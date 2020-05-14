أحدث موضة: كمامات عصرية بلمسة مصممي الأزياء

لقد اجتمع العالم لمحاربة الوباء العالمي، وتعاونت أكبر علامات الأزياء والموضة لتقديم مساهماتهم الصغيرة في مكافحة فيروس كورونا. حيث قام كبار المصممين بتصميم كمامات خاصة للأطباء والممرضين والتبرع بها، وبعض هذه الكمامات متاحة للبيع حاليًا. والآن بعد أن أصبحت المسافات الاجتماعية أمرًا عاديًا والناس ينفتحون على فكرة ارتداء الكمامات بعد تخفيف قيود الحجر المنزلي ، حان الوقت للنظر في بعض الخيارات العصرية لكمامات الوجه. إذا كنت من محبي القطع العصرية ، فأنت بالتأكيد لا تريد ارتداء الأقنعة البيضاء والسوداء المملة المتوفرة على نطاق واسع في السوق. تعالوا نتعرف على أهم هذه التصاميم:

لويس فويتون

بدأت لويس فويتون، دار الأزياء الفرنسية الشهيرة وشركة تجارة التجزئة الفاخرة بتصميم كمامات خاصة ، تشبه في الغالب مجموعة حقائبهم الشهيرة التي تتميز بزخرفة LV.

فندي

قامت دار فندي ، وهي دار أزياء إيطالية فاخرة ، بصنع كمامات مصنوعة من الحرير تتميز بشعارها الأيقوني.

شانيل

أطلقت مجموعة الأزياء الفاخرة شانيل كمامات للمساعدة في تعزيز الإمدادات في فرنسا ، حيث اجتاح فيروس كورونا جميع أنحاء البلاد. والآن ، بعد أن تحسنت الأمور إلى حد ما ، صممت العلامة التجارية كمامات واقية عصرية لمحبي الموضة.

أوف وايت

هي علامة أزياء إيطالية فاخرة أسسها المصمم الأمريكي Virgil Abloh واليوم بدأت بإنتاج كمامات بسيطة باللون الأسود والأبيض.

سوبريم

علامة أمريكية مشهورة بين المشاهير في جميع أنحاء العالم ، تقوم شركة سوبريم بتصنيع أقنعة تحمل شعارها باللون الأحمر.