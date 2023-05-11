البوابة - هل اقترب موعد زفافك ولازلتِ تبحثين عن أحدث صيحات فساتين الزفاف لعام 2023، أنسي هذا العام، وانطلقي معنا للمستقبل، فقد حصلنا على نظرة على فساتين الزفاف القادمة حيث عرض المصممون مجموعاتهم لربيع 2024 في أسبوع الموضة للعرائس في نيويورك.

شهدنا هذا الموسم ماركات فساتين زفاف محبوبة مثل Berta و Galia Lahav تكشف عن تصاميمها الربيعية جنبًا إلى جنب مع أسماء مصممين صاعدين مثل Cinq و Nadia Manjarrez.

من التصاميم الحديثة لفساتين الزفاف الكلاسيكية ، إلى الإطلالات العصرية المبتكرة ، كان هناك القليل من الأشياء التي يمكن للجميع الاستمتاع بها هذا الموسم. بالنسبة لعروس عام 2024 ، هناك بلا شك سبب للشعور بالإثارة ، حيث ستتوفر كل هذه التصاميم قريبًا. لحسن الحظ ، سنقوم بعرض أفضل 10 صيحات قادمة لفساتين الزفاف لعام 2024.

لماذا يتم عرض فساتين زفاف 2024 في عام 2023؟

وفقًا لدراسة أجرتها ذا نوت، فإن الوقت المثالي لشراء ثوبك هو ما بين ثمانية إلى عشرة أشهر قبل تاريخ الحفل ، من أجل تخصيص وقت كافٍ للخياطة والتعديلات.

أحدث 10 صيحات فساتين الزفاف لعام 2024

زهور كبيرة الحجم

زهور الربيع الكبيرة ستكون شائعة أكثر مما تعتقد. بينما شهد هذا الموسم نصيبه العادل من إطلالات الزفاف المجربة والحقيقية التي تتميز بزخارف نباتية وتطريز نباتي ، فإن ما برز حقًا هو الطرق التي استخدم بها العديد من المصممين عناصر الأزهار بطرق أكبر وأكثر جرأة. سرقت الزخارف الزهرية كبيرة الحجم العرض خلال العروض التقديمية من العلامات التجارية مثل Nardos و Madeline و Badgley Mischka. يوفر هذا التصميم العصري لفساتين الزفاف الكلاسيكية نظرة جديدة للعرائس اللواتي يتطلعن إلى دفع حدود التقاليد بطريقة غريبة الأطوار ولكن أنثوية.

فساتين بألوان الباستيل

من اللون الأزرق الفاتح إلى درجات اللون الوردي الناعم، أظهرت لنا مجموعات ربيع 2024 أن المزيد من المصممين يجربون الألوان الباستيلية، وهذا بالتأكيد سبب للاحتفال بأي عرائس يبحثن عن شيء آخر غير الأبيض. أحدثت ألوان الباستيل على وجه الخصوص رونقًا أكثر وضوحًا مما كانت عليه في المواسم السابقة - بدءًا من الزهور المرسومة يدويًا والمزخرفة على فساتين من Savin London ، إلى الأثواب المصنوعة من التول الملونة والرائعة التي عرضتها Ines Di Santo و Kelly Faetanini. وفي حين أن فساتين الزفاف البيضاء الكلاسيكية لن تخرج من السباق، فنحن الآن نتبنى فكرة أن الباستيل قد يكون لوناً مستقبلياُ مقبولاً جداً.

العودة إلى التسعينات

يقولون أن الموضة تكرر نفسها كل 20 عامًا ، ولكن عندما يتعلق الأمر بعالم الزفاف ، فإن بعض الأساليب لا تتلاشى أبدًا. يبدو أن التسعينيات ، على سبيل المثال ، دائمًا ما "تعود مرة أخرى". هناك شيء ما حول التصاميم البسيطة التي ستبقى إلى الأبد في مكانة محبوبة في ذاكرتنا. هذا الموسم ، اتجهت علامات تجارية مثل Katherine Tash و Kelly Faetanini و Nardos إلى سحر مطلع القرن من خلال عرض إطلالات تتميز بأقمشة ساتان فاخرة ، وجسم منظم وخطوط نظيفة.

الاناقة التجريدية

أدى ظهور التصاميم غير المكتملة أو التجريدية في موضة الملابس اليومية مثل الجينز والقمصان والجاكيتات الممزقة إلى إفساح المجال لعصر جديد تمامًا من أزياء الزفاف لا تشبه أي شيء رأيناه من قبل. فكر في الصور الظلية الكلاسيكية إلى جانب عناصر التفكيك مثل قماش شفاف ، وتنانير ممزقة ، وخطوط عنق غير متماثلة وأطراف غير متناسقة. هذا الموسم ، أطلقت علامات تجارية مثل Cinq و Danielle Frankel و Nardos لأول مرة هذه الإطلالات الفريدة التي من المؤكد أن تفرح بها النساء اللاتي لا يفضلن الاطلالة الكلاسيكية.

