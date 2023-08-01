تعتبر النكت السعودية من أجمل النكت؛ فهي تصف بعض المواقف بأسلوبٍ مضحك وطريف، كما هو الحال في أغلب النكت في العالم، ويرجع سبب وجود النكتة إلى إضفاء الطّرافة على الموجودين وتلطيف الأجواء الجامدة، وفي هذا المقال بعض النكت السعودية:

نكت سعودية مضحكة جدًا

1. محشش سأل صاحبه: شفت النخلة اللي تمشي؟ قال له: لا.قال: خخخخ مشى!

2. محشش قالوا له: عندك ماء في الراس، قال: لا وش هذا الصيف اللي يحطون موية في البنزين.

3. محشش راح يخطب، قال لأهل البنت: هو فينا نعيش زي الملك؟قالوا له: أهلاً وسهلاً بالملك!

4. واحد محشش قال لصاحبه: خلنا نلعب مباراة كرة قدم.قال له: ايه، ونلعب وكأننا فايزين.قال: لا، نلعب وكأننا خسرانين واحنا نلعب.

5. فيه محشش قاعد في مقهى، جاء واحد قال له: أخوي أنا طالب بقوة مائة ريال.قال له المحشش: اها والله ما أدري الف صفر تطلع كم؟

6. اثنين محششين داخلين الحمام واحد قال للثاني: أنا ماشي.قال له: طيب أنا كملت.

7. محشش راح يسأل عنوان محل، قال للرجل اللي عند البقالة: وين الجامع؟قال له: ليه، تبي تصلي؟قال: لا، ليييه؟ أبي أجيب لي بيض.

8. محشش قاعد يتكلم في التلفون، قال للمتصل: عفواً، مشغول.قال المتصل: اوكي، اتصل بك لاحقاً.قال المحشش: يا حبيبي ما عندي وقت أصغرك.

9. محشش قال لصاحبه: أنا قررت أموت قبل ما أتزوج.قال له: ليه؟قال: عشان ما أتعب أهلي بتكاليف الزواج والعرسان.

10. محشش راح يشتري جوال، قال للبائع: الجوال اللي يطلع فيه أمي وهي تتصل عليّ.قال له: آسف، ما فيه هالمواصفات. قال المحشش: طيب اعطني جوال من غير كاميرا، علشان أمي ما تشوفني وأنا أطلع.

نكت مضحكة سعودية للكبار

محشش اتصل بالشرطة وقال لهم: يا شباب، عندي معلومات عن واحد مطلوب! قالوا له: ممكن توضح؟ قال: طبعاً، اسمه سعيد وأرقامه: 7-1-1-9-5!

مرة واحد محشش راح للبنك وقال للموظف: عندي حساب فاضي. الموظف قال له: جيب لنا حساب ثاني!

اثنين محششين راكبين في السيارة، فقال الأول: في ناس تزيد السرعة وتموت، وناس تفتح الأنوار وتعيش! قال الثاني: خل نروح نفتح الأنوار!

مرة واحد سأل صاحبه: إذا طلعت البنت براءة، يعني وش راح يطلع لها؟ قال له: يطلع لها رجل ثاني!

مرة واحد راح يخطب بنت، قال لها: أنا أهوّن ما أدخن! قالت له: أنا أهوّن ما أربي!

دخل واحد الصيدلية وقال للصيدلي: عندك شراب للذكاء؟ قال له: نعم، فيه كاسين ماء!

واحد اشتكى لصاحبه إنه زوجته حشاشة، قال له الصاحب: شوف لها شغل، ترتاح!

نكت سعودية مضحكة تويتر

مرة واحد راح يسجل ابنه في مدرسة خاصة، سأل المدير: كم الرسوم؟ قال له: 100 ألف ريال! قال المرة: وإذا اشتريته؟

واحد قال لصاحبه: أنا تزوجت بدون سبب! قال له الصاحب: وليش؟ قال: البنت تبغى مشاوير دايمة!

اثنين محششين راحوا يصطادون، جاهم سمكة قال الأول: يا حظنا وصادنا سمكة! قال الثاني: أكيد تبي تعوم في الهوا!

واحد قال لصاحبه: حط فلوسك في المصرف ولا في التجارة؟ قال له: لا، حاطها عندي في الجيب!

