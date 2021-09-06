أجنحة الدجاج المشوية بصلصة الخردل الحلو

أجنحة الدجاج بخردل العسل المخبوزة بالفرن، مقرمشة ولذيذة ومغطاة بصلصة محلية الصنع حلوة ومنعشة.
المكونات:
اجنحة دجاج مخبوزة
2 رطل أجنحة الدجاج
¼ ملعقة صغيرة ملح
¼ ملعقة صغيرة فلفل
¼ ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم
3 ملاعق كبيرة نشا ذرة
صلصة الخردل بالعسل
ربع كوب مايونيز
1/2 ملعقة كبيرة خردل ديجون
½ ملعقة كبيرة خردل أصفر
1 1/2 ملعقة كبيرة عسل
1/2 ملعقة صغيرة من خل التفاح
1/16 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم
1/16 ملعقة صغيرة بابريكا
1/16 ملعقة صغيرة ملح
1/8 ملعقة صغيرة فلفل
الطريقة:
سخني الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت. تبطن صينية الخبز بورق برشمان أو ورق القصدير ، ثم يوضع رف تبريد سلكي فوقها لرفع أجنحة الدجاج.
في وعاء صغير ، اخلطي نشا الذرة والملح والفلفل ومسحوق الثوم معًا. ربّتي على أجنحة الدجاج لتجف ، ثم أضيفيها إلى وعاء بخليط نشا الذرة وقلبي حتى تتغطى أجنحة الدجاج.
ضع الأجنحة المغطاة بنشا الذرة على صينية الخبز المُعدة (على الرفوف السلكية). اخبزيها في الفرن لمدة 50 دقيقة ، اتركيها أو خذيها 5 دقائق حسب حجم الأجنحة ، أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً فاتحاً والجلد مقرمش.
أثناء خبز الأجنحة ، اصنع صلصة الخردل بالعسل. قلب المايونيز والديجون والخردل الأصفر والعسل والخل ومسحوق الثوم والفلفل الحلو والملح والفلفل معًا في وعاء.
عندما تنتهي أجنحة الدجاج من الفرن ، ضعيها في طبق نظيف واسكبي فوقها صلصة الخردل بالعسل. قلبي حتى تتغطى الأجنحة. قدميها على الفور.
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