أخطاء في العناية بالبشرة والشعر يجب تجنبها عند الذهاب إلى الجيم

إذا كنتِ تمارسين الرياضة في صالة الألعاب الرياضية (الجيم) أو ممن يمارسون الجري، فغالبًا ما يؤدى العرق إلى إلحاق الضرر بجلدك وشعرك، وبخاصة إذا كنتِ تعانين من حب الشباب أو قشرة الرأس، فإن التعرق المفرط والنظافة غير السليمة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم هذه المشكلات؛ لذلك، يجب الاعتناء بنفسك جيدًا وأن تعي جيدًا للأخطاء التي ترتكبيها حتى تتمكني من التغلب عليها لمنع تفاقم المشكلات.

وبالنسبة للعناية بالبشرة، تجنبي هذه الأخطاء:

استخدام المنتجات المفرطة

تكرس بعض الفتيات والنساء وقتا كبير لروتين العناية بالبشرة المكون من 10 خطوات، ولكن هذا لا يجب فعله قبل الخروج للجري أو ممارسة الرياضة، حيث تؤدي المنتجات المفرطة أو الثقيلة إلى انسداد المسام وعندما تختلط بالعرق، فإنها تعمل على نمو البكتيريا وحب الشباب.

استخدام المكياج

يعمل المكياج أيضًا إلى سد المسام تمامًا مثل المنتجات الثقيلة، وفي هذا الوقت تحديدًا، تحتاج البشرة أيضًا إلى التنفس وبدلاً من وضع أحمر الخدود، يمكنك دائمًا أن تحصلي على توهج وحمرة طبيعية جراء ممارسة التمرين.

لمس الوجه

عندما تتعرقين، فإن استخدام منشفة أو يديك لمسح العرق، يؤدي فقط إلى انسداد المسام، وعندما تصل البكتيريا من اليدين إلى الوجه، فتضر بشرتك كثيرًا.

وبالنسبة لأخطاء العناية بالشعر، فتجنبِ هذه الخطوات:

استخدام ربطة شعر ضيق

يؤدي استخدام ربطة شعر ضيقة أو رباط مطاطي إلى شد الشعر وسحبه للخلف مما يؤثر على بصيلات الشعر، وعندما تتمرني، تتفاقم هذه المشكلة مما يؤدي إلى تساقط الشعر؛ لذلك، فإن أفضل طريقة للحفاظ على شعرك صحيًا هو اعتماد قصة "الجديلة" للحفاظ على شعرك بعيدًا عن وجهك.

عدم غسل الشعر

بعد ممارسة التمارين والتعرق، من الضروري غسل الشعر، حيث غالبًا ما يؤدي العرق إلى ظهور قشرة الرأس بسبب النمو الزائد للبكتيريا.

عدم تمشيط الشعر

غالبًا ما يؤدي العرق والتمارين الرياضية إلى جفاف شعرك، لذا إذا لم تقومي بإزالة العقد والتخلص من الزيت الزائد في فروة رأسك، فيؤثر ذلك على صحة فروة رأسك وشعرك.

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