واحد قال لصاحبه: يا زين السفر واللي يجيب لك هدية! قال له: أنا رايح بالخطوة ما أبي هدية!

واحد راح يشتري سيارة فخمة، قال للبائع: هل فيها تكييف بارد؟ قال له البائع: نعم، يجمد!

صاحب سمع أنه في مرض يقضي على الذاكرة، فقام بكتابة شيء لا ينساه على يديه. لما قابل صاحبه، قال له: شوف الجديد؟ قال له: ما في شي على يديك! قال الصاحب: نسيت القلم!

نكت قصيرة تموت من الضحك

مرة واحد محشش اتصل بصاحبه محمد وقالهم ده بيت محمد؟ فردوا عليه قالوا له لا فقال لهم طالما ده مش بيت محمد بتردوا ليه.

واحد محشش في امتحان النحو قالوا له حط إن في جملة مفيدة قال اشتريت موبايل إن سبعين.

ديك بيعاير فرخة ويقولها مسكينة دايما بياخدوا البيض بتاعك قالت له اسكت بس ما أنت بتأذن وما بتصليش.

واحد رخم نزل الشارع ملقاش حد يرخم عليه قام وقف قدام العمود وقاله عديني.

واحد بيتقدم لواحدة أبوها طلب منه مهر ب 50 ألف جنيه قالوا ليه يا عم الحاج هو أنت حسبت الكيلو بكام.

واحد معه أرنب وعاوز يشوفه ذكر ولا أنثى فسأل محشش فرد عليه المحشش وقال له سيبه إذا هرب هيبقى ذكر وإذا هربت هتبقى أنثى.

مره واحد بيستعبط اتجوز وحده بتستعبط خلفوا عيال مستهبلين استعبط الأب وعمل نفسه ميت فاستهبلوا العيال ودفنوه.

واحد محشش قاعد يتابع مباراة ريال مدريد سمع المذيع وهو بيقول فاول لصالح رونالدو قام قال تصدقوا أول مرة أعرف إن اسم رونالدو الأساسي هو صالح رونالدو.

تشاجر رجل وزوجته شجارا عظيما فقال لها لقد مللت من عشرتك فقالت مللت من عشرتي؟ طيب اصرفها خمستين.

كان فيه مرة سلحفاة دخلت مطعم وطلبت رز قام الجرسون شلها رماها بره رجعتله بعد شهر وقالته طب متزقش بس.

واحد عاوز يقول لمرات أخوه إنه أخوه مات من غير ما يصدمها قالها جوزك اتجوز عليك يا ولية قالتله يالهوي إلهي أشوفه داخل عليا ميت قالها تمام كدا دخلوه يا رجالة.

تنين مساطيل واحد قاعد بيولع عود كبريت ومش قابل يولع معه قاله الأول جرب واحد غيره يمكن بايظ قاله بايظ إزاي؟ أنا لسه من شوية مولعه.

واحد مسطول شافوه قاعد جنب الصخرة وماسك خفاش بحكيله يخرب بيتك أول مرة بشوف فار لابس عباية

سألوا مسطول من أطيب الناس؟ قالهم صالح لأنه كريم وبيسقي كل الناس مياه. سألوه مين صالح قالهم ما أعرف بس دايما بقرأ ماء صالح للشرب.

مرة واحد خبطته عربية فعطوله تعويض عشرة آلاف جنيه وقام واقف على سكة القطر وفاتح صدره وقاله تعلالي يا أبو الملايين.

نكت محششين قصيرة

مره واحد محشش رجع بيتهم متأخر، اخته فتحتله قالها: كنت فين يا فاجرة لحد دلوقتي. اتنين محششين ماشين في الشارع.. واحد وقع في البلاعة.. التاني راح استناه عند الحنفية.

في واحد محشش جوزوه قام الصبح قال لأمه ينفع تخلي الست اللي جوا تنام عندنا كل يوم.

واحد محشش كان حيخبط واحدة بالعربية قالتله: انت ماشفتنيش قالها: أيوه شفتك بس مش فاكر فين؟؟ في وحده أتعرفت على واحد حشاش قام سألها اسمك إيه قالت له اسـمـاء قالها يعني انتي مالكيش أسم محدد.

