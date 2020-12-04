أخطاء نرتكبها في المنزل أثناء تنظيفه!

تحرص ربة المنزل على نظافة منزلها جيدا والعناية به، ولكن هناك عدة أخطاء تقع في طريقها أثناء الحفاظ عليه نظيفا، لذا يجب معرفتها لتجنب القيام بها.

1- استخدام مقابض الأبواب البلاستيكية:

تعد مجموعة مقابض الأبواب اليوم مثيرة للإعجاب حقا، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمواد التي تصنع منها مقابض الأبواب، فمن المهم حقا اختيار تلك التي ستكون الأكثر نظافة، تعتبر تلك المصنوعة من النحاس الأكثر أمانا، على العكس من ذلك، يعتبر الفولاذ المقاوم للصدأ والبلاستيك أفضل منزل للبكتيريا.

2- غسل النوافذ في يوم مشمس:

قد لا يكون غسل نوافذك في يوم مشمس فكرة جيدة جدا، ومن الأفضل تأجيل هذه المهمة حتى يوم غائم، تمامًا مثل غسل سيارتك، فمن المحتمل أن تتحول هذه المهمة إلى فوضى لأن حرارة الشمس ستجعل النوافذ تجف بسرعة وتسبب تلطخا، لذا فإن كل عملك الشاق سيذهب بلا فائدة.

3- خلع حذائك داخل المنزل:

من المعتاد في العديد من الثقافات نزع حذائك قبل دخول المنزل، ولكن البعض يقوم بعكس ذلك، وتعد الخلفية الصحية لتقليد إزالة الأحذية الخارجية قبل دخول منزلك، لأن ذلك يؤدي إلى وضع الأوساخ والطين على الأرضيات والسجاد داخل منزلك، كما أن نعل حذائك هو المكان المثالي للبكتيريا المعدية، وبخلع حذائك قبل أن تدخل منزلك، فإنك تمنع نفسك وأفراد عائلتك من الإصابة بأمراض مختلفة.

4- تنظيف إطارات النوافذ بعد الألواح:

أثناء تنظيف النوافذ، من الجيد أن تتذكر أن ألواح النوافذ تحتوي على معظم الأوساخ، لذا فالخطوة الأولى ليست تنظيف زجاج النوافذ ، ولكن إزالة الغبار والأوساخ من إطارات النوافذ بمساعدة مكنسة كهربائية ثم غسل اللوحة بمحلول تنظيف، ويجب غسل الألواح بمجرد تنظيف الإطارات، وإذا قمت بعكس ذلك، فإن الأوساخ من الإطار ستصل إلى الجزء الذي تم تنظيفه حديثا وسيتعين عليك تنظيفه وتلميعه مرارا وتكرارا.

5- تحريك الفرشاة في اتجاه واحد:

من الأخطاء الرئيسية التي نرتكبها أثناء التنظيف هي إما تحريك المكنسة الكهربائية في اتجاه واحد فقط أو تحريكها بسرعة ذهابا وإيابا، ولن تساعدنا أي من هذه الحركات في تحقيق أفضل نتائج التنظيف.

6- ترك الستائر مفتوحة في يوم مشمس:

إن السماح بدخول بعض ضوء الشمس إلى منزلك قد يكون ممتعا للغاية ومبهجا، ومع ذل ، فإن له عيبا رئيسيا واحدا، وهو الأشعة فوق البنفسجية والضوء المرئي تجعل السجاد والأثاث الخاص بك يتلاشى ويفقد حيويته ولونه، وأسهل طريقة لحماية الأرائك والكراسي ذات الذراعين القيمة هي وضعها في المناطق المظللة في منزلك، وإذا كنت لا ترغب في إعادة ترتيب أثاثك ، فلا يزال بإمكانك الاحتفاظ به آمنا عن طريق إبقاء الستائر على نوافذك مغلقة عندما يكون الجو مشمسا بالخارج، و بهذه الطريقة يتم الاحتفاظ بأثاثك بحالة جيدة.

7- وضع ممسحة الباب في الموضع الخاطئ:

تعمل ممسحاتنا كحاجز إضافي للأوساخ قبل دخولها إلى منزلنا، وأثناء المرور على ممسحة الباب، تنتقل كمية كبيرة من الأوساخ إليها من حذائك، و إذا وضعت ممسحة مستطيلة الشكل بالطول وليس العرض ، ستظل المزيد من الأوساخ على الممسحة.

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