أجواء لا مثيل لها في مطعم بلاك سميث ومطعم سولونا

استعدوا لواحدة من أروع بطولات كرة القدم وأكثرها تشويقًا لهذا العام، حيث تنطلق بطولة أمم أوروبا 2020 بمباراة حماسية تقام يوم الجمعة 11 يونيو 2021.

وللراغبين بالاستمتاع بالمباريات في أجواء لا مثيل لها ومتابعة التشويق وصولًا إلى النهائيات، يمكنهم التوجه إلى مطعم بلاك سميث أو مطعم سولونا للاستمتاع بالبث المباشر لجميع المباريات إلى جانب الأطباق اللذيذة والعروض المميزة في أجواء من التشجيع والحماس.

تابعوا مباريات بطولة أمم أوروبا 2020 في بث حي ومباشر في مطعم بلاك سميث حيث تنتظركم أجواء مريحة تتخللها الأطباق الشهية والمشروبات المنعشة يوميًا من الساعة 5 مساءً اعتبارًا من الجمعة 11 يونيو.

يمكن للضيوف الاستمتاع بحضور المباريات مع باقة خاصة تشمل طبقًا رئيسيًا ومشروبًا واحدًا بسعر 99 درهمًا فقط، إذ تتنوع الخيارات من بريسكت لحم البقر المدخن إلى فيليه السالمون المحمّر، والعديد من الأطباق الشهية المستوحاة من المطبخ الأمريكي بلمسات أوروبية مميزة.

ولتجربة أكثر روعة في متابعة مباريات يورو 2020، يمكن للضيوف الاستفادة من أسعار ساعة الخصومات التي تتخلل البث الحي للمباريات. كما تتخلل كل مباراة مسابقة تتيح للحاضرين فرصة الفوز بمشروب مجاني في حال تخمين وقت تسجيل الأهداف بدقة، فلا تفوّتوا المتعة!

الوقت: الجمعة 11 يونيو إلى الأحد 11 يوليو 2021 بدءًا من الساعة 5 مساءً

السعر: 99 درهمًا إماراتيًا لطبق رئيسي ومشروب واحد

المكان: مطعم بلاك سميث، فندق ويندام دبي مارينا

للحجز: 04 247 6644 أو info@theblacksmithdubai.com

عيشوا أجواء فريدة وممتعة عند حضور المباريات في سولونا ، والذي يحيط الضيوف بأجواء مستوحاة من اليونان وحوض البحر الأبيض المتوسط فيما يقدم لهم ألذ الأطعمة والمشروبات ليكون الوجهة المثالية لمتابعة مباريات بطولة أمم أوروبا 2020.

استمتعوا بالنكهات الغنية من قائمة الأطباق الرائعة والتي تضم عددًا من خيارات الأطباق المتوسطية، فيما تعيشون أجواء المرح وتشجيع فريقكم المفضل. كما يستمتع الضيوف بالمشروبات المنعشة والشيشة المميزة بالنكهة التي يختارونها من مجموعة النكهات الفريدة المتاحة.

وبفضل الأطباق اليونانية الشهية والمقبلات العربية التقليدية وتشكيلة المشويات والحلويات والمشروبات المنعشة، تنتظركم تجربة لا مثيل لها في أجواء حماسية لدى مطعم سولونا.

نودلز بصلصة الترياكي