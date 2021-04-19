فوائد التوت الشامي لا تعد ولا تحصى، التوت الشامي أو التوت الأسود هو من الفاكهة الشهية والغنية بالعناصر الغذائية الهامة.

يعد التوت الشامي منخفض في محتواها من السعرات الحرارية، وغني بالمواد الغذائية الهامة والضرورية، ويعتبر التوت الشامي مقاوم للالتهابات المختلفة في الجسم ومنعها، ومقاوم للاكتئاب، وخاصةً عند عمل شاي من ثمار التوت الشامي، ومن فوائد التوت الشامي يعالج التعب المزمن، ومقاوم للزهايمر وأمراض الذاكرة.

فوائد التوت الشامي

التوت الشامي يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم

قد يساعد تناول التوت الشامي بانتظام على منع حصول رفعة قوية في مستويات السكر في الدم بعد تناول الوجبات، لذلك يعد التوت الشامي مفيد لصحة مرضى السكري، لكن إن تم تناوله بكميات معتدلة.

التوت الشامي يعمل على تحسين الهضم

التوت الشامي له قدرة على تحسين عمليات الهضم وتسهيلها، وذلك بسبب غناه بالألياف الهامة، تساعد الألياف على إضفاء الحجم اللازم على الفضلات للمساعدة على تحريكها في القناة الهضمية، ما يقلل من فرص الإصابة بالإمساك والمغص.

التوت الشامي يعمل على تحسين النظر

يحتوي التوت الشامي على مركبات كيميائية هامة تساعد في عدم تلف الخلايا لا سيما في العيون، ما قد يجعل التوت الشامي مقاومًا طبيعيًا لأمراض العيون، وخاصةً مرض الوذمة البقعية (Macular edema).

يحتوي التوت الشامي على العديد من مضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على شبكية العين.

التوت الشامي يساهم في مقاومة السرطان

بسبب غنى التوت الشامي بمضادات الأكسدة المتنوعة، وفيتامين ج (Vitamin C)، وفيتامين أ (Vitamin A)، فإن هذا قد يجعله يساعد في مقاومة السرطانات والخلايا السرطانية.

وقد وجد بأن تناول التوت الشامي قد يساعد على إبطاء سرطانات الجلد على وجه الخصوص.

التوت الشامي يساهم في تقوية العظام

تحتوي ثمار التوت الشامي على كميات كبيرة جدًا من المعادن اللازمة لتقوية العظام وتحسين صحتها، مثل: الحديد، والكالسيوم، والفسفور، والمغنيسيوم إضافةً لفيتامين ك (Vitamin K).

تساعد المعادن المذكورة على عكس تأثيرات الزمن على العظام وتداعيها وتعيدها قوية، كما أنها تحمي من أمراض العظام، مثل: هشاشة العظام.