فساتين الزفاف السوداء

من المعروف أن أستراليا هي التي تحدد السرعة عندما يتعلق الأمر باتجاهات أزياء الزفاف ، نظرًا لكونها مركزًا للعديد من المصممين والعلامات التجارية المحبوبة. لذلك عندما بدأت العرائس الأستراليات في اختيار فساتين الزفاف السوداء، لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى قلدهن بقية العالم. على النقيض من التقاليد ، أصبحت الفساتين السوداء شائعة بشكل متزايد بين عرائس جيل Z على وجه الخصوص، الذين يعيدون كتابة القواعد عندما يتعلق الأمر بأزياء الزفاف. هذا الموسم ، تضمنت العديد من المجموعات خيارًا واحدًا على الأقل باللون الأسود ، ومع ذلك، نتوقع أن هذه ليست سوى البداية. بالنسبة للعرائس اللاتي يتطلعن إلى التألق بفستان زفاف أسود مميز ، فإن العديد من تصميمات الدانتيل الأسود لديها خيار إضافة طبقة أساسية بيج أو بيضاء ، مما يخلق إحساسًا فريدًا بالتباين.

الربطات كبيرة الحجم

لا شك أن عقد القران له مدلولات كثيرة منها عقد ربطة كبيرة على فستان الزفاف (فكرة لطيفة). من الربطات القماشية كبيرة الحجم التي تمتد إلى ذيل الفستان لمنحه إطلالة درامية ، إلى الربطات الجانبية الأنيقة والأخرى التي تزين محيط الخصر، يبدو أن العديد من المصممين يشجعون هذه الموضة، ولسبب وجيه. تضيف الربطة لمسة أنثوية خالدة إلى أي إطلالة. بينما استخدمت الربطات سابقاً كإضافات في الشعر أو الإكسسوارات، فأن الربطات العام القادم سوف تكون جزءً من عالم أزياء الزفاف.

لؤلؤ عصر الجاز

في عشرينات القرن الماضي حاولت الموضة العبث بالتقاليد الكلاسيكية عن طريق تصميم فساتين بلمسات فنية. وبعد أكثر من قرن من الزمان ، تبنى العديد من المصممين هذا التوجه واعادوا احياء ملابس عصر الجاز الحقبة المميزة للموضة. لقد عادت تصميم الخصر المائل واللؤلؤ المزخرف والتصميمات الأنثوية ، التي كانت تعتبر قديمة ، في محاولة لجعلها كلاسيكية. بالنسبة للعرائس اللواتي لا يرغبن ببساطة في أن يظهرن كعرائس ، فإن التصميم العصري لأزياء العشرينيات هو الحل. وبفضل علامات تجارية مثل Esé Azénabor و La Premiere و Danielle Frankel سوف نشاهد فساتين زفاف مختلفة في 2024.

فساتين براقة

من المؤكد أن حفلات الزفاف الصغيرة كانت شعبية في السنوات السابقة، ولكن اليوم عادت حفلات الزفاف الكبيرة وأصبحت أفضل من أي وقت مضى. بالطبع ، لا شيء يغرس الشعور بالاحتفال كما يفعل الخرز والقماش اللامع، عرضت ماركات مثل Madeline و Jimme Huang و مجموعة متنوعة من الفساتين المزينة بالترتر البراق. هذا الإحساس باللمعان مثالي للعروس التي تعتقد أن المزيد هو أكثر. في حين أن البساطة ستحتل مكانها دائمًا في عالم أزياء الزفاف ، هناك شيء واحد مؤكد: لن يكون هناك نقص في بريق حفلات الزفاف في عام 2024.

فساتين قابلة للتحول

نحن لسنا غرباء على التنورة القابلة للفصل ، لكن هذا الموسم ، أظهر المصممون المزيد من الإبداع والابتكار في ما يتعلق بالفساتين متعددة الاستخدامات. قدمت ثيا ، على سبيل المثال ، ثوبها الجديد "كاليبسو" الذي يمكن أن يأخذ العروس بسلاسة من حفل كتب الكتاب إلى حفل الاستقبال، بأكمام رفرفة قابلة للفصل تضفي التواضع على المظهر المثير. أطلقت ناديا مانجاريز لأول مرة مجموعتها "Dolores" ، والتي تتميز بتنورة قابلة للفصل يمكن تبديلها بمجموعة من البنطلونات المطابقة. كما أبهرنا مارك إنجرام بفستانه الجديد "تيريزا" ، الذي يتحول من ثوب دانتيل على شكل حورية البحر إلى رومبير صغير ساحر.

التطريز

بناءً على شعبية المشغولات والرسومات اليدوية على الأثواب في السنوات الأخيرة ، من الواضح أن العديد من العرائس الحديثات يبحثن عن طرق لإضافة لمسة حرفية لمظهر يوم زفافهن. يوفر التطريز الطريقة المثلى للقيام بذلك ، نظرًا لأن خياراته لا حدود لها تقريبًا. عرض المصممون هذا الموسم والموسم الماضي طرقًا جديدة وحديثة لإدخال التطريز في أنماط الزفاف الكلاسيكية. من تصاميم الأوراق المرسومة باليد والمطرزة مباشرة على الأثواب ، إلى الحروف والرسومات الجريئة على الطرحة ، يقدم هذا الاتجاه عنصرًا من التخصيص لا مثيل له ببساطة.

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