سيدتي.. 4 أخطاء تجنبيها عند شراء الكعب العالي

هناك العديد جموعة من الأخطاء التي ترتكبها نساء كثيرات أثناء اختيار الحذاء ذي الكعب العالي

يفضل الكثير من النساء ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي التي تمنحهن مزيداً من الطول.

إلا أن هذه الأحذية تشكل خطراً حقيقياً على صحة القدمين والعمودي الفقري، لذلك لا بد من مراعاة بعض الشروط عن اختيار الحذاء المناسب للتخفيف من هذه المخاطر.

وفيما يلي مجموعة من الأخطاء التي ترتكبها نساء كثيرات أثناء اختيار الحذاء ذي الكعب العالي، بحسب موقع "فيري ويل هيلث":

كيف تختارين الكعب العالي الأنسب لكِ؟

1- المقاس غير المناسب

لاحظي الفجوات بين الحذاء ومناطق الكعب وقوس القدم، فهي تشير على الأرجح إلى حذاء طويل جدًا وواسع جدًا. وهذا يمكن أن يتسبب في تحرك القدم داخل الحذاء أثناء المشي، وسيؤدي بالتأكيد إلى الشعور بالألم وعدم الراحة.

2- الكعب المرتفع جداً

واحدة من أكثر المشاكل شيوعاً مع الكعب العالي هو الألم تحت مشط القدم. الكعب العالي بشكل مبالغ فيه يعني المزيد من الضغط على القدم والكاحل والركبة.

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3- لا يغطي القدم بشكل جيد

في بعض الأحيان يكون قياس الحذاء مناسباً، لكن لا يوجد دعم يكفي القدم، حيث يكون الجزء الخلفي، خاصة، صغيراً جداً، وهذا يعرض للألم واحتمال الإصابة بالتواء الكاحل.

4- ضيق منطقة الأصابع

مشكلة أخرى تعاني منها النساء عند اختيار الأحذية ذات الكعب العالي، وهي اختيار أحذية ضيقة للغاية من الأمام، مما يضع ضغطاً كبيراً على الأصابع، ويسبب شعوراً بعدم الراحة خلال المشي.