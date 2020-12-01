أحدث ديكورات خزانات الملابس

• لغرفة النوم الرئيسة، هناك تصاميم عدة للخزانة الرئيسة، عبارة عن قطعة أو قطع عدة مُدمجة ببعضها البعض. مثلًا: إلى اليمين واليسار، يتثبّت جارور كبير، تعلوه درفتان، وفي الوسط تُصمّم درفتان، تعلوهما شاشة التلفاز (أو عدد من الرفوف المفتوحة التي تحمل الكتب أو الصور أو الإكسسوارات)، وفوقها تثبّت الدرف.

• الخزانة التقليدية عبارة عن قطعة واحدة. وإذا كانت الخزانة كبيرة، يمكن تصميم درفة تُفتح وتغلق إلى اليمين، ودرفة أخرى إلى اليسار، وفي الوسط تثبت 3 درف سحاب. ويحلو إدخال المرايا للدرف السحاب، مع الإشارة إلى أن هذه الخزانة لا تتحمل الجوارير الظاهرة، بل تحتوي في داخلها على جوارير وصناديق وقضبان لتعليق الملابس.

• إذا كانت الغرفة ضيقة، يُفضل أن تكون واجهة الخزانة عبارة عن ألواح من المرايا، لأن هذه الأخيرة تعكس الضوء، وتساهم في زيادة الشعور بالفسحة. ولتصميم جذّاب، يدخل الحديد المطروق (فيرفورجيه) أو لوحات القماش المنجد إلى إحدى درف الخزانة، شريطة اختيارها من نوع قماش الستارة أو أغطية السرير. كما يمكن أيضًا إدخال تصاميم من النحاس والحفر بحسب الرغبة.

• إذا كانت الخزانة مصنوعة من الخشب، تُغلف بأيّ نوع من القشرة الطبيعية للخشب المختار، لا سيما السنديان.

• يجدر اختيار مقابض الخزانة بصورة تتناسب مع تصميمها، فإذا كانت الخزانة مودرن، يجب الابتعاد عن الحفر. كما تتنوع ألوان المقابض بين الفضّة والبرونز والذهب والنحاس والعاج.

• في غرفة نوم الأولاد، يحلو تصميم الخزانة التي تأتي عبارة عن قطع مُتفرقة، من خلال وضع درفتين على جانب الجدار وضمنها رفوف، وجوارير بجانبها تصمم طاولة للدراسة وتثبت فوقها الدرف العليا. كما يحلو التنويع في الألوان؛ يمكن طلاء الخزانة بالأزرق، والسرير بالأصفر، أو اختيار هذا الأخير منجدًا بالأصفر والبرتقالي. ويحلو اختيار المقابض، على هيئة شخصيات كرتونية جذابة.

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