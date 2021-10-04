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11 سبب للوقوع في حب شهر أكتوبر

منشور 04 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 10:05
أكتوبر شهر الوقوع في الحب
أكتوبر شهر الوقوع في الحب

أكتوبر شهر الوقوع في الحب بعد أن اغلق شهر نوفمبر صفحاته واخفى بين ثناياها أحلام واماني المحبون وبدأ أكتوبر شهر الحُب والأمطار والحياة الحلوة.

الحب هو ذلك الشعور الذى لا يتم اختياره ويصعب السيطرة عليه سواء كان حب الشريك الآخر أى الحبيب أو الأب أو الأم أو الأبناء أو الأصدقاء أو الوطن أو حتى حب الحياة بكل ما فيها من صعاب.

يُعبِّر الحب أحياناً عن الفضائل الإنسانيَّة التي تتمثَّل بالتعامل الحسن ومشاعر الإيثار والغيريَّة والعمل على سعادة الآخرين وتحقيق الخير العام، كما يمكن أن يصف التعامل العاطفي مع بقية البشر أو الحيوانات أو حتى النفس.

11 سبب للوقوع في حب شهر أكتوبر

  • اعتدال الجو وكسر حدة الحرارة

  • الجو المناسب للإستمتاع بجولة سيرًا على الأقدام

  • شهر الشموع المعطرة

  •  تتضاعف متعة مشاهدة عدد من الأفلام في هذا الفصل.

  • فصل السويت شيرت المريح.

  • أحمر الشفاة الغامق.


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كلمات دالة:شهر الوقوع في الحبأكتوبر شهر الوقوع في الحبأكتوبر

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