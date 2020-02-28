أخطاء يجنّب تجنبها أثناء وضع أحمر شفاه

أحمر الشفاه هو جزء أساسي من المكياج، بل هو الأساس، فهو مسؤول عن طريقة اطلالاتكِ، ويجمع مظهركِ بالكامل معًا.

أحمر الشفاه قد يحدّد شخصيتكِ عند أول لقاء، ويظهركِ كامرأة جريئة، أو كلاسيكية، وقد يظهركِ حتى كطالبة جامعة. قد يكفي أن تنهضي من السرير وتتجنّبي روتينكِ الجمالي إلاّ في ما يتعلق بحمرة الشفايف. فهي لا تحتاج وقتًا ولا جهدًا، وتضفي رونقًا أنيقًا على مظهركِ... لذلك، نتوّقع أن تقعي في فخّ العيوب الجمالية، وترتكبي أخطاءً قد تبدو مشوّهة لصورتكِ، على سبيل المثال بقعة من الحمرة على الأسنان، أو المبالغة في استخدام قلم التخطيط، وغيرهما.

ما هي أكثر العيوب بروزًا لحمرة الشفايف في عالم المكياج؟

الإكثار من حمرة الشفايف خطأ

الإكثار من أحمر الشفاه وقلم التخطيط يؤدّي إلى نتائج محرجة، مثل ترك بقايا أحمر الشفاه على أسنانكِ أو فنجان الشاي. لتجّنب ذلك، قالت خبيرة المكياج الشهيرةTerri Apanasewicz لـ Stylecaster:"هناك خدعة جيدة لمنع نقل أحمر الشفاه إلى أسنانكِ: "بعد تطبيق أحمر الشفاه، ضعي إصبعكِ في فمكِ، وأغلقيه حول إصبعكِ وحرّكي إصبعكِ. هذا يجب أن يزيل أيّ أحمر شفاه حصل على الجزء الداخلي من شفتيك ولمس أسنانِك."

بالنسبة لمشكلة أحمر الشفاه على الفنجان، فإنّ ظلال اللون غير اللامع، ستساعد على منع حدوث ذلك. ولكن إذا كنتِ تعتمدين أحمر الشفاه اللمّاع ، فإنّ أفضل طريقة هي تجنّب أيّ شراب من دون استخدام القصبة، منعًا للإحراج.

وضع حمرة الشفايف على شفاه مشقّقة خطأ

لا شيء يدمّر المكياج الرائع سوى أحمر الشفاه المتشقّق( أيّ الشفاه المتشقّقة). لتجنّب ذبك، ننصحكِ بالإكثار من شرب الماء. (ينصح الباحثون بين أربعة وستة أكواب في اليوم). إذا لم يحلّ الترطيب مشكلة الشفة المشقوقة، فيمكنكِ تجربة Vaseline أو Aquaphor، أو مرطّب الشفاه لتنعيم شفتيكِ قبل إضافة أحمر الشفاه.

عدم استخدام قلم التخطيط خطأ

إذا كنتِ تعتقدين أنّ قلم التخطيط هو موضة التسعينيات، ولم يعد ترند، فأنتِ مخطئة. عندما يتم استخدام قلم التخطيط بشكل صحيح، فإنّه في الواقع إضافة مهمة لكل روتين المكياج. تأكيدًا لذلك، أشار خبراء المكياج العالميون، أنّه يمنحكِ مظهرًا مشبّعًا يستمر لأطول وقت، ولن يتلاشى.

للحصول على أفضل مظهر، ينصح خبير المكياج رامي جافني، إضافة أحمر شفاه قبل قلم التخطيط . وقال: "سيبقى قلم التخطيط أكثر سلاسة وسهولة، وتطبيق أحمر الشفاه يمكّنكِ أولًا من معرفة أين تحتاج شفاهكِ للتحديد.

الإكثار من قلم التخطيط خطأ

حسنًا، عليكِ باستخدام قلم التخطيط، لكنّ الإكثار منه خطأ. فإنّ الإفراط به ليس فكرة جيدة. قالت آني مايو، خبيرة المكياج ومؤسسة أدفانسد مينيرال للمكياج، آني مايو: "أنتِ ترغبين في تعزيز شفتيكِ، وليس إنشاء شفاه جديدة".

استخدام قلم التخطيط الغامق خطأ

في التسعينيات كان قلم التخطيط غامق اللون. أمّا اليوم، فهذا يُعتبر خروجًا عن الترند، إذ يجب أن يكون التخطيط مكمّلًا دائمًا لأحمر الشفاه، ليس طاغيًا عليه.في مقابلة مع Makeup.com ، قال مدير المكياج الفني في YSL Beauty Dell Ashley إنّه عندما تستخدمين قلم تخطيط غامقًا، لوّني الشفّة بأكملها من الأعلى والأسفل. ثم ، امزجيها مع أحمر الشفاه. للحصول على أفضل مظهر، اعتمدي دائمًا أقرب لون لأحمر الشفاه.

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