أحدث صيحات مكياج وأظافر "البقاء في المنزل" لإيقاف انتشار فيروس كورونا

إذا كان هناك شيء واحد يتعين علينا جميعًا القيام به خلال هذه الأوقات العصيبة، بعد انتشار فيروس كورونا، فإن هذا الشيء هو "البقاء في المنزل" من أجل إيقاف انتشار الفيروس.

لكن خلال فترة البقاء في المنزل؛ فإن من الأشياء التي يمكنكِ القيام بها لاكتشاف إبداعك هو "اللعب بمستحضرات التجميل"، وهو مافعلته بعض خبيرات التجميل على "انستجرام" مستغلين المنصة الاجتماعية لإرسال رسالة "ابق في منزلك" لكن عبر صيحات جنونية من المكياج وطلاء الأظافر:

ابق في المنزل

صنعت خبيرة المكياج غزل ناز المعروفة على إنستجرام باسم lady_forutan، مكياج الوجه الكامل، والذي استوحته من أيقونة "انستجرام" ذات الألوان المتعددة كمصدر إلهام لها، ورسمت على وجهها كلمة ""Stay Home.

الأظافر

ومن الصيحات الحديثة لمانيكير الأظافر مانشره موقع "Allure" حيث يتم طلاء الأظافر بألوان مختلفة مع كتابة شعارات لتطبيقات ومواقع ويب وأسماء مستلزمات تنظيف المنزلية أوالبرامج التلفزيونية والتي يمكن أن تبقيك مشغولًا أثناء فترة العزل بالمنزل.

ويتم كتابة إحدى هذه الكلمات بجانب مثل "البقاء" و"البقاء في المنزل"، وتغيير الألوان والشعارات بين كلا اليدين.

الشفاه

قدمت خبيرة التجميل Bex Lecter على انستجرام ألوان غريبة للغاية حيث استخدمت اللون الأسود، مع كتابة عبارة "ابق بالمنزل" باللون الوردي.

واستخدمت علامات تجارية كبرى لمستحضرات التجميل مثل Haus Labs و Fenty Beauty و Colourpop لعمل هذا المظهر الدرامي.

الرأس

أخيرًا وليس آخرًا، قامت غريس، الملقبة بـ"disssgrace" على انستجرام بمشاركة إطلالتها بالمكياج مع عبارة "ابق في المنزل"، والتي كتبتها بأحجار الراين على جبهتها، وكانت مرتدية القفازات.

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