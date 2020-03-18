شقيقة أمل كلوني تطلق كمامات بطبعات الجيش وجلد النمر لمكافحة الكورونا 

أطلقت شقيقة "أمل كلوني" الصغرى "تالا علم الدين" علامة إكسسواراتها Totally Tala عام 2017، وركَّزت على الحقائب البوهيمية الجريئة، الأحزمة، والأقراط الطويلة التي تصل الكتف.

ومع تفشي فيروس كورونا، قررت المصممة اللبنانية البريطانية، المقيمة في سنغافورة، تصميم أقنعة وكمامات عصرية تأتي بتصاميم تنوَّعت بين قماش الدنيم وطبعات الجيش وجلد النمر، وقد طرحتها للبيع عبر موقعها الإلكتروني الخاص بسعر قيمته 30 دولار أمريكي.

وفي إحدى الصور، تظهر "تالا" مُرتدية قناع دنيم أزرق مُزيَّن برسمة غريبة ومضحكة على شكل شفاه حمراء.

ويضم المنتج حقيبة مضغوطة بسحاب تحمل إسم "The Sanity Stasher" يتواجد فيها مطهر لليدين ومحارم ورقية؛ لتعقيم كل ما تلمسه يديك.

وفي النشرة الترويجية للمنتج، كتبت "تالا علم الدين": "دعونا نواجه الأمر معًا، في عالمنا الذي لا يمكن التنبؤ به، حيث تكون محاربة العناصر مصدر قلق يومي، لقد قمنا بحمايتك مع منتج Le Masque، وهو قناع وجه مصمم خصيصًا لتوفير الراحة مع لمسة من الأناقة".

ويُشار أنه سيتم التبرع بجزء من عائدات بيع المنتج للصليب الأحمر في سنغافورة؛ لدعم المتضررين بفيروس كورونا.

المزيد من إطلالات المشاهير:

تصاميم أنيقة لكمامات فيروس كورونا للمصممة سامية الزقلة