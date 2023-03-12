البوابة - في حفل عائلي أقيم في بيت الأردن "بيت الملك"، في عمان ، يوم الأحد الموافق 12 آذار 2023 ميلادي، وبحضور جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، عقد قران وزفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس في أجواء وصفت بالعائلية والدافئة بعيداً عن البروتوكول الملكي.

لحظات مميزة في حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله

الحضور الملكي

صورة من الأرشيف

وتقدم أفراد العائلة المالكة الأمير الحسن وسمو الأميرة ثروت والأميرة منى والدة جلالة الملك عبدالله، والأميرة زين بنت الحسين، والأمير هاشم الحسين والأميرة عائشة الحسين، والأميرة بسمة بنت طلال، والأميرة تغريد بنت محمد، والأميرة رحمة وزوجها علاء البطاينة، والأمير علي بن الحسين وزوجته الأميرة ريم علي، وابنهما جليلة وعبدالله، والأميرة سمية وابنائها، والأميرة فريال محمد والأمير طلال وزوجته الاميرة غيداء طلال التي اطلت بفستان شيفون طويل من ستوديو ماكس مارا باللون الروز الناعم.، والأمير غازي بن محمد، والأمير فيصل بن الحسين وزوجته الأميرة زينة الفيصل. كما حضرت عائلة العريس، والده ألكساندر ترميوس، ووالدته كورينا هيرنانديز ترميوتس، وشقيقته أليكسا ترميوتس، وشقيقه أليخاندرو ترميوتس، وجدته كارمن إلينا هيرنانديز، وعدد من الشخصيات المرموقة.

وحضر الحفل ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وخطيبته الأنسة رجوة خالد السيف، التي ارتدت فستاناً باللون الأصفر بتوقيع مصممة الأزياء الصربية (Roksanda ILincic)، وشقيقة العروس الأميرة سلمى التي ارتدت فستانا باللون الوردي زينته بحزام من ماركة (Andrew Gn) استعارته من والدتها الملكة رانيا ، وشقيقها الأمير هاشم، من بين 150 ضيفًا في الحفل، والذي تم بثه على التلفزيون الأردني. وأوضح التلفزيون الأردني أن البث وفر فرصة نادرة للجمهور الأردني والعربي، ولملايين المشاهدين حول العالم ، لإلقاء نظرة على داخل القصر الملكي.

إطلالة الآنسة رجوة آل سيف

حزام الأميرة سلمى

إطلالة الأميرة غيداء طلال

وكان من بين أفراد العائلة المالكة الخليجية الحاضرة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ، رئيس المكتب التنفيذي في أبوظبي ، والشيخ البحريني عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة ، والشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة ، وكذلك الشيخة الكويتية أمثال الأحمد الجابر الصباح. كما شوهدت السيدة الأولى لمصر انتصار عامر وهي تحضر حفل الزفاف.

لحظات مميزة في حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله

إطلالة الأميرة إيمان

ارتدت الأميرة إيمان فستان زفاف مصنوع من قماش الكريب الفاخر غير المنفوش، مع قصة A-Line وبفتحة رقبة مربعة أنيقة، وتم تغطية الصدر والظهر واطراف الأكمام بالدانتيل الفاخر، مع ذيل وطرحة كلاسيكي مزينة بنقوش مشابهة، عليها تاج أنيق وأنثوي من دار Chaumet "شوميه" تاج جوزيفين فالس إمبريالي تيارا Joséphine Valse Impériale من الذهب الأبيض ، مرصع بماسة على شكل كمثرى وزنها حوالي 2.50 قيراطًا ، وثمانية ماسات على شكل إجاصة تزن حوالي 5.30 قيراطًا، ألماس بقطع بريانت على شكل كمثرى. واختارت الأميرة إيمان تسريحة شينيون منخفضة مع خصلات متطايرة للوك حالم ورقيق. بينما ارتدى السيد جميل بدلة باللونين الأسود والرمادي . ورافق سمو الأمير عبدالله الأميرة العروس إلى قاعة عقد القران عبر الحديقة الملكية.

لحظات مميزة في حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله

ومن الأشياء الجميلة التي التقطتها عدسات الكاميرات في هذه الأمسية الحميمة، منظر الأشجار المزهرة في الحديقة وإلى الممر الذي يقود إلى قاعة الاحتفال. كما لفت انتباهنا نظرات الفخر والمحبة في عيون الملكة رانيا التي ارتدت فستاناً أنيقاً جداً من توقيع دار كريستيان ديور (مجموعة خريف ٢٠٢٢)، والتي حرصت على استقبال الضيوف وتتأكد من أن طرحة العروس في مكانها بين الفينة والأخرى، كأي أم عروس تحرص في هذا اليوم على أن تكون إطلالة ابنتها العروس مثالية. بالإضافة الى اختيار ولي العهد الأمير الحسين والأمير هاشم ليكونا شاهدان على عقد قران شقيقتهما الأميرة ايمان بنت عبدالله.

قيام فرقة معان بالترحيب بالعروسين عند دخولهم إلى القاعة بالزفة الأردنية التقليدية على كلمات أغنية "رشوا العرسان بالورد والحنا" حيث قاما بقطع قالب كيك الزفاف المكون من 6 طبقات والمزين بالزهور الرقيقة.

الابتسامات العفوية المتبادلة بين الأميرة إيمان ووالدها الملك عبدالله الثاني الذي بدى متأثراً اثناء مراسم عقد القران.

الحضور اللطيف لفتيات الزهور نسمة و راية بنات الأميرة آية بنت فيصل، اللاتي مشين خلف العروس الأميرة إيمان.

هذا وتم الحفاظ على تفاصيل حفل الزفاف طي الكتمان قبل الحدث ، لكن الملكة رانيا انتقلت إلى وسائل التواصل الاجتماعي أواخر الأسبوع الماضي لمشاركة لمحة من وراء الكواليس عن حفل الحناء قبل الزفاف.

ماذا نعرف عن الأميرة إيمان بنت عبدالله من يوم ميلادها؟

صور عفوية من طفولة الأميرة إيمان