7 أضرار لأشعة الشمس وتأثيرها على الجلد!

استخدام واقي للشمس بقوة حماية (50%) لأنه يحمي من الاشعة الفوق بنفسجية

د. عميش يوسف عميش هناك مثل سويسري قديم «البيت الذي تدخله الشمس لا يدخله الطبيب» ويعني ذلك ان من يسكنون بيتاً تدخله الشمس لا يمرضون فلا حاجة للأطباء- بلادنا غنية بالشمس - للشمس فوائد متعددة.



وللشمس الفضل في نمو وتفتح الزهور، وتدفئة الارض ومن عليها وتعمل على اضاءة الكون. لكن الشمس ايضاً يمكنها ان تسبب الضرر لنا خاصة لجلدنا وذلك عن طريق انبعاث الأشعة الفوق بنفسجية الضارة منها كجزء من الشمس. فهناك الاشعة الفوق بنفسجية الطويلة (UVA) وتسمى الاشعة التي تسبب الشيخوخة (Aging Rays) وتتسبب في ظهور التجاعيد على الجلد والشامات والتصبغات. اما الاشعة الفوق بنفسجية المتوسطة الطول (UVB) فهي تسبب حروقاً للجلد وتسمى (Burning Rays) وكلا النوعان يمكن ان يتسببا في نشوء سرطانات الجلد – لكن النوع (UVB) هو الاكثر تسبباً، وكلاهما يصلان الى اجسادنا كل يوم حتى لو كانت السماء مملوءة بالسحاب من فوقنا. اما حماية الجلد من الشمس فشيء هام وعدم الحماية يؤدي الى:



سرطان الجلد.

ينشأ بسبب التعرض المفرط لأشعة الشمس ولسنوات متعددة خاصة الاجزاء المعرضة كالوجه والرقبة والاذنيين والانف والذراعين واليدين والظهر والصدر وهناك ثلاث انواع من السرطانات الجلدية. (1) السرطان الجلدي القاعدي . (2) السرطان الجلدي المحرشف (3) السرطان الميلاني الملون وهذا النوع الاخير هو الاكثر خطورة واعلى نسبته للوفيات.



النوع الاول (BCC) يظهر بشكل ورم دائري بلون قرنفلي احمر فاتح ويظهر على الاشخاص ذوي الجلد الابيض اكثر من الداكن. وعلاجه في بدايته يؤدي الى الشفاء التام وذلك باستئصاله جراحياً.



اما النوع الثاني فيظهر على شكل رقعة حمراء بارزة فوق الجلد ذات قشرة او على شكل تقرح. وتكون بنسبة اكثر لدى الاشخاص ذوي الجلد الابيض. كذلك العلاج في بداية ظهور هذا النوع من سرطان الجلد والاستئصال الجراحي يؤدي الى شفاء تام واي تأخر في التشخيص والعلاج يؤدي الى زيادة في تقرح هذا السرطان وتمدده وانتشاره الى اجزاء كبيرة مجاورة.



اما النوع الثالث فيمكن ان يظهر من شامة موجودة اصلاً على منطقة من الجلد او يظهر على الجلد مباشرة دون وجود شامة بشكل رقعة داكنة او سوداء ويمكن ان يحتوي على الوان اخرى حمراء وبيضاء. اما التشخيص العاجل والعلاج يجنب صاحبها من الموت المحقق بسبب سرعة انتشاره لأعضاء الجسم.



الحروق الشمسية (Sun Burn)

الحروق الجلدية المسببة عن التعرض المفرط للشمس خاصة في اوج ارتفاع حرارتها بين 30,10 صباحاً حتى 30,3 مساءً قد تتحول الى (قرح) وهذه بدورها قد تتحول الى سرطانات. لذا فالحروق الشمسية يمكن معالجتها بالماء البارد او الكمادات الباردة بالإضافة الى المرطبات الجلدية على شكل لوشن.



اسمرار ودباغة الجلد (Tanning)

الكثيرون يعتقدون أن تصبغ الجلد واسمراره نتيجة تعرضه المفرط لأشعة الشمس هو ظاهرة صحية. لكن في الواقع دباغة الجلد بسبب الشمس يعني ان الجلد قد تضر وان التصبغ ليس فقط نتيجة للأشعة الشمسية بل هو ايضاً شكل من اشكال حماية الجلد لنفسه من الاشعة الفوق بنفسجية (UV) الضارة. كما ان التعرض للأشعة من خلال اجهزة ضوئية داخل مراكز التجميل ضارة جداً خاصة الفرشات واللمبات التي تستعمل لتصبغ الجلد تسبب مضاعفات مثلها مثل التعرض المباشر لأشعة الشمس وتسبب ظهور السرطان الجلدي. وليس هناك ما يعتقد خطأ (التصبغ الامن للجلد) (No Safe Tan).



الشيخوخة (التعمير) (Aging)

ان التعرض المفرط لأشعة الشمس اي الفوق بنفسجية (UV) يجعل الجلد جامداً مثل الجلد الاصطناعي ويؤدي الى شيخوخة مبكرة. كما ينتج عنه ظهور النمش بأحجام كبيرة وشامات الشيخوخة (Age spots) والتجعدات وما يسمى (Actinic Keratoses) وقد تتحول لسرطان. = التحسس من الشمس .



بعض الناس تتسبب أشعة الشمس بإصابتهم بالحساسية الشمسية وتظهر بشكل أورام صغيرة وفقاقيع وبقع حمراء وتقرحات. كما ان الذين يتناولون بعض العقاقير يمكن أن تؤثر أشعة الشمس عليهم اكثر من غيرهم ممن لا يتناولون هذه العقاقير التي تساعد على تحسس الجلد الشمسي: مثل حبوب تنظيم الدورة ومنع الحمل، بعض المضادات الحيوية، وادوية ضغط الدم وعلاجات التهاب المفاصل، وعلاجات الاكتئاب. كما ان التعرض الزائد للشمس قد يزيد من حدة بعض الامراض مثل مرض مرض لوبس الاحمراري. او حتى التهاب الجلد العادي وينصح المصابون بهذه الامراض حماية انفسهم من التعرض للشمس. أما كيف يمكن حماية انفسنا من الشمس، يجب أولاً أن نفكر عقلانياً وهذا ما نسميه (Sun Smart) أي معرفة أضرار الشمس وتجنبها وذلك:



(1) استخدام واقي للشمس بقوة حماية (50%) وهذا الواقي يحمي من تأثير الأشعة الفوق بنفسجية (UVA)



و(UVR) واذا استمر تعرضنا للشمس فلا بد من اعادة استخدام الواقي مرة كل ساعتين.



(2) ينصح بلبس قميص بأكمام طويلة وبنطلون طويل وقبعة ووضع نظارات شمسية.



(3) الجلوس في الأماكن المضللة خاصة بين (10,30 - 3,30).



(4) حماية الأطفال من الشمس امر هام وينصح بان يلعبوا في أماكن مضللة واستخدام واقي للشمس وكذلك



ملابس واقية من الاشعة.



(5) الأشعة قد تنعكس على الجلد من فوق سطح الماء والثلوج بشدة ولا بد من الحماية بقوة.



(6) تناول الطعام الذي يحتوي على نسبة اكبر من فيتامين D.



(7) تجنب الفرشات ذات التسمير والاضوية الصناعية. وينصح الذين يبالغون في التعرض للشمس مراجعة اختصاصي الجلدية اذا شعر باي شيء غير عادي حدث لجلدهم.

اقرأ ايضًا:

4 نصائح لجعل الظهر مستقيماً

لمتابعة آخر أخبار الصحة والجمال انقر هنا

لمتابعة آخر أخبار الترفيه انقر هنا

لمتابعة آخر أخبار الجديدة والمنوعة حول العالم انقر هنا

لمتابعة آخر أخبار الغريبة والمنوعة انقر هنا