مره اتنين بيحششوا فواحد بيقول لصحـبه شايف النملة اللي فوق الجبل رد التاني وقاله أي واحده المغمضة ولا المفتحة.

سألوا واحد محشش: مين أهم الشمس ولا القمر رد: القمر طبعا, بيطلع ينور لنا بالليل والدنيا ضلمة انما الشمس بتطلع بالنهار والدنيا نور أصلًا.

محشش قاعد يتفرج على مباراة ريال مدريد.. سمع المذيع بيقول فاول لصالح رونالدو.. قال: تصدقوا اليوم فقط عرفت أن اسم رونالدو الأول هو صالح.

مرة واحد مسطول قابل واحد قاله الساعة كام قاله خمسة وخمسة فرد عليه المسطول وقاله ما تعرفش تقول عشرة وخلاص.

واحد مسطول اشتغل سواق تاكسي، شاورتله واحده، وقف وسألها “رايحة فين؟” قالتله “المهندسين” قالها “روحي بس ما تتأخريش”.

نكت قديمة سعودية

فيه محشش كل ما شاف البرق ابتسم لييييش؟ يحسب ان احد يصوره.

محششين طبخوا مندي تعشوا نواشف ليه؟ ضيعوا حفرة المندي.

في محشش يلحق سيارة بلديه لييه؟؟؟ يبي يقوول حق السوواق صديق صديق في ثنين نفر في علق ورره سيارة .

نكت مضحكة جدا جدا جدا، إثنين يحششون في مقبره جتهم شرطه انحاش واحد وقال الثاني انا ميت بس طالع اشوف وش السالفة.

إثنين محششين قال واحد تصدق بالي مشغول قال الثاني أكيد السماعه مرفوعة.

فيه حشاش دخل على امه قال وين الشغالة قالت له في المطبخ تقطع قال غيروا لها بواجي.

محشش أتصل بالخطوط قال كم مدة رحلة الرياض بانكوك ؟؟؟ قالو له لحظه قال شكرا .

حشاش قاطع اشارة وقفته راعي دورية نزل قاله ليش قاطع؟ رد الحشاش: من محمد وينك والله زمان ياخي؟

في اثنين محششين مرو على التفتيش قال السواق لخويه لا تقول شي وتفضحنا خلك ساكت..يوم وصلو التفتيش قال الضابط بطاقاتكم .. قام السواق وحط ايده في جيبه قال خويه والله العظيم ماتدفع ريال.

فيه محشش في طياره جته المضيفه قالت تبي عشاء كامل قال ليه كامل ما يبي عشا؟

اربعه محششين يلعبون بلوت ثنين يأشرون لبعض قال الثالث لخويه الربع يأشرون قال الرابع ادعــسلها لاتوقف .

محشش صدم وحده بالسياره قالتله انت ما شفتنى قال الا بس مدرى وين؟؟

فيه محشش يبي يشتري ساعة لقاها غاليه قال اجل بكم الخمس دقائق .

محشش رايح لأقاربه ومر على صديقه إلي ساكن جنبه وقال له عيوني حمر قال خويه أيوه قال طيب تحرقني ؟؟؟؟

فيه اثنين يحششون في مجلس وفيه قطو جالس فوق الجدار ومزعجهم ميو ميوووووو قام واحد وصاده وحطه معهم في المجلس في زاويه وبعد فتره حنو عليه وطلعوه رجع القطو لهم مره ثانيه وطق الباب وقال ابي اسلكم سؤال ايهي ميو الا هوهو ؟؟

واحد محشش راح للدكتور وقاله يا دكتور انا عندي مرض النسيان قاله الدكتور من متى بدأ المرض عندك ؟؟؟ قال اي مرض؟؟

محشش يسئل واحد قاله هو حسن مر من هنا قاله الثاني مر من ربع ساعه قاله المحشش انا كنت معه؟؟

مره واحد محشش ماشي هو وخويه جا واحد سأل خوي المحشش عن اسمه قال المحشش لخويه ياصالح لاتعلمه بأسمك .

محشش صقع بعمود كهرب رجع ورى لقى على العمود دم فصخ شماغه وربط العمود ومشى ..

اثنين محششين جالسين قدام المراية قال الأول قم نسلم على اللي جالسين هناك ولما وقفوا قال الثاني اقعد اقعد جو جو ..

سكران يسئل محشش : صحيح ماجد عبدالله أخو صالح النعيمة ؟المحشش: لا بس تشابه أسماء ..

نكت محششين تموت من الضحك

سألوا واحد محشش: مين أهم الشمس ولا القمر رد: القمر طبعا, بيطلع ينور لنا بالليل والدنيا ضلمة, انما الشمس بتطلع بالنهار والدنيا نور أصلًا. محشش قاعد يتفرج على مباراة ريال مدريد.. سمع المذيع بيقول فاول لصالح رونالدو.. قال: تصدقوا اليوم فقط عرفت أن اسم رونالدو الأول هو صالح.

مره واحد محشش رجع بيتهم متأخر، اخته فتحتله قالها: كنت فين يا فاجرة لحد دلوقتي.

نكت مضحكة جدا جدا جدا، اتنين محششين ماشين في الشارع.. واحد وقع في البلاعة.. التاني راح استناه عند الحنفية. في واحد محشش جوزوه قام الصبح قال لأمه ينفع تخلي الست اللي جوا تنام عندنا كل يوم.

واحد محشش كان حيخبط واحدة بالعربية قالتله: انت ماشفتنيش قالها: أيوه شفتك بس مش فاكر فين؟؟ في وحده أتعرفت على واحد حشاش قام سألها اسمك إيه قالت له اسـماء قالها يعني انتي مالكيش أسم محدد.

نكت مضحكة جدا جدا جدا مره اتنين بيحششوا فواحد بيقول لصحبه شايف النملة اللي فوق الجبل رد التاني وقاله أي واحده المغمضة ولا المفتحة.

مرة واحد مسطول قابل واحد قاله الساعة كام قاله خمسة وخمسة فرد عليه المسطول وقاله ما تعرفش تقول عشرة وخلاص.

واحد مسطول اشتغل سواق تاكسي، شاورتله واحده، وقف وسألها "رايحة فين؟" قالتله "المهندسين"قالها طروحي بس ما تتأخريش.

نكت محششين 2023

لغز محشش: قطار يمشي 60 كلم في الساعة فكم عصفور في الشجرة إذا كان الببسي ب75 قرش؟ مره واحد مسطول امه بتصحيه وبتقوله قوم يابني الشمس طلعت قالها دخليها واقفلي الباب وراكي.

نكت محششين قصيرة، محشش سأل محشش: في رأيك عـيـ.ـد الفطر هيوافق يوم الخميس. فرد عليه: إذا ضغطنا عليه أكيد يوافق.

محشش سأل صاحــبه المحشش: إيه أخبار أبوك؟؟ بعدين أفتكر أن أبوه ميت فكمل بسرعة: لسه في نفس الطربة؟ اتنين بيتفرجوا على نشرة الأخبار فالأول بيقول للتاني هيه النشرة طولت اوي كده ليه، التاني قالو اظاهر انها الحلقة الأخيرة.

نكت محششين قصيرة، واحد محشش فتح محل سماه منجره الأقمشة الكهربائية لحلاقه الأحذية الطازجة.

واحد محشش سأل بياع الخضار عندك فاصولية خضرا قاله لأ … قاله طب في ألوان إيه؟ محشش بيقول لزميله عيني من أمبارح حمرة وما قادر امشي قالة: إذا صارت خضرا امشي.

واحد محشش طلع من البقالة يضـحـك قالوا بتضحـك على أية؟ قال: حاسبتهم وما اشتريت.

محشش قطع رأس أخوه وهو نايم وقعد يضـحـك ويقول: هيتجنن لما يصحى الصبح وميلقهاش.

نكت سعودية تموت من الضحك

واحد يقول لمحشش: شوف الشمس شرقت، قال المحشش: بسيطة أعطيها موية.

محشش خلقه ضيق وجعه ضرسه، قام راح للدكتور وقاله: اقلع كل ضروسي وخلي هالضرس لحاله خليه يتعلم الأدب.

محشش سألوه واحد: نبغي نصطاد أرنب؟ قاله: بسيطة روح اتخبى وراء الشجرة وقلد صوت جزرة.

نكت مضحكة قصيرة، محشش مسكته دورية شرطة، قالوله: ليش لون عيونك احمر؟ قالهم: جبت شاني وشربته وأنا منسدح.

نكت قديمة سعودية