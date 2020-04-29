أحدث موضة: اكسسوارات الصيف

بغض النظر عن ذوقك في المجوهرات، فإن بعض صيحات الموضة قد تغير مزاجك وشكلك بلمسة واحدة. إذا كنت تميلين نحو ارتداء القليل من المجوهرات ، تذكري أن الإكسسوارات الصغيرة لها نفس التأثير! غيري مظهرك باستخدام القطع اللطيفة والرقيقة. مثل السلاسل خفيفة الوزن ذات الزخارف الجميلة المطلية بالذهب الأصفر والأبيض فهي تضيف لمسة من البريق والأناقة في النهار والمساء.

سلاسل اليد

تعود الاساور على شكل سلاسل (Hand Chains) الى الواجهة هذا الصيف. ضعي في اعتبارك أن هذه السلاسل يمكن أن تزين بالأيقونات الخاصة.

القلائد

تعود هذا الصيف أيضا موضة قلائد الرقبة (Chocker Necklace)، تتميز هذه القطع ببساطتها بالإضافة الى إمكانية إضافة قطعة إضافية رمزية وتبديلها حسب الرغبة.