأول مرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وتم الاحتفال بدورته الأولى في 28 أغسطس 2015 وذلك تزامناً مع ذكرى تأسيس الاتحاد النسائي العام في هذا اليوم من عام 1975.

عبارات عن يوم المرأة الإماراتية