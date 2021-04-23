أخطاء في النظافة الشخصية نرتكبها يوميا !

الاهتمام بالنظافة الشخصية من الأمور الأساسية المهمة في يومنا، ولكن هناك بعض الأخطاء التي يرتكبها البعض يوميا دون وعي أنها تؤثر بالسلب على صحتنا، نكشفها لكم وفق ماأوضح موقع" برايت سايت".

- العيدان القطنية لتنظيف الأذن:

يعتقد الكثير من الأشخاص أن العيدان القطنية تساعد على تنظيف الأذن، لكن هذه الطريقة تساهم في دفع شمع الأذن الزائد للداخل، ما قد يسبب إتلاف طبلة الأذن وفقدان السمع في الكثير من الحالات، وينصح خبراء الطب بأن تبادر باستشارة طبيب متخصص كلما لاحظت وجود مشكلة على مستوى الأذن.

- عدم غسل اليدين بعد استخدام الحمام:

يميل البعض لعدم غسل الأيدي بعد استخدام الحمام، وأن ذلك ليس ضرورياً وأنه مجرد تضييع للوقت، ولكن هذا هو الطريقة الأسهل والأنجح للوقاية من الأمراض والعدوي.



- عدم تغيير فرشاة الأسنان لفترة طويلة:

تجمع فرشاة الأسنان المبللة الكثير من البكتيريا في ظرف شهر أو أقل، وهذا بالطبع مضر بصحتك، لذا يوصى أطباء الأسنان بتغيير فرشاة الأسنان كل 2-3 أشهر لأن الاحتفاظ بالفرشاة لفترة أطول من 3 شهور، قد يؤدي إلى حدوث مشاكل صحية خطيرة.

- تقشير الوجه يومياً:

يسبب الإفراط في تقشير الوجه حب الشباب وظهور التجاعيد مبكرًا، وينصح أطباء الجلدية بتقشير الوجه مرتين في الأسبوع، ويؤكدون أن تجاوز هذا المعدل سيكون ضرره أكثر من نفعه.

- عدم تنظيف الأشياء ذات الاستعمال اليومي:

كم مرة فكّرت في العناية بالأشياء والأجهزة التي تكثر من لمسها طوال اليوم؟، في الواقع فإن أدوات كمقابض الأبواب ولوحة المفاتيح والهاتف المحمول، وحتى أجهزة التحكم عن بعد وغيرها، هي أماكن لتجمع معظم البكتيريا في المنزل، لذا من الأفضل تنظيف هذه الأشياء يوميا.

- استخدام معجون أسنان غني بالفلورايد:

هذا النوع من معجون الأسنان خطير بشكل خاص على صحة الأطفال، كما يتسبب في نمو غير صحي للأسنان مع ظهور بقع بيضاء عليها.

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي إلى تفتت الأسنان وقد يزيد من امتصاص الدماغ لعنصر الألومنيوم، وهو أحد العوامل المرتبطة بالإصابة بمرض الزهايمر.

- استخدام غطاء وسادة مصنوع من القطن:

لا يحبّذ استخدام أغلفة الوسائد القطنية لأنها تعزز بروز التجاعيد على الوجه، وتجفف البشرة فضلا عن تلف الشعر، ومن الأفضل استخدام قماش لغطاء الوسائد من الحرير.

- المبالغة في قص أظافر القدمين:

في حالة الإكثار في قص أظافر القدمين، فستكون أولى مشاكلك هي ارتداء الجوارب والقدرة على المشي، وعند الشعور بالألم عند المشي فإن أول ما يفكر فيه معظمنا هي مشكلة الظفر الناشب، كما أن الضغط الذي تتعرض إليه القدمين، قد يتسبب في نمو الظفر إلى الداخل تحت الجلد، ويمنعك من المشي تماماً.