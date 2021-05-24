خطوات بسيطة للحصول على الحواجب المثالية

انتهت العطلة الصيفية وبدأت الاستعدادات للعودة إلى المدارس والعمل. وبالتالي آن الأوان لتوديع أوقات الاستلقاء الممتعة تحت أشعة الشمس واستقبال العام الدراسي الجديد.

دائماً ما ينتابك حماسة مع بداية المدرسة، فتغمركِ البهجة عند لقاء أصدقائكِ بعد عطلة دامت أشهر. يعود الجميع براحة كاملة وروح جديدة بعد التنعّم بقسط من الاسترخاء طوال العطلة الصيفية، فلمَ لا تعودين بإطلالة حواجب جديدة لتخطفي أنظار جميع زميلاتك في الصف؟

ولا شكّ في أنّ الجميع سيتساءل عن سرّ حفاظك على جمالك على الرغم من انتهاء العطلة الصيفية! فكوني على ثقة بأنّ السر هو حاجباك.

هل تستيقظين صباحاً وتكونين على عجلة من أمرك؟ لا مشكلة! خبيرة الحواجب الإقليمية لدى بنفت كوزمتكس يارا أيوب ستسهّل عليكِ الأمر عبر إعطائكِ الحل لتتألقي بإطلالة حواجب طبيعية وكثيفة في أقل من خمس دقائق.





كل ما تحتاجين إليه لتستعدّي للذهاب إلى المدرسة في أقل وقت ممكن هو المستحضرات الثلاثة التالية:

قلم الحواجب Goof Proof Brow Pencil

جِل الحواجبGimme Brow+ Volumising Eyebrow Gel

قلم إضاءة الحواجبHigh Brow Eyebrow Highlighter



ابدئي دائماً بتمشيط شعيرات الحاجب نحو الأعلى قبل البدء بملئه، إذ تسهّل عليك هذه الخطوة تحديد الفراغات التي يجب ملؤها. يشتهر قلم الحواجب Goof Proof Eyebrow Pencil بكونه سهل الاستعمال ويملأ الحواجب بسرعة، لذلك سيصبح صديقك المفضّل خلال هذا العام الدراسي. وبما أننا نريد أن نتألق بإطلالة طبيعية، عليكِ استخدام الجانب المسطّح من القلم لتملئي المناطق المتفرّقة من الحاجب بلطف وبحركة سريعة. ولا تنسي تمشيط حاجبيكِ بواسطة الفرشاة اللولبية لدمج المستحضر مع شعيرات حاجبيك وتفادي الخطوط الحادة.

والآن، حان الوقت لتكثيف إطلالة حاجبيك! المستحضر الأفضل لتحقيق ذلك فهو جل الحواجبGimme Brow+ Volumising Eyebrow Gel. أعشق النتيجة الباهرة التي يمنحها هذا الجل الملوّن بتمريرة واحدة فقط. تابعي باستخدام الفرشاة المدبّبة الصغيرة ومشّطي حاجبيك لتحظي بإطلالة طبيعية كثيفة تدوم طوال اليوم. وكوني على ثقة بأنّ مستحضرَيGoof Proof Eyebrow Pencil وGimme Brow+ هما الخيار الأفضل للحصول على إطلالة حواجب طبيعية ممتلئة ومثالية للمدرسة!

ولوضع اللمسة النهائية، ما عليكِ سوى استخدام قلم إضاءة الحواجب high brow eyebrow highlighter الذي يمنح الحاجبين إطلالة طبيعية مرفوعة وخالية من الشوائب. ستسرقين الأضواء بحاجبيك لا محالة! أكثر ما أحبّه في هذا المستحضر أنه سهل التطبيق وبإمكانكِ استخدامه متى تشائين حتى في السيارة. ما عليك سوى تطبيق قلم high brow تحت حاجبيك ومزج المستحضر بواسطة أصابعك لتمنحي حاجبيك مظهراً مرفوعاً بلمح البصر!



الحلّ أصبح بين يديك! ستتمكنين من التألّق بإطلالة حواجب مثالية كل يوم وبأقل وقت ممكن. إنّ الحواجب تحدّد معالم الوجه إذ تعد بمثابة إطار له فتمنحه رونقاً متميزاً عند ملئها. لذلك، ابدئي العام الدراسي بإطلالة ساحرة لتصبحي حديث جميع زميلاتكِ اللواتي سيتحرّقن شوقاً لمعرفة سرّ جمالك!

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