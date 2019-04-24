6 أخطاء تجنبيها قبل إزالة شعر القدمين

هناك بعض الأمور التي يجب معرفتها قبل إزالة شعر ساقيك، حتى لا تصابين بالحساسية أو الالتهاب.

ذكرت مجلة المرأة "goodhousekeeping" 6 أخطاء عند إزالة شعر القدمين.

1. إزالة شعر ساقيك أثناء الاستحمام

لا يجب إزالة الشعر أول الاستحمام، لكن ينصح الخبراء بالاستحمام لمدة 15 دقيقة قبل إزالته، يساعد ذلك في تليين الشعر وفتح بصيلاته.

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2. إزالة الشعر في الليل

إزالة الشعر صباحاً من الأمور الخاطئة، إذ يساعد إزالته في الليل في الحصول على بشرة ناعمة، و يمكن أن يؤدي إلى تقليل نمو الشعر.

3. ترطيب الساق

إزالة الشعر على بشرة جافة يؤدي إلى التهاب بشرتك.

4.استخدام عدة شفرات

استخدام شفرة واحدة ليس الخيار الأفضل، ومن الأفضل شراء الأداة ذات 4 أو 5 شفرات، مما يتيح لك التنقل المناطق صعبة مثل الركبتين والكاحلين.

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6. إزالة الشعر في الاتجاه المعاكس

إزالة الشعر في اتجاه نموه من أكثر الأمور انتشاراً بين السيدات، يزيد ذلك من إمكانية تهيج البشرة، لذلك من الأفضل إزالته عكس اتجاه النمو.

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