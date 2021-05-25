أخطاء ترتكبها الفتيات عند اختيار الأحذية الصيفية!

في فصل الصيف من كل عام، تمتلئ رفوف المتاجر بأنواع أحذية صيفية مناسبة لكل ذوق، سواء من ناحية الشكل أو اللون أو السعر، لكن لكي تبدين بمظهر رائع، يجب على الفتاة أيضًا أن تراعي في اختيارها أحذية تحافظ على الصحة والراحة ونظافة القدمين.

وهنا نستعرض لكم في السطور التالية، أبرز الأخطاء التي ترتكبها الفتيات عند اختيار الأحذية الصيفية:

- النعل ضيق للغاية:

ارتداء حذاء بنعل ضيق يظهر قدميك بصورة سيئة، بالإضافة إلى ذلك قد يساهم في تشوه مفاصل الساق، ويؤدي إلى حدوث تورم على أصبعي القدم الكبيرة، وتتسبب الأحذية الضيقة في الغالب في نمو أظافر الأصابع تحت الجلد وتهييج الجلد، مما يؤدي إلى تكوين مسمار القدم.

- المقاس الخاطئ وتأثيره في منطقة مشط القدم:

عندما يكون المقاس غير مناسب، فإن منحنى القدم ومنحنى نعل الحذاء لا يتطابقان، ونتيجة لذلك، لا تستقر قدميك على سطح الحذاء بالكامل، لذا ارتداء هذه الأحذية يسبب مشاكل في الدورة الدموية، ويؤدي إلى تكوين مسمار القدم، والتعرق المفرط، وآلام الساق.

- النعل أطول من القدم:

النعال الطويلة بشكل مفرط هي سمة شائعة للصنادل، وهو النوع الذي يحتوي على رباط يمر بين أصابع القدم، لذلك عند ارتداء هذه الأحذية، عادة ما تكون المسافة بين أطراف أصابع القدم والحافة الأمامية للنعل واسعة جدًا، حيث يجب ألا تزيد المسافة العادية عن 1 سم، وهذه المسافة تشكل هامش الحرية للقدم داخل الحذاء، وعندما يكون الهامش كبيرًا، يصبح المشي صعبا وغير آمن، وهو أمر يمكن أن يحفز أمراض الأنسجة والمفاصل، فضلا عن فإنك ستعرض نفسك للتعثر أثناء صعود الدرج.

- النعل قصير جدا:

مع الصنادل عندما يكون النعل قصيرًا جدًا، ستضطرين لدعم الحذاء باستمرار بأصابع قدميك حتى لا تسقطي، وهذا يعني أن العضلات تظل متوترة ومشدودة طوال الوقت، مع توزيع الحمل على القدم بشكل غير متساوي، بالإضافة إلى أنك ستعرضين نفسك لخطر انكسار الكعب وإصابة بليغة.

- الحذاء فضفاض بشكل مفرط:

عندما يكون الحذاء فضفاضاً بشكل مفرط، فإن الشيء الوحيد الذي يمنعه من السقوط هو أصابع قدميك، ونتيجة لذلك، ترهق عضلات الساق كثيراً، ما يمنحك خطوات مشي متثاقلة، بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي ارتداء هذا النوع من الأحذية إلى تشوهات في أصابع القدم والمفاصل وظهور نتوءات خشنة في القدم، بالإضافة إلى آلام في الركبة والظهر.

- الأحذية المصنوعة من مواد غير طبيعية:

في أشهر الصيف، ينصح بارتداء أحذية مصنوعة من مواد طبيعية، مثل الجلود، وذلك لأن ارتداء أحذية مصنوعة من جلد صناعي في طقس حار قد يشكل خطراً على صحتك، لأن درجات الحرارة المرتفعة تسبب تفاعل المكونات الكيميائية المختلفة مع جلدك، فضلا عن لا تسمح هذه الأحذية بتهوية كافية للقدم، وقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بالتهابات فطرية وتقرحات.

- ارتداء أحذية مغلقة بدون جوارب:

في الصيف، يؤدي ارتداء الأحذية المغلقة بدون جوارب إلى التعرق الشديد وخشونة جلد الكعب، لذا ينصح بارتداء هذه الأحذية بالجوارب، وإذا كان الطقس حار جدا فاستخدمي الجوارب غير المبطنة.

- اختيار أحذية مسطحة:

يؤدي ارتداء أحذية مسطحة لأكثر من ساعة إلى ساعتين في اليوم قد يضر بصحتك، لأن هذه الأحذية غير مصممة لتخفيف تأثير الكعب على السطح الذي تمشي عليه، وهذا يعني أن الهيكل العظمي يتلقى صدمة شديدة كل خطوة تخطوها.

بالإضافة إلى وجود عيب آخر وهو بقاء الساقين في حالة شد مستمر، ما يزيد من خطر الالتواء والإصابات الأخرى، كما أن وزن الجسم لا يكون موزعاً بالتساوي على كافة القدم.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

3 نصائح بسيطة لمنع عدوى الفطر الأسود عن طريق الفم!

خطوات بسيطة للحصول على الحواجب المثالية