صلاة الاستسقاء هي صلاة نافلة يصليها المسلمون تصلَّى طلبًا لنزول الغيث ( المطر) ليقطع الجفاف أو يقضي حاجة أخرى في نية المصلي. وهي ركعتان تصلَّيان جماعةً بإمام.

أدعية الاستسقاء:

" اللهم أغثنا، اللهم أغثنا اللهم أغثنا ".( متفق عليه)

" اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، عاجلاً غير آجل " رواه أبو داود .

"اللهم اسق عبادك وبهائمك ، وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت". رواه ابو داود .

حُكم صلاة الاستسقاء:

صلاة الاستسقاء سنّةٌ مؤكدةٌ؛ فعن عبد الله بن زيد: "خرج النبي صلّى الله عليه وسلّم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو وحوّل رداءه، ثُمّ صلّى ركعتين جَهَرَ فيهما بالقراءة" متفق عليه.

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شروط صلاة الاستسقاء

صلاة الاستسقاء