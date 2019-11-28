صلاة الاستسقاء هي صلاة نافلة يصليها المسلمون تصلَّى طلبًا لنزول الغيث ( المطر) ليقطع الجفاف أو يقضي حاجة أخرى في نية المصلي. وهي ركعتان تصلَّيان جماعةً بإمام.
أدعية الاستسقاء:
" اللهم أغثنا، اللهم أغثنا اللهم أغثنا ".( متفق عليه)
" اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، عاجلاً غير آجل " رواه أبو داود .
"اللهم اسق عبادك وبهائمك ، وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت". رواه ابو داود .
حُكم صلاة الاستسقاء:
صلاة الاستسقاء سنّةٌ مؤكدةٌ؛ فعن عبد الله بن زيد: "خرج النبي صلّى الله عليه وسلّم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو وحوّل رداءه، ثُمّ صلّى ركعتين جَهَرَ فيهما بالقراءة" متفق عليه.
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شروط صلاة الاستسقاء
صلاة الاستسقاء
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