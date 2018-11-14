أحلام الشامسي تبرز رشاقتها بالجمبسوت النيلي والفضي من المصمم زهير مراد‎

أحيت النجمة الإماراتية "أحلام الشامسي" حفل زفاف خاص أقيم بمزرعة في منطقة العمارية التابعة لمنطقة الرياض في السعودية، لعائلة المعجل والبراك واختارت لهذا الحفل إطلالة حالمة من توقيع المصمم اللبناني زهير مراد.

ارتدت أحلام جمبسوت باللون النيلي المطرز بالفضي، ويتميز بقصة الأكمام الكاملة والطويلة والأكتاف المكشوفة، حيث بدت فيه برشاقة مذهلة ويقال أنها خضعت لعملية "تكميم المعدة".

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