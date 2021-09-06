أجنحة الدجاج المشوية بصلصة الخردل الحلو

أجنحة الدجاج بخردل العسل المخبوزة بالفرن، مقرمشة ولذيذة ومغطاة بصلصة محلية الصنع حلوة ومنعشة .

المكونات:

اجنحة دجاج مخبوزة

2 رطل أجنحة الدجاج

¼ ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة صغيرة فلفل

¼ ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

3 ملاعق كبيرة نشا ذرة

صلصة الخردل بالعسل

ربع كوب مايونيز

1/2 ملعقة كبيرة خردل ديجون

½ ملعقة كبيرة خردل أصفر

1 1/2 ملعقة كبيرة عسل

1/2 ملعقة صغيرة من خل التفاح

1/16 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

1/16 ملعقة صغيرة بابريكا

1/16 ملعقة صغيرة ملح

1/8 ملعقة صغيرة فلفل

الطريقة:

سخني الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت. تبطن صينية الخبز بورق برشمان أو ورق القصدير ، ثم يوضع رف تبريد سلكي فوقها لرفع أجنحة الدجاج.

في وعاء صغير ، اخلطي نشا الذرة والملح والفلفل ومسحوق الثوم معًا. ربّتي على أجنحة الدجاج لتجف ، ثم أضيفيها إلى وعاء بخليط نشا الذرة وقلبي حتى تتغطى أجنحة الدجاج.

ضع الأجنحة المغطاة بنشا الذرة على صينية الخبز المُعدة (على الرفوف السلكية). اخبزيها في الفرن لمدة 50 دقيقة ، اتركيها أو خذيها 5 دقائق حسب حجم الأجنحة ، أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً فاتحاً والجلد مقرمش.

أثناء خبز الأجنحة ، اصنع صلصة الخردل بالعسل. قلب المايونيز والديجون والخردل الأصفر والعسل والخل ومسحوق الثوم والفلفل الحلو والملح والفلفل معًا في وعاء.

عندما تنتهي أجنحة الدجاج من الفرن ، ضعيها في طبق نظيف واسكبي فوقها صلصة الخردل بالعسل. قلبي حتى تتغطى الأجنحة. قدميها على الفور.

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