موديلات أحذية السنيكرز باللون الوردي لأناقتك في كل يوم

اللون الوردي من أكثر الألوان الذي يعبر عن أنوثة المرأة

اللون الوردي من أكثر الألوان الذي يعبر عن أنوثة المرأة فمنذ نعومة أظافرها وحتى تصبح امرأة ناضجة تنبض بالجمال يبقى اللون الوردي هو الأقرب إلى قلبها.

وبما أننا في شهر أكتوبر الوردي وهو الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي ودورنا كـ نساء يحثنا على دعم المبادرة بأي طريقة كانت حتى لو من خلال الأزياء، لذا عليك أن تختاري قطع وردية خلال شهر أكتوبر لتعكس دعمك لنساء أخريات وتقديم المساندة ضد هذا المرض.

وقد سيطر اللون الوردي على صيحات الأزياء لعام 2016 وها هو يستمر بتفوق بالسيطرة لعام 2017 مع تصاميم وموديلات أكثر من رائعة.

اخترنا لك عزيزتي مجموعة موديلات من أحذية السنيكرز باللون الوردي بإمكانك ارتدائها كل يوم، ولدعم مرضى سرطان الثدي.

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