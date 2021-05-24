3 نصائح بسيطة لمنع عدوى الفطر الأسود عن طريق الفم!

تسبب فيروس كورونا في ظهور العديد من الأعراض الجديدة، يعد الفطر الأسود من بين هذه الأعراض، يُسمى أيضًا فطار الغشاء المخاطي، الفطريات السوداء، كما يوحي الاسم، هي مرض فطري يتم ملاحظته بشكل شائع في المرضى الذين تم إعطاؤهم المنشطات لفترة طويلة، والذين تم إدخالهم إلى المستشفى، وكانوا على دعم الأكسجين أو جهاز التنفس الصناعي، أو الأشخاص الذين تناولوا أدوية لأمراض أخرى مثل مرض السكري، وإذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب، يمكن أن تصبح عدوى الفطريات السوداء قاتلة.

يمكن لأدوية كوفيد أن تترك الجسم ضعيفًا ومنخفضًا في المناعة، يمكنها أيضًا تصعيد مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري وغير المصابين بمرض كوفيد -19، والذي يقال إنه السبب الرئيسي لتكاثر الفطريات، وفقا لموقع timesofindia.

ولكن باتباع بعض القواعد البسيطة لنظافة الأسنان، يمكن للمرء أن يقلل من فرص الإصابة بمعظم الالتهابات الفيروسية والفطرية بما في ذلك الفطريات السوداء.

أعراض الفطريات السوداء

تشمل الأعراض الرئيسية للفطر الأسود تغير لون أنسجة الفم واللسان واللثة وانسداد الأنف والألم الشديد وتورم الوجه وثقل تحت العينين وعدم الراحة والحمى والصداع.

إليك كيف يمكنك تقليل فرص الإصابة بعدوى الفطريات السوداء، أهم 3 نصائح عن طريق الفم لمنع الفطريات السوداء.

الحفاظ على نظافة الفم

بعد التعافي من مرض كوفيد، فإن تناول الستيرويدات والأدوية الأخرى يمكّن البكتيريا أو الفطريات في الفم من النمو والتسبب في مشكلة في الجيوب الأنفية والرئتين وحتى الدماغ، يمكن أن يساعد الاعتناء بفمك عن طريق تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين / ثلاث مرات يوميًا وتنظيف الفم بشكل كبير.

شطف الفم

يعد الحفاظ على نظافة الفم الجيدة بعد التعافي من كورونا أمرًا ضروريًا للمرضى لحماية أنفسهم من تأثير المرض.

يُنصح المرضى بتغيير فرشاة أسنانهم بمجرد اختبارها سلبيًا لكوفيد والاستمرار في شطف فمهم بانتظام.

تطهير فرشاة الأسنان ومنظف اللسان

يجب ألا يحتفظ المريض الذي تم شفاؤه من كورونا بالفرشاة في نفس الحامل حيث يفعل الآخرون، يُنصح بتنظيف الفرشاة ومنظف اللسان بانتظام باستخدام غسول فم مطهر.

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