تعتبر النّكت اللبنانية وخصوصاً المضحكة من أجمل النكت؛ فهي تصف بعض المواقف بأسلوبٍ مضحك وطريف، كما هو الحال في أغلب النكت في العالم مثل سعودية، مصر، ويرجع سبب وجود النكتة إلى إضفاء الطّرافة على الموجودين وتلطيف الأجواء، وفي هذا المقال نقدم أجمل نكت لبنانية مضحكة:

أجمل نكت لبنانية مضحكة

في واحد راح لدكتور العيون وقال: عندي مشكلة بالبصر.ردّ عليه الدكتور: شو هي؟ قال: ما بشوف الدنيا غير من عين وحدة.

نكت مضحكة، واحد راح لدكتور الأمراض النفسية وقال له: دكتور، عندي مشكلة كبيرة... كل مرة بحلم إني بصير تمساح! قال له الدكتور: لا تخاف، بنصحك تنام بالصالة.

واحد دخل على طبيب نفسي وقال له:دكتور، في ناس بتحكي إني مجنون. فرد الطبيب: مين قاللك هالحكي؟، قال الراجل: السواق والنادل والحلاق والبياع اللي عم بفهمني شو بدردش.

واحد راح لبيت ضيافة وقعد يقطع طعامه لأول مرة بسكين. قالوا له: ما تستخدم الشوكة؟ قال: ما بحب الأفلام اللي ما عندها نهاية.

واحد راح لدكتور الأسنان وقال له: عندي سن زاد عمره عشر سنين! ردّ عليه الدكتور: لازم نفصله عن الباقي... يشتغل معاه تقديم تلفزيونية.

واحد قال لصاحبه: عملت رجيم ونزلت عشرة كيلو!" قال له الصاحب: وين هالوزن رحت؟ قال: عند الجار بالجنب.

واحد طلب من ولاده يكتبوا على قبره: هنا مدفون وأخيرًا راح من عنا.

نكت مضحكة، واحد قال لصاحبه: سمعت إنو ابنك راح يتجوز بنت عمك؟" قال له: آه، وبدي احتفل... عشان يضلوا القرابة قريبة.

مرة واحد راح لصيدلية وقال للصيدلي: عطني دواء للذكاء، فقال له الصيدلي: صحيح، بس شلون حصلت على الوصفة؟

نكت لبنانية للمتزوجين

واحد حشاش سأل شيخ قلو صحيح الصلاة ما بتصير من دون وضوء قلو الشيخ طبعا ما بتصير قام قلو الحشاش وشو رأيك باللي جربها وظبطت.

نكت لبنانية للمتزوجين، محشش سأل محشش برأيك عيد الفطر بوافق يوم الخميس فرد عليه إذاضغطنا عليه أكيد بوافق.

مرة محشش خبص دركي دق لل ١١٢ قلهن صرتو ١١١.

مرة واحد بعلبكي ضربو الجوع قام جمع ولاد عمو وراحو على شركة السنيكرز.

مرة واحد حشاش راح لعند بياع غاز و قلو بدي قنينة غاز قلو البياع روح جبلي الفاضية وتعا قام قلو الحشاش لأ معلش بشربا عندك .

مرة واحد بسأل رجال بتعرف تحكي تركي الرجال اه طبعا مهند وكريم وفاطمة ونور تعو لهون.

واحد لبناني شاف لبنانية فقال لها كم أنتي جميلة فقالت له ليتك جميل لأبادلك نفس الكلام فقال لها لا بأس اكذبي كما كذبت.

لبناني وقف واحد وسأله بحياة أبوك الرصيف الثاني وين جاوبه على الجهة الثانية رد اللبناني قبل شوي كنت هناك وحكولي إنه هون.

نكت لبنانية قبيحة

عيل تاة من امة فى السوق .. امة اعدت تدور علية وتصرخ وتقول ابنى ضاع ضاع ضاع، فجأة جاة واحد وقالها مالك تبكي يا ست قالتلة ابني تاة منى فى السوق، قالها ما تقلقلا إذا كان بن حلال هيرجعلك تاني ... صرخت المرأة وقالت يبقى الواد ضاع ضاع.

شوية ورجع تانى بيقول للدكتور خد يا دكتور مش عايزها، الدكتور لية هى وحشة ؟قالة لا بس مراتى ماتت، قالة خدها مش هتخسر حاجة اهو على الاقل يقف معاك فى العزاء.

نكت رزيله سورية

السائح لمواطن حمصي في دمشق ممكن أن تدلني على شارع 29 أيار المواطن الحمصي ممكن يا أخي بس أي سنة.

ليش الحماصنة بيكتبو على نمرة سياراتهم وثبة أو كرامة قال لأنو بيكتبو بالشام جيش أو شرطة.

لاذقاني راح لعند رفيقو الحمصي قلو قرد بتعرف شو يعني Fm و Am بالراديو قلو الحمصي لا والله قلو الاذقاني Fm يعني في موسيقى و Am يعني افي موسيقى.

قام الحماصنة بتطوير الكمبيوتر فركبو سحاب بدل الكيبورد.

في طالبين وصلوا المدرسة متأخرين سأل الأستاذ واحد منهم وهو غضبان وينك لهلأ قاله وهو عم يبكي في ليرة ضاعتلي وكنت عم دور عليها وما معي غيرها مصروف وسأل التاني وأنت وينك لهلأ ليش متأخر قاله كنت داعس عالليرة .

مرة واحد وجعه ضرسه قام راح إلى طبيب قام الدكتور خلعله كل أسنانه عدا الضرس المنخور انصدم المريض وقاله شو عملت قاله إيه خليه لحاله بستاهل .

في واحد نذل اتصل بالإطفاء وقال شو إذا ما في حريق ما منشوفكن.

مرة الحموية حبوا يقلدوا الحماصنة بجنانهم قاموا بنوا سد بالصحراء تاني يوم لقوا الحماصنة عمبيصيدوا سمك فيه.

نكت مضحكة قصيرة