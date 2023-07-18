أحيانًا يكون من الصعب عليك العثور على الكلمات والعبارات الصحيحة عن السنة الهجرية الجديدة 1445 - 2023 عندما يتعلق الأمر بالسنة الجديدة، ومع اقتراب العام الهجري الجديد يمكنك التعرف على أهم وأحلى الكلمات والعبارات التي قيلت عن السنة الهجرية الجديدة:

أجمل ما قيل في السنة الهجرية الجديدة

إنّ السنة الهجرية الجديدة 1445 هي فُرصة ذهبية كبيرة للمُسلم الرَّاغب في تغيير أفعاله وأقداره إلى الأفضل، فتفيض النّفس بالدّعاء مع تلك المناسبة الدينية العظيمة، وأجمل ما قيل في السنة الهجرية الجديدة:

إنّ السنة الهجريّة الجديدة 1445 هي مناسبة الخير التي نُحبّها، هي تلك المشاعر الأنيقة التي تفيض بالقلب، لأنّ المسلم على يقين بأنّ الأقدار بيد الله تعالى، دُمتم في رعاية الله.

إنّ العام الهجري الجديد 1445 هو عام الخير والفرحة، هو تلك النّفحات السّعيدة التي تفيض بالقلب فرحًا باستقبال الصفحة البيضاء التي نقرنها بالتّوبة والتغيير إلى الأفضل.

مع الصّباح الجميل لمطلع العام الهجري، نحمد الله ونستعين به على تلك الأيّام، ونشكره على تمام الفضل والمنّة، فاللهم اجعلها العام الطّيب الذي يُغاث فيه النّاس، وتُشفى فيه الجِراح.

في سنة جديدة، وعام آخر، نحمد الله تعالى على نعمة الإسلام، ونُبارك لكل أخ وأخت، صديق وصديقه تلك المناسبة الطّيبة التي تفيض بالخير والبَركات على عُموم القلوب المُسلمة.

بكثير من السّرور والفرحة نستقبل مناسبة العام الهجري الجديد 1445، شاكرين لله تعالى تلك المناسبة الطّيبة التي تُرخي بظلالها على المُسلمين في كلّ مكان.

إنّ من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يمنح الإنسان المُسلم فرصًا كثيرة وسنوات عديدة، فنشكر الله على تلك النعمة، ونُبارك للأهل والأحبة في كلّ مكان كلّ عام وأنتم بألف خير.

كلمات بمناسبة رأس السنة الهجرية 1445

عسى الله تعالى أن يجعل العام الهجري الجديد 1445 عام سعيد على الأمة الإسلامية.

اتقدم بأجمل باقة ورد مع ارق كلمات التهنئة بمناسبة العام الهجري.

أدخل الله على قلوبكم البهجة والسرور، وفتح لكم من أبواب الخير ما تتمنوا.

أيام قليلة ويأتي عام هجري جديد، فاللهم اجعله من أفضل الأعوام التي نتقرب اليك فيها.

يسعدني أن أقدم أجمل تهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد 1445.

كل عام وجميع الأمة الإسلامية، كل عام ورية الإسلام شامخة.

البهجة تملأ قلوبنا بمناسبة اقتراب ذكري هجرة الرسول الكريم.

أسألك اللهم ان تجعل السعادة تدخل قلوبنا مع دخول العام الهجري 1445.

أضاء نور العام الهجري الجديد 1445، فاللهم انر لنا الطريق إلى فعل الخير.

أعظم الذكريات واجملها هي ذكرى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم أعاده علينا أعوام وأعوام.

عبارات تهنئة عن العام الهجري الجديد